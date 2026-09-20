Un informe tomó como base tres prototipos de vivienda unifamiliar y seis fuentes de precios y comparó el costo total de ambos sistemas

El costo de construir una vivienda volvió a poner bajo la lupa una discusión que durante años estuvo instalada en el mercado: ¿la construcción en seco es realmente más cara que la obra húmeda tradicional? Un informe comparativo del Instituto de la Construcción en Seco (INCOSE) muestra que esa diferencia prácticamente desapareció y que, en unidades de mayor superficie, el Steel Framing incluso puede resultar más económico.

El estudio, elaborado en mayo de 2026 sobre la base de tres prototipos de vivienda unifamiliar y seis fuentes de precios, comparó el costo total de ambos sistemas, incluyendo beneficio e impuestos y sin IVA.

Los resultados muestran que en las unidades más chicas la diferencia es prácticamente margina:

Vivienda de 41 m²: $78.412.637 con obra húmeda y $78.726.799 con steel framing. La diferencia es de apenas 0,40% .

$78.412.637 con obra húmeda y $78.726.799 con steel framing. La diferencia es de apenas . Vivienda de 58 m²: $102.791.396 con el sistema tradicional y $103.330.677 con construcción en seco. La brecha es de 0,52%.

Pero el resultado cambia cuando aumenta la superficie. Para una vivienda de 115 m², la construcción tradicional demanda $192.711.409, mientras que el steel framing cuesta $189.453.361. Es decir, construir con el sistema en seco representa un ahorro de aproximadamente $3,26 millones, equivalente al 1,69%.

Steel Framing vs. construcción tradicional: cuánto subieron los costos

Más allá de la comparación puntual, uno de los datos más relevantes del informe aparece al analizar cómo evolucionaron los costos entre el primer trimestre de 2025 y el primer cuatrimestre de 2026.

En los tres prototipos estudiados, el Steel Framing registró incrementos menores que la construcción húmeda.

Para la vivienda de 41 m² , el sistema tradicional acumuló una suba del 16,94% , frente al 14,63% del Steel Framing.

, el sistema tradicional acumuló una suba del , frente al del Steel Framing. En la unidad de 58 m², los aumentos fueron del 17,59% y 16,41%, respectivamente.

La diferencia se amplió nuevamente en la vivienda de 115 m²: la obra húmeda aumentó sus costos un 16,85%, mientras que el Steel Framing lo hizo en 14,51%.

Desde INCOSE vinculan este comportamiento con la estructura de costos del sistema en seco. "El Steel Framing tiene menos componentes que la construcción húmeda. Eso significa que está expuesto a menos variables de precio en el mercado. Cuando los costos de materiales suben, nuestro sistema absorbe esos aumentos de manera más contenida".

Para Silvina López Planté, vicepresidenta del Instituto de la Construcción en Seco, los resultados modifican una percepción que durante años estuvo instalada en el sector. "Durante años escuchamos que el Steel Framing era más caro. Ese argumento ha perdido validez empírica".

La ejecutiva agregó que los números muestran que ambos sistemas actualmente pueden competir en condiciones similares dentro del segmento residencial unifamiliar. "Lo que estos datos demuestran es que hemos alcanzado una madurez de mercado en la que ambos sistemas compiten en igualdad de condiciones en el segmento residencial unifamiliar. Y en viviendas de mayor superficie, la construcción en seco ya es más económica".

Cuánto tiempo se puede ahorrar al construir

El costo de los materiales no es la única variable que modifica la ecuación. El informe también compara los plazos de ejecución.

Según los datos de INCOSE, el Steel Framing permite reducir los tiempos de obra entre 25,52% y 31,40%, dependiendo del prototipo.

En el caso de la vivienda de 115 m², la diferencia es particularmente significativa: la casa puede terminarse en 263 días con Steel Framing, frente a 383 días con construcción húmeda. Son 120 días menos de obra.

Este factor adquiere relevancia cuando se analiza la construcción como una inversión, ya que un plazo menor implica reducir el tiempo durante el cual permanece inmovilizado el capital.

Por eso, desde INCOSE plantean que la comparación entre ambos sistemas ya no debería limitarse al precio inicial. "El costo de entrada ya no es el diferenciador. Lo que importa ahora es el costo total de propiedad: tiempo de obra, eficiencia energética, mantenimiento, y cómo estos factores impactan en el retorno de inversión".

El ahorro que continúa después de terminar la obra

La diferencia también aparece una vez finalizada la construcción. De acuerdo con el informe, las viviendas realizadas con Steel Framing pueden alcanzar un ahorro del 42% en el consumo energético total frente a las construidas mediante el sistema tradicional.

De esta manera, la comparación deja de centrarse exclusivamente en cuánto dinero hace falta para levantar la vivienda y pasa a incorporar otras variables: cuánto tarda en construirse, cuánto cuesta mantenerla y cuánto consume una vez terminada.

Para López Planté, este cambio implica una transformación en la forma en que los desarrolladores deberían evaluar sus proyectos. "No se trata solo de construir más rápido o más barato. Se trata de optimizar cada variable del negocio inmobiliario: capital inicial, tiempo de inmovilización, costos operativos del edificio terminado, y diferenciación en el mercado a través de la eficiencia energética".

El informe de INCOSE plantea así un escenario diferente al que predominó durante años: el Steel Framing dejó de aparecer necesariamente como una alternativa de mayor costo inicial y, en viviendas de mayor superficie, ya muestra un costo inferior al de la construcción húmeda.

A eso se suma una evolución de costos más contenida, menores plazos de obra y un menor consumo energético. Para quienes evalúan construir una vivienda o desarrollar un proyecto, la comparación ya no pasa solamente por el precio de levantar cada metro cuadrado, sino por cuánto cuesta todo el ciclo de la obra y cuánto capital requiere mantenerlo hasta su finalización.