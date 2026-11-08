Papa León XIV y Milei tuvieron un encuentro privado en Casa Rosada

Tras la recepción en Casa Rosada, León XIV inicia cuatro jornadas en Argentina que contemplan actividades con distintos sectores sociales y educativos

El papa León XIV concluyó este domingo el encuentro privado de aproximadamente 30 minutos que mantuvo con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, en el marco de su primera visita oficial a la Argentina desde que asumió al frente de la Iglesia católica.

El pontífice llegó a la sede del Gobierno después de recorrer parte del centro porteño, donde recibió muestras de afecto de las personas que se acercaron a las calles y balcones para verlo pasar. Antes había participado de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

La recepción oficial en la Casa Rosada incluyó la ceremonia de bienvenida, el saludo entre ambos y la foto protocolar. Luego, Milei y León XIV se retiraron para mantener una reunión a puertas cerradas, en la que estuvieron únicamente el Presidente y el Sumo Pontífice.

Antes del encuentro privado, el Papa saludó uno por uno a los integrantes del equipo de Gobierno y a otros referentes del oficialismo. El primero fue Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Luego saludó al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al canciller Pablo Quirno.

También estuvieron presentes los ministros:

Carlos Presti, de Defensa

Luis Caputo, de Economía

Juan Bautista Mahiques, de Justicia

Alejandra Monteoliva, de Seguridad

Mario Lugones, de Salud

Sandra Pettovello, de Capital Humano

Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado

Entre los demás funcionarios y dirigentes que participaron del saludo estuvieron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la senadora nacional Patricia Bullrich; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Cuáles son los dos regalos que Milei preparó para el papa León XIV

Uno de los presentes que el mandatario argentino tenía preparados para la ocasión es una medalla conmemorativa de plata con relieve en oro. La pieza tiene grabado el escudo de la República Argentina de un lado y el del Vaticano del otro. También incluye una inscripción alusiva al viaje: "Visita de su Santidad León XIV".

El segundo obsequio es un aspersor litúrgico confeccionado en plata y ébano, un instrumento utilizado para arrojar agua bendita durante las ceremonias religiosas. En el mango lleva estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

La elección de esta imagen tiene una referencia particular: León XIV asumió como pontífice el 8 de mayo de 2025, fecha en la que la Iglesia católica celebra a la Virgen de Luján.

Qué actividades tiene previstas el Papa después de reunirse con Milei

Tras finalizar la reunión privada, León XIV continuará con las actividades oficiales previstas para este domingo. En primer lugar, participó de un homenaje de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien le entregó las llave de la Ciudad, y luego se trasladó al Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro con autoridades institucionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La actividad contará también con la presencia de legisladores nacionales, integrantes de la Corte Suprema, jueces, empresarios e invitados especiales.

Cómo continuará la visita de León XIV a la Argentina

El pontífice permanecerá en el país hasta el miércoles 11 de noviembre. Durante esos días, su agenda incluirá encuentros religiosos, actividades institucionales y celebraciones litúrgicas en distintos puntos del país.

Este lunes 9 visitará el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. También participará de un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) y tendrá actividades en el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y mantendrá encuentros pastorales. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

La última jornada de la visita será el miércoles 11. Ese día, León XIV visitará un complejo penitenciario en Devoto y celebrará una misa en la Basílica de Luján. Finalmente, participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima, Perú, alrededor de las 14.

La visita se desarrolla en el marco de la gira apostólica de León XIV por América del Sur, que incluyó una escala previa en Uruguay y continuará en Perú.