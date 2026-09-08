Así es Estancia Vicentina, el nuevo barrio boutique de Río Cuarto en el que invirtió Pablo Aimar

La familia del exfutbolista tiene el 35% de la sociedad que desarrolla Estancia Vicentina, un loteo de 160 terrenos que ya vendió el 40% en preventa

El mercado inmobiliario cordobés suma una nueva propuesta con participación de la familia de Pablo Aimar. Se trata de Estancia Vicentina, una urbanización que puso a la venta 160 lotes y que en su primera etapa contempla la urbanización de 18 hectáreas.

La comercialización comenzó con una respuesta favorable: cerca del 40% de los lotes ya fue vendido durante la preventa. Para quienes ingresaron en esa instancia, los responsables del proyecto estiman una rentabilidad cercana al 30%, mientras que la propuesta contempla planes de financiación de hasta 48 meses.

El desarrollo está ubicado en el oeste de Río Cuarto y se emplaza sobre un predio de aproximadamente 60 hectáreas, una superficie que permitiría sumar nuevas etapas de urbanización en el futuro.

Qué participación tiene la familia Aimar

La participación de Pablo Aimar en Estancia Vicentina se canaliza a través de una sociedad en la que su familia posee el 35% del capital. El resto de la participación corresponde a la familia Mondino, con el 50%, y a la familia Zizzias, con el 15%.

La sociedad es administrada por el arquitecto Daniel Marconetto, titular de la firma desarrolladora. En esta primera etapa se ofrecen lotes de entre 600 y 1.000 metros cuadrados, dentro de una propuesta de baja densidad y con servicios y espacios comunes.

Pablo Aimar participa con el 35% de la sociedad que desarrolla Estancia Vicentina en Río Cuarto

Cuánto invirtió Aimar en el proyecto inmobiliario

Hasta el momento, no trascendió cuánto dinero aportó Pablo Aimar o su familia para ingresar al emprendimiento inmobiliario.

El dato que sí se conoce es que la familia Aimar tiene una participación del 35% en la sociedad que desarrolla Estancia Vicentina. Sin embargo, ese porcentaje no permite determinar por sí solo cuál fue el capital aportado, ya que para establecerlo sería necesario conocer la valuación de la sociedad y la estructura de aportes utilizada para financiar el proyecto.

Tampoco se difundió cuál es el monto total de inversión previsto para la urbanización y construcción del emprendimiento. En este contexto, los principales datos económicos disponibles están vinculados con la comercialización.

Un loteo que puede ampliar su escala

Aunque la primera fase contempla 18 hectáreas, el emprendimiento se proyecta sobre un terreno de unas 60 hectáreas.

A esto se suma otro elemento: los inversores poseen tierras contiguas al desarrollo. De acuerdo con la planificación difundida, esa disponibilidad permitiría triplicar la escala del proyecto mediante futuras etapas.

El loteo está ubicado sobre el corredor de avenida Presidente Perón, en una zona que tendrá nuevas conexiones viales. Entre ellas se encuentran obras vinculadas con la autopista en ejecución y un viaducto anunciado por el Gobierno provincial, que busca mejorar la conexión entre el este y el oeste de Río Cuarto.

El emprendimiento tendrá dos accesos, uno por calle Palestina y otro sobre avenida Presidente Perón.

Qué servicios tendrá Estancia Vicentina

El proyecto no se limita a la venta de terrenos. El masterplan incorpora un sector común que funcionará como centro de servicios para los propietarios.

En el corazón del desarrollo está prevista la construcción de un clubhouse de entre 800 y 900 metros cuadrados. El espacio, además, incluirá salones para eventos, gimnasio y una piscina climatizada.

El proyecto también contempla espacios verdes con riego por aspersión y un sistema de seguridad perimetral. La cantidad limitada de lotes forma parte de la planificación del emprendimiento, que busca mantener una densidad reducida dentro de la urbanización.

Cómo avanza la construcción

Las obras comenzaron y actualmente hay unas 40 personas abocadas a diferentes tareas. Entre los trabajos en ejecución se encuentran el cerramiento perimetral, los accesos y los movimientos de suelo. La previsión es que la cantidad de trabajadores aumente durante las etapas de mayor actividad y llegue a alrededor de 100 personas.

El cronograma establece objetivos concretos para fines de 2026. Para ese momento, se espera que las redes de agua y cloacas alcancen un avance de entre 50% y 60%, mientras que la construcción del clubhouse llegaría al 60%. También está prevista para ese período la finalización de los portales de acceso.

Un desarrollo con respaldo patrimonial

Otro de los aspectos señalados por los responsables del proyecto es que la ejecución de las obras no está atada exclusivamente al ritmo de comercialización.

Según la información difundida por la desarrolladora, el respaldo patrimonial de los socios permite mantener el cronograma de trabajos aun cuando la venta de los terrenos avance a un ritmo diferente.

El plazo estimado para completar las obras es de 30 meses, mientras que los compradores pueden acceder a planes de pago de hasta 48 meses.

Con 160 lotes en su primera etapa, una preventa que ya alcanzó el 40% y terrenos disponibles para una eventual ampliación, Estancia Vicentina representa la incursión de la familia Aimar en un desarrollo inmobiliario de escala local.