El costo de construir viviendas en barrios privados volvió a aumentar y se mantiene en niveles elevados, de acuerdo con un relevamiento

El costo de construir una vivienda de categoría premium en un country o barrio privado volvió a subir y se mantiene en niveles elevados. A fines de agosto, levantar una propiedad de este segmento demandaba cerca de $5,5 millones por metro cuadrado, de acuerdo con un relevamiento de Reporte Inmobiliario.

Para una vivienda de 315 m², como la que se utiliza como referencia en el seguimiento mensual, el presupuesto total ya supera los $1.714 millones. En concreto, el costo estimado alcanza los $1.714.753.485,17.

El cálculo no contempla solamente los materiales y la mano de obra. El relevamiento incorpora un conjunto amplio de gastos vinculados con una obra de estas características, entre ellos:

Impuestos y seguros

Movimientos de suelo

Obrador y cartelería

Cercos de obra

Fletes y traslados

Honorarios profesionales

Proyecto, dirección y administración de obra

Ayuda de gremios

Parque y piscina

Limpieza de obra

También se incluyen los honorarios profesionales correspondientes al proyecto, la dirección y la administración de la obra, además de trabajos y servicios como ayuda de gremios, parque, piscina y limpieza.

Cuánto aumentó el costo de construir en 2026

La evolución del costo en dólares muestra un cambio respecto de lo ocurrido durante la segunda mitad de 2025. "Después de un período de 19 meses consecutivos de aumentos medidos en moneda estadounidense, la combinación de una inflación más moderada en pesos y una mayor suba del tipo de cambio había permitido una corrección de los valores durante la segunda parte del año pasado", cuenta Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario.

Ese escenario volvió a modificarse en 2026. Entre enero y agosto, el costo de construcción acumuló un incremento del 8,56%, según el relevamiento.

El comportamiento responde a que el dólar mantuvo una evolución relativamente estable mientras los precios vinculados con la construcción continuaron avanzando en pesos. De esta manera, la variación del tipo de cambio no alcanzó para neutralizar el impacto de los mayores costos internos.

El costo sigue por encima del máximo de 2018

Otro dato que surge del seguimiento es que, aun después de la corrección registrada durante 2025, el costo de construir medido en dólares continúa por encima del máximo alcanzado durante 2018.

El nivel de costos tiene impacto no solo sobre quienes están construyendo una vivienda, sino también sobre desarrolladores y propietarios de terrenos. En el mercado comenzaron a observarse ajustes en los valores de lotes, tanto en barrios abiertos como en urbanizaciones cerradas y countries.

El escenario también plantea dificultades para quienes necesitan presupuestar una obra con anticipación. La evolución simultánea de la inflación en pesos y del tipo de cambio hace que establecer desde el comienzo un valor fijo expresado en dólares resulte cada vez más complejo.

Por qué es difícil calcular una obra en dólares

"La dinámica de los últimos años llevó a que el presupuesto de una construcción pueda quedar desactualizado rápidamente si se fija una suma en dólares al comienzo del proyecto y los costos internos continúan aumentando", desentraña el experto.

El análisis plantea que, en este contexto, una alternativa consiste en establecer el costo inicial en pesos y actualizarlo periódicamente mediante un índice de referencia.

La evolución de los últimos meses vuelve a poner el foco en ese problema: aunque el tipo de cambio tenga movimientos acotados, los costos de materiales, mano de obra y otros componentes de una obra pueden continuar incrementándose y elevar el presupuesto final.

Cuánto cuesta construir una casa estándar

El costo también resulta elevado para quienes proyectan una vivienda de menor superficie y prestaciones. En julio, construir una casa de 100 m² en Buenos Aires demandaba $228,6 millones, según el relevamiento de Apymeco.

La cifra equivale a casi 12 años de un salario neto promedio registrado, de acuerdo con la comparación realizada a partir de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El cálculo permite dimensionar la distancia entre el valor de una obra y los ingresos de un trabajador.