El inmueble de Superí al 1700 tiene 3.367 m² cubiertos, parque privado y 14 cocheras. La venta se concretó tras varios meses en el mercado

Destaca por su amplio terreno con parque, 16 dormitorios y múltiples comodidades de lujo.

La propiedad, de 3367m² cubiertos, sufrirá una remodelación de 12 a 18 meses para integrar sus plantas.

Un edificio de cuatro unidades en Belgrano R fue vendido y será convertido en una única residencia familiar.

Un edificio que durante años funcionó con una configuración de cuatro unidades independientes tendrá ahora un único ocupante. El inmueble de Superí al 1700, en Belgrano R, fue vendido y el nuevo propietario proyecta transformarlo en una residencia familiar.

La remodelación demandaría entre 12 y 18 meses y tendrá como objetivo integrar las cuatro plantas existentes. La escala del inmueble permite plantear una vivienda de características poco habituales: son 3.367 m² cubiertos sobre un terreno de 2.511 m², además de un parque privado y múltiples espacios complementarios.

La propiedad había ingresado al mercado con un precio de u$s12 millones. Tras varios meses de exposición y luego de ser ofrecida por distintas inmobiliarias, Ramos Couriel Real Estate concretó la operación. El monto finalmente acordado entre las partes no trascendió, debido a la confidencialidad de la negociación.

Belgrano R: así convertirán un edificio de 3.367 m² en una casa

El proyecto que comienza ahora modificará por completo la manera en que se utilizará el edificio. La distribución original, que contemplaba una unidad por nivel, será reemplazada por un esquema residencial único.

La superficie disponible fue uno de los principales argumentos para el comprador. La integración de los pisos permitirá reorganizar los ambientes y adaptar las instalaciones a las necesidades de una familia.

La propiedad tiene 16 dormitorios, varios en suite, playrooms y baños de mármol

La intervención también incluirá una renovación de los sectores que requieren actualización. Entre ellos se encuentra la cocina, mientras que otros ambientes serán reformulados para que las distintas plantas funcionen como partes de una misma vivienda.

La magnitud del lote constituye otro diferencial: los 2.511 m² de terreno incluyen un espacio verde privado con árboles de gran porte, algo poco habitual para una construcción de estas dimensiones dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo es la propiedad con 16 dormitorios y cocheras para 20 vehículos

La escala del edificio se refleja también en su equipamiento. Hay 16 dormitorios, varios de ellos en suite, además de ambientes destinados a reuniones, playrooms, baños con revestimientos de mármol y dependencias de servicio.

Uno de los sectores más particulares es el salón de eventos, que tiene conexión directa con el jardín y capacidad para aproximadamente 200 personas. El inmueble suma además un quincho vidriado con parrilla, cocina y baño, un gimnasio equipado y diferentes espacios auxiliares.

El estacionamiento también está fuera de los parámetros habituales de una vivienda: actualmente hay 14 cocheras cubiertas, con posibilidad de ampliar la capacidad hasta 20 vehículos.

La propiedad tiene 16 dormitorios, varios en suite, playrooms y baños de mármol

El sistema de accesos fue diseñado para permitir diferentes circuitos dentro del predio. El ingreso vehicular, la garita ubicada sobre el frente y las entradas independientes facilitan la circulación de residentes, invitados y personal.

Por qué llegó a valer u$s12 millones

La cotización de publicación ubicó al inmueble entre las propiedades residenciales de mayor precio ofrecidas en Buenos Aires. En ese valor incidían varios factores simultáneos y no solamente la cantidad de metros cuadrados.

La combinación de terreno, superficie cubierta, parque, ubicación, arquitectura, equipamiento y posibilidades de reconversión diferenciaba al edificio de una casa tradicional de alta gama. También pesaba su ubicación en Belgrano R, una zona residencial caracterizada por sus calles arboladas, lotes amplios y construcciones de baja densidad.

La posibilidad de modificar la distribución existente agregó otro atributo: quien adquiriera el inmueble podía plantear un proyecto residencial prácticamente desde cero sin partir de una construcción convencional.

El arquitecto detrás del edificio

La historia de la construcción se remonta a Arturo Julio Dubourg, arquitecto nacido en 25 de Mayo en 1912. Su trayectoria tuvo una particularidad poco frecuente dentro de la profesión: además de desarrollar proyectos arquitectónicos, participó durante décadas en competencias de Turismo Carretera y Turismo Nacional, donde utilizaba el seudónimo "Grey Rock".

El edificio tiene cochera con capacidad para 14 vehículos

Su estudio reunió a decenas de profesionales y trabajó tanