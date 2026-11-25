Con la economía en retroceso, una tensión inédita sacude la Casa Rosada por estrategias opuestas para superar la difícil situación actual

El panorama de la Casa Rosada es de serena calma pese a la "recesión técnica" decretada por la caída de la economía en 1,8% respecto del trimestre anterior, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que mide el Indec. Karina Milei y los Menem presionan para recuperar expectativas, mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, rechazan cualquier estímulo económico y definieron que no está en sus planes disponer medidas reactivadoras.

En el diccionario libertario, según pudo saber iProfesional de fuentes oficiales, eso se decodifica como populismo o un riesgo para el equilibrio fiscal y la inflación. No habrá, dicen, reedición del "Plan Platita".

El ministro de Economía reclama, a cambio, que se cierren acuerdos políticos con los gobernadores para despejar el temor electoral de los mercados, el Riesgo Kuka. Los receptores del reclamo son la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. En tanto, Milei iba a ir este martes a las 19 a un streaming de su cineasta Santiago Oría a hablar de fútbol. Pero lo descartaron porque era una pésima idea después de difundir los datos de recesión, dólar y riesgo país.

En el karinismo, al que se agrega el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguran que no puede haber acuerdos con los gobernadores si éstos no perciben una reactivación que les asegure un triunfo en sus provincias. El jefe del Gabinete, Diego Santilli, intenta anudar acuerdos pero no puede cumplir con los reclamos de los gobernadores.

El gobierno de Javier Milei esperaba el mal dato de actividad económica del tercer trimestre, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La caída acumulada entre julio y septiembre confirmó el ingreso de la economía en una "recesión técnica", luego de dos trimestres consecutivos de contracción de la actividad.

Sin embargo, en la Casa Rosada no consideran que haya llegado el momento de modificar el programa económico ni de adoptar medidas específicas para impulsar la producción, el consumo y el empleo. "No hay medidas en carpeta para reactivar", aseguraron fuentes karinistas.

Pese a las versiones sobre diferencias internas y eventuales cambios en el equipo económico, Luis "Toto" Caputo continuará al frente del Ministerio de Economía. El Presidente descarta desplazarlo y, sobre todo, rechaza la posibilidad de introducir medidas de reactivación que impliquen apartarse de los principios centrales de su programa.

"El dato es transitorio. Los EMAE de agosto y septiembre fueron positivos. Es cierto que no alcanzan para contrarrestar julio, pero los datos del último trimestre tienden a ser mejores, con lo cual el año terminará en positivo", argumentaron desde el oficialismo voceros directos de Milei.

En esa línea, agregaron: "En un mundo donde todos los países recortan sus proyecciones, Argentina discute crecimiento. Ese dato es positivo".

La continuidad del ministro no significa, sin embargo, que exista tranquilidad en el oficialismo. Por el contrario, crece la preocupación por el deterioro de la actividad, la desconfianza de los mercados que elevaron el Riesgo País ayer a 1.100 puntos y presionan sobre el dólar, y las dificultades para recuperar expectativas de crecimiento.

Milei rechaza cualquier medida de reactivación y el karinismo presiona

En el entorno presidencial aseguran que Milei no tiene en carpeta ninguna iniciativa para estimular la economía. "Milei considera que cualquier medida de reactivación sería hacer kirchnerismo o volver al Plan Platita. Eso no lo va a hacer. No hay medidas en carpeta. El Presidente ya dijo que se va a atar al mástil del modelo", señalaron fuentes de la Casa Rosada a iProfesional.

La explicación oficial es que el dato negativo del tercer trimestre responde principalmente al derrumbe de julio y que los indicadores posteriores de agosto y septiembre muestran una recuperación en la tendencia que podría consolidarse en los últimos meses del año. Los voceros de la Presidencia, cuya Secretaría General está a cargo de Karina Milei, relativizaron el impacto del resultado y sostuvieron que todavía hay margen para terminar 2026 con crecimiento.

La interpretación oficial contrasta con la preocupación que genera la composición de la caída. El problema no es solamente la contracción de la actividad, sino que los sectores que muestran mayor debilidad son precisamente algunos de los que concentran más trabajadores y tienen una incidencia directa sobre el consumo interno.

Un rebote que no alcanza para compensar la caída

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec mostró que la actividad cayó 1,2% interanual en septiembre. Aunque registró una mejora mensual desestacionalizada del 1,1%, ese repunte no logró compensar el fuerte retroceso de julio.

La evolución mensual del trimestre fue la siguiente: en julio, la actividad cayó 2,5% desestacionalizada respecto de junio, luego de una revisión del dato original; en agosto subió 0,1% y en septiembre avanzó 1,1%. Sin embargo, las variaciones interanuales continuaron siendo negativas durante los tres meses: -1,4% en julio, -1,7% en agosto y -1,2% en septiembre.

El saldo fue una contracción cercana al 1,8% del tercer trimestre respecto del segundo, que también había registrado una caída del 0,6%. De esa manera, la economía acumuló dos trimestres consecutivos de retroceso, una situación que los analistas identifican como recesión técnica, aunque el resultado definitivo del PBI trimestral deberá confirmarlo.

El Gobierno apuesta ahora a que octubre, noviembre y diciembre permitan revertir parcialmente ese escenario. Pero las expectativas de recuperación son más moderadas entre los analistas privados.

Un dato que refleja el cambio de perspectiva es el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En diciembre de 2025, los consultores proyectaban un crecimiento del 3,5% para 2026. En el relevamiento de octubre de este año, la estimación se redujo al 0,7%.

Para alcanzar incluso esa expansión, el REM supone un crecimiento del 2% durante el cuarto trimestre. Si ese rebote no se concreta, la economía podría terminar el año prácticamente sin crecimiento.

La preocupación oficial también se explica por la distribución sectorial del retroceso. En septiembre, diez de los quince sectores que releva el EMAE mostraron caídas interanuales. Entre ellos se destacaron pesca, con un desplome del 48,6%; intermediación financiera, con una baja del 11,5%; comercio, con una contracción del 2,2%; agro, con una caída del 2%, e industria manufacturera, con un retroceso del 1,8%.

También bajaron otros servicios (-2,2%), administración pública (-1,7%), transporte y comunicaciones (-0,7%) y enseñanza (-0,5%).

Los sectores en retroceso concentran el 74% del empleo total

El dato más delicado es que los sectores en retroceso concentran unos 16,6 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 74% del empleo total, según las estimaciones sectoriales utilizadas para analizar el indicador.

Del otro lado, los cinco sectores que crecieron reúnen alrededor de 4,4 millones de puestos laborales, el 19% del total. La minería avanzó 11,1% interanual y electricidad, gas y agua creció 4%. Sin embargo, entre ambos sectores emplean apenas unos 262.000 trabajadores, alrededor del 1,2% del empleo total.

La construcción fue una de las excepciones relevantes. Registró una suba interanual del 3,5% y tiene una incidencia mucho mayor sobre el mercado laboral, con aproximadamente 1,8 millones de puestos de trabajo. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, aseguró a iProfesional que esa mejora "no se percibió en el movimiento real de la actividad".

El Gobierno considera que la expansión de la minería, la energía y la construcción puede convertirse en uno de los motores de la recuperación. Sin embargo, todavía no alcanza para compensar la debilidad del comercio, la industria y otros rubros vinculados con el mercado interno.

Una fuente del karinismo reconoció que la principal preocupación de la Casa Rosada pasa también por cómo comunicar el escenario. "A ver... no los vi intranquilos, ni megapreocupados, más bien ocupados en intentar comunicar bien. Pero bueno, no son muy duchos en eso", comentó con cierta ironía ante iProfesional.

