Mientras un departamento de dos ambientes en CABA cuesta en promedio más de u$s131.000, en Pipinas venden una casa de tres dormitorios por apenas u$s25.000

Comprar un inmueble de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires requiere una inversión cercana a los u$s131.034, según el último informe de Zonaprop. En paralelo, el valor promedio del metro cuadrado en la Capital alcanzó los u$s2.471. Sin embargo, a apenas 150 kilómetros de la CABA existe una localidad de Buenos Aires donde el mercado inmobiliario funciona con otra lógica: allí una casa con tres dormitorios, patio y garage se ofrece por u$s25.000, un valor inferior al de muchos autos usados de gama media.Se trata de Pipinas, una localidad del partido de Punta Indio que, tras el cierre de la histórica fábrica de cemento Corcemar, inició un proceso de reconversión apoyado en el turismo y en la tranquilidad que caracteriza a los pueblos del interior bonaerense.

La casa que cuesta menos que muchos autos usados

Entre las propiedades publicadas actualmente figura una vivienda de 80 metros cuadrados cubiertos, construida sobre un lote de 330 metros cuadrados, con tres dormitorios, cocina-comedor, baño, garage y patio. La propiedad está publicada por u$s25.000 y, si bien necesita algunas refacciones, cuenta con escritura y representa una de las opciones más económicas disponibles actualmente en la localidad.

Además de esa vivienda, también existen otras casas en venta por valores que parten desde los u$s35.000, mientras que las propiedades en mejor estado se ubican entre u$s40.000 y u$s50.000, cifras que siguen muy por debajo de los valores habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Un pueblo que busca reinventarse

Una de las postales de Pipinas

Ubicado sobre la Ruta Provincial 36, Pipinas se encuentra a unas dos horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. La localidad nació y creció alrededor de la fábrica de cemento Corcemar, que durante décadas fue la principal fuente de empleo de la zona.

El cierre de la planta en la década de 1990 provocó una fuerte caída de la actividad económica y una reducción de la población. En los últimos años, sin embargo, el pueblo comenzó a recuperar movimiento gracias al turismo rural, su patrimonio industrial y la cercanía con el Parque Costero del Sur, declarado Reserva de Biosfera por la UNESCO.

Actualmente, conserva la tranquilidad típica de los pueblos bonaerenses, con calles de poco tránsito, espacios verdes y un ritmo de vida muy diferente al de las grandes ciudades.

La naturaleza y la tranquilidad, dos aspectos de Pipinas

Cuánto vale un auto usado en Argentina

La diferencia de precios también puede medirse frente al mercado automotor. En Argentina, numerosos autos usados de gama media ya superan los u$s25.000, especialmente las pick-ups y SUV más buscadas, además de algunos sedanes de segmentos superiores.

En ese contexto, el valor de esta vivienda en Pipinas resulta comparable —e incluso inferior— al de muchos vehículos usados, una relación que refleja las marcadas diferencias entre el mercado inmobiliario porteño y el de algunos pueblos del interior bonaerense.

La brecha con la Ciudad de Buenos Aires

El contraste es contundente. Mientras un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires cuesta en promedio más de u$s131.000, con ese mismo presupuesto podrían comprarse más de cinco viviendas como la publicada en Pipinas.

La comparación refleja dos realidades inmobiliarias bien distintas. En CABA, los precios de las propiedades se mantienen estables desde hace casi dos años, con un valor promedio del metro cuadrado superior a los u$s2.400. En cambio, en algunos pueblos del interior bonaerense la menor demanda y el despoblamiento permiten encontrar casas con terreno por valores que resultan impensados en los grandes centros urbanos.