Flávio Bolsonaro se fue de Argentina a EE.UU. en un vuelo privado de u$s140 mil

El vuelo fue contratado a último momento por un agente extranjero y gestionado en tiempo récord tras la emisión del pasaporte italiano

Flávio Bolsonaro salió de la Argentina en la madrugada del miércoles a bordo de un jet privado que costó u$s140.000. El senador brasileño, perseguido por la Justicia de su país, no pagó ese vuelo de su bolsillo. En realidad, lo financió un broker de Estados Unidos que contrató el servicio a Baires Fly, la operadora argentina dueña del Gulfstream G400 con matrícula LV-JQW. La identidad del intermediario norteamericano se mantiene en reserva.

El traslado se cerró el lunes. Ese mismo día, Flávio les aseguraba a sus aliados del Partido Liberal (PL) que se quedaría en Brasil para encabezar la oposición a Lula da Silva. 48 horas después, cruzaba el puente Tancredo Neves rumbo a Puerto Iguazú.

La operación se armó como cualquier vuelo ejecutivo. El intermediario norteamericano pidió un presupuesto y Baires Fly cotizó el traslado.

En las conversaciones previas, el broker avisó que los pasajeros serían brasileños. La compañía pidió que tuvieran la documentación en regla.

El pasaporte italiano que Bolsonaro usó para esquivar a la Justicia

Cuando la tripulación recibió los papeles, vio pasaportes italianos. No había documentos brasileños a la vista.

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le había cancelado los pasaportes brasileños a Flávio. También el diplomático. Le prohibió salir del país en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

Flávio tiene ciudadanía italiana desde 2023. Con esos papeles europeos, la Dirección Nacional de Migraciones informó a las 2 de la madrugada del miércoles que había entrado a la Argentina "con documentación hábil" y "sin ningún impedimento legal".

El martes a las 22.50 ya había cruzado el puente Tancredo Neves con su esposa y sus dos hijas. A las 0.21 del miércoles, el Gulfstream despegó hacia Guayaquil. El destino final era Miami.

La partida se concretó después de que el avión permaneciera varado en el aeropuerto misionero desde el lunes por la noche. La demora generó especulaciones sobre los motivos de la espera.

La controversia judicial que rodea la salida de Flávio Bolsonaro

El senador habría salido de Brasil pese a una orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Esa orden le habría impedido abandonar el país y le exigía entregar sus pasaportes, según declaraciones del propio legislador.

La aeronave que utilizó tiene matrícula argentina. El Gulfstream G400 había llegado a Puerto Iguazú el lunes por la noche, procedente del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires.

Su partida hacia Estados Unidos se concretó en la madrugada del miércoles, después de que la salida prevista para las primeras horas del martes no se materializara.

La compañía había solicitado el lunes los trámites de Aduana y Migraciones para los pasajeros y la tripulación. El avión permaneció en el aeropuerto durante todo el martes sin despegar.

Qué informó Migraciones Argentina sobre el ingreso de la familia

Horas después del despegue, la Dirección Nacional de Migraciones argentina difundió un comunicado oficial a través de la red social X. En el documento informó sobre el ingreso de cuatro integrantes de la familia Bolsonaro a territorio argentino.

Según el organismo, Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50.

El cruce se realizó a través del paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

La autoridad migratoria precisó que los cuatro ciudadanos ingresaron con documentación hábil de viaje y sin ningún impedimento legal. Los trámites migratorios se registraron sin incidentes.

Las declaraciones del senador sobre la restricción judicial

El lunes, Flávio Bolsonaro afirmó que agentes de la Policía Federal lo interceptaron cuando salía de la casa de su padre en Brasilia. Los oficiales le comunicaron una decisión atribuida al juez Alexandre de Moraes.

"Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes", declaró el senador en un video publicado en redes sociales. "Además tengo prohibido salir del país", agregó.

Bolsonaro sostuvo que la resolución se adoptó el domingo por la noche, después de su derrota frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, no precisó a cuál de las investigaciones que enfrenta correspondería la medida.

"Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó el legislador. Sus declaraciones aludieron a comentarios de su hermano Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, sobre la posibilidad de abandonar Brasil si perdía los comicios.

El Tribunal Supremo y la Policía Federal no respondieron de inmediato a las consultas sobre el caso, según información de agencias internacionales.