Karina Milei y los Menem necesitan recuperar expectativas

Detrás de la discusión económica existe una preocupación política cada vez más evidente. Karina Milei y los hermanos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem consideran que el equipo económico necesita generar mejores expectativas de actividad para que el Gobierno pueda llegar a 2027 con posibilidades de consolidar el proyecto de reelección presidencial. También para anudar acuerdos con los gobernadores para acordar listas de candidatos comunes y asegurar la reelección de Milei.

La secretaria general de la Presidencia entiende que la recuperación económica será uno de los principales argumentos para seducir nuevamente a la clase media, un segmento decisivo para la continuidad de Milei. La desaceleración del consumo, las dificultades de las empresas y la pérdida de puestos de trabajo en sectores tradicionales pueden convertirse en obstáculos para esa estrategia.

Los Menem también observan una dimensión política adicional. Consideran que una mejora de las expectativas económicas facilitaría las negociaciones con los gobernadores y permitiría construir acuerdos electorales en sus provincias. La idea es conseguir que los mandatarios provinciales respalden la candidatura presidencial de Milei en 2027 y acepten acuerdos territoriales que eviten una competencia de La Libertad Avanza contra sus estructuras locales.

Pero esa estrategia no está garantizada. En algunas provincias, el oficialismo nacional ya muestra señales de que no está dispuesto a resignar candidaturas propias.

Un ejemplo es Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo, aliado peronista de la Casa Rosada en distintas votaciones legislativas, ya sabe que tendrá como competidor a Lisandro Catalán, director de YPF y dirigente de La Libertad Avanza, lo cual expone las dificultades de compatibilizar los acuerdos parlamentarios con las aspiraciones electorales del oficialismo nacional.

Caputo, por su parte, plantea el problema desde otra perspectiva. El ministro considera que la incertidumbre política es uno de los factores que alimentan la desconfianza de los inversores y la suba del riesgo país. Por eso reclama a Karina Milei y a los Menem que aceleren los entendimientos con los gobernadores y despejen cuanto antes las dudas sobre el escenario electoral de 2027.

En el equipo económico sostienen que los mercados temen un eventual triunfo del peronismo y un cambio de orientación de la política económica. Es lo que en el oficialismo denominan el "Riesgo Kuka". El argumento es que, si Milei no consigue consolidar una perspectiva de continuidad política, el riesgo de una reversión del programa seguirá condicionando las decisiones financieras.

El Presupuesto 2027 sin cambios y sin políticas de reactivación

En el Congreso tampoco se observan señales de que la recesión vaya a modificar las prioridades del Poder Ejecutivo. El Gobierno se propone sancionar el jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027 sin introducir modificaciones sustanciales al texto enviado por la Casa Rosada.

La intención oficial es aprobarlo sin redistribuir partidas ni incorporar medidas específicas de estímulo al consumo, la industria o la obra pública. El equilibrio fiscal seguirá siendo el principal argumento de la administración libertaria, aun cuando la actividad económica muestra dificultades para consolidar una recuperación.

El proyecto contempla un gasto total de aproximadamente $202,1 billones y prevé un resultado financiero prácticamente equilibrado, con un pequeño superávit. Entre sus principales supuestos macroeconómicos, el Gobierno proyecta un crecimiento del PBI del 4% para 2027, después de una expansión estimada del 3% para 2026. También calcula una inflación interanual del 18% para diciembre de 2027 y un tipo de cambio oficial de $1.847 para ese mismo mes.

En materia fiscal, el proyecto establece un superávit primario del 1,1% del PBI, equivalente a unos $15,36 billones, y un resultado financiero positivo del 0,02%, alrededor de $250.000 millones, luego del pago de intereses de la deuda.

La distribución del gasto muestra que aproximadamente el 75% se concentra en servicios sociales, con jubilaciones y pensiones como principal componente. Para jubilaciones se contemplan unos $81,1 billones, mientras que el conjunto de la seguridad social alcanza aproximadamente $119,1 billones.

Salud tendrá asignaciones por unos $12,8 billones y Educación y Cultura recibirá alrededor de $11,2 billones, incluidos $7,5 billones para universidades. Aunque algunas partidas muestran recuperaciones respecto del presupuesto original de 2026, los niveles de inversión educativa todavía reflejan una fuerte reducción real frente a 2023.

En Defensa y Seguridad se prevén recursos por unos $9,5 billones. Los intereses de la deuda pública, por su parte, demandarán alrededor de $18,6 billones, una cifra superior a las asignaciones individuales para Salud y Educación.

Uno de los aspectos más significativos del proyecto es la continuidad del ajuste sobre los subsidios económicos y la inversión pública. Los subsidios se ubicarían en torno de los $8,8 billones, con una reducción real interanual estimada del 16,4%. Los gastos de capital, que incluyen la obra pública, alcanzarían apenas $3,77 billones, menos del 2% del gasto total.

Ese nivel de inversión consolida una contracción superior al 70% respecto de 2023. La discusión presupuestaria adquiere relevancia porque el Gobierno pretende sostener la disciplina fiscal sin incorporar herramientas que permitan amortiguar la caída de los sectores que generan más empleo. Para la Casa Rosada, la recuperación llegará fundamentalmente a través de la inversión privada, las exportaciones y el crecimiento de las actividades vinculadas con los recursos naturales.

Pero hay otro capítulo del Presupuesto que empieza a generar interés en distintos bloques legislativos: el costo de los beneficios y privilegios tributarios que permanecen vigentes.

Los $51,9 billones de gasto tributario y los privilegios que nadie quiere discutir

El proyecto de Presupuesto 2027 estima un gasto tributario de $51,9 billones, equivalente al 3,67% del PBI. Se trata de recursos que el Estado deja de recaudar por exenciones, alícuotas reducidas, deducciones y regímenes de promoción económica. De ese total, unos $45,7 billones corresponden a tratamientos especiales establecidos en las propias normas impositivas, mientras que otros $6,2 billones responden a regímenes de promoción económica.

El IVA concentra la mayor parte de los beneficios, con aproximadamente $18,8 billones, equivalentes al 1,33% del PBI y al 36,3% del gasto tributario total. Allí se incluyen exenciones y alícuotas reducidas para actividades como salud, educación, medicamentos, libros, diarios, alimentos, construcción de viviendas y medicina prepaga.

El monotributo representa otros $15 billones, mientras que los beneficios vinculados con el Impuesto a las Ganancias rondan los $9 billones. También se computan unos $4,5 billones correspondientes a tratamientos especiales en los impuestos a los combustibles.

Dentro de los regímenes de promoción económica se destacan los beneficios para las MiPyMEs, estimados en $2,5 billones, y el régimen de promoción de Tierra del Fuego, con aproximadamente $1,8 billones.

La magnitud de estas cifras abre una discusión que atraviesa al Congreso: cuáles de esos beneficios tienen una justificación económica y social y cuáles se convirtieron en privilegios que deberían revisarse. Algunos bloques legislativos consideran que existe margen para eliminar o reducir tratamientos impositivos que no cumplen una función productiva comprobable y de ese modo redireccionar recursos a educación, discapacidad, jubilados o salarios. Sin embargo, todavía no hay consenso político para avanzar sobre el conjunto de los regímenes. El Gobierno considera que eso sería romper con el equilibrio fiscal y acercarse al populismo.

Entre los beneficios que aparecen identificados en las planillas oficiales se encuentra la exención del Impuesto a las Ganancias para magistrados y funcionarios judiciales designados antes del 1° de enero de 2017. Su costo fiscal se estima en unos $1,9 billones.

También figura el régimen de Economía del Conocimiento, con un costo estimado de $842.556 millones, distribuido entre beneficios vinculados con contribuciones patronales y reducciones en Ganancias. El régimen de inversiones mineras representa otros $89.820 millones.