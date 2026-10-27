Flávio Bolsonaro pidió asilo a Trump y escapó rumbo a EE.UU. tras la derrota electoral

Así lo confirmaron fuentes cercanas al senador y desde la administración de Donald Trump a agencias internacionales y medios brasileños

Luego de perder las elecciones con Lula da Silva, Flávio Bolsonaro escapó de Brasil y se encuentra rumbo a Estados Unidos, en medio de las restricciones judiciales que le impiden abandonar el país. Las versiones, atribuidas por distintos medios brasileños a fuentes del entorno del senador, coinciden con la presencia de un avión privado que tenía previsto volar hacia Florida y que permanece en el aeropuerto de Puerto Iguazú, en Misiones.

Los portales Metrópoles y Folha de S.Paulo informaron que el senador habría dejado territorio brasileño y estaría viajando a Estados Unidos. A esa hipótesis se sumó el testimonio de un piloto brasileño, quien aseguró haber recibido información de que el nombre de Bolsonaro figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo privado que debía partir desde la ciudad argentina.

Folha publicó que, según aliados de Bolsonaro, Trump está al tanto de la situación y le daría asilo al excandidato a presidente brasileño.

El medio Folha de San Pablo dijo que Trump le dará asilo a Flávio Bolsonaro

Además, un funcionario del gobierno de Trump confirmó a la agencia Reuters que Bolsonaro vuela hacia Estados Unidos. En la misma línea, el diputado del Partido Liberal brasileño Mauricio Marcon aseguró que Bolsonaro "ha tomado un vuelo y se dirige a exiliarse en Estados Unidos" en un vídeo difundido en sus redes sociales. "Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país".

Sin embargo, el supuesto viaje todavía no fue confirmado oficialmente. Una fuente de la Policía Federal brasileña citada este martes por la agencia AFP indicó que no existe un registro formal de que el legislador haya abandonado Brasil. Las autoridades argentinas, por su parte, tampoco encontraron constancias de su ingreso al país.

En paralelo, la Policía Federal brasileña canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro, luego de que venciera el plazo de 24 horas fijado por la Justicia para que entregara sus documentos de viaje.

Versiones periodísticas sostienen que ya habría abandonado Brasil

Las versiones sobre el paradero del senador fueron difundidas por Metrópoles y Folha de S.Paulo, que citaron a personas de su círculo cercano para sostener que ya habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos.

La información tomó relevancia porque la Justicia brasileña había dispuesto una prohibición de salida del país y ordenado medidas para reforzar los controles migratorios. En ese contexto, la hipótesis de un desplazamiento hacia Florida abrió interrogantes sobre la posibilidad de que Bolsonaro hubiera cruzado la frontera con la Argentina sin quedar registrado en los controles habituales.

Por ahora, las versiones periodísticas no están respaldadas por una confirmación oficial de su llegada a Estados Unidos. La Policía Federal brasileña informó que no tiene constancia formal de que el senador haya salido del territorio nacional, mientras que Migraciones de la Argentina tampoco registró su ingreso.

La Policía Federal revisa los movimientos fronterizos y mantiene las verificaciones con las autoridades argentinas para determinar si el legislador pudo haber salido de Brasil.

El avión privado que quedó varado en Puerto Iguazú esperando a un pasajero

Uno de los elementos que alimentó las versiones sobre un posible traslado a Estados Unidos es un avión privado Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly.

La aeronave partió de Buenos Aires el lunes por la noche y aterrizó en Puerto Iguazú antes de la medianoche. Según informó Infobae, tenía previsto continuar hacia Fort Lauderdale, en Florida, pero el vuelo quedó suspendido porque faltaba uno de los cuatro pasajeros previstos. El avión permanecía en el aeropuerto misionero este martes.

La posibilidad de que Flávio Bolsonaro fuera uno de los pasajeros surgió a partir del testimonio del piloto brasileño Mauro Mattosinho. Según publicó Folha de S.Paulo, un empleado del aeropuerto le habría informado que el nombre del senador figuraba en la lista de pasajeros.

El testimonio aportó un nuevo elemento a las versiones sobre el supuesto viaje, aunque no confirma que Bolsonaro haya estado en la terminal, abordado la aeronave o iniciado el trayecto hacia Estados Unidos. La información sobre su presunta inclusión en la lista fue transmitida al piloto por un trabajador del aeropuerto.

Por el momento, tampoco se difundió documentación que permita acreditar que el senador viajó en ese avión.

Brasil canceló los pasaportes tras el vencimiento del plazo judicial

Mientras circulaban las versiones sobre su posible salida del país, la Policía Federal brasileña canceló los pasaportes ordinario y diplomático de Flávio Bolsonaro. La medida se ejecutó después de que el senador no entregara la documentación dentro del plazo de 24 horas establecido por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

El magistrado había dispuesto la medida la noche del domingo 25 de octubre, después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La resolución también estableció la prohibición de abandonar Brasil y ordenó activar una alerta migratoria en el sistema Sonar, utilizado para controlar los desplazamientos internacionales.

La orden incluía la obligación de entregar cualquier otro documento de viaje que el senador pudiera tener por una eventual nacionalidad extranjera.

En un video difundido en redes sociales el lunes, Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo habían notificado cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia. También negó haber planeado abandonar el país y sostuvo que entregaría sus documentos.

Pese a esa declaración, el plazo venció sin que se concretara la entrega y la fuerza de seguridad avanzó con la cancelación de los pasaportes.

Las investigaciones judiciales que motivaron la restricción

La restricción de movimientos se dictó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas en la que también está involucrado el abogado y empresario Willer Tomaz.

La pesquisa apunta a un supuesto esquema que habría involucrado plataformas de apuestas deportivas en línea. Según informó el portal brasileño G1, la Policía Federal encontró indicios de una conexión entre el senador y una cuenta bancaria perteneciente a una empresa vinculada con Tomaz. Bolsonaro niega cualquier relación con las presuntas maniobras.

En la misma resolución, De Moraes prohibió que el legislador se comunicara con el abogado, tanto de manera directa como a través de terceros.

Por otra parte, la Policía Federal investiga a Flávio Bolsonaro por el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la vida de su padre. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, la producción habría recibido al menos 65 millones de reales, equivalentes a unos u$s10 millones, de Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, entidad liquidada por el Banco Central de Brasil en medio de acusaciones de fraude.

Qué falta confirmar sobre el supuesto escape a Estados Unidos

Las versiones publicadas por Metrópoles y Folha de S.Paulo sostienen que Flávio Bolsonaro ya habría dejado Brasil y estaría rumbo a Estados Unidos. Los elementos que alimentan esa hipótesis incluyen:

El avión privado que permanece en Puerto Iguazú con destino previsto a Florida

El testimonio del piloto brasileño sobre la presunta inclusión del nombre del senador en la lista de pasajeros

Las versiones de personas cercanas al entorno de Bolsonaro citadas por medios brasileños

No obstante, hasta el momento no hay confirmación oficial de que el senador haya cruzado la frontera, abordado la aeronave o llegado a territorio estadounidense. Los controles migratorios argentinos no registraron su ingreso y la Policía Federal brasileña señaló que no cuenta con un registro formal de su salida.

Las autoridades continúan revisando los movimientos fronterizos para establecer si el legislador abandonó Brasil pese a la prohibición judicial. Mientras tanto, el supuesto viaje a Florida sigue siendo el eje de las versiones periodísticas, pero su paradero no fue confirmado oficialmente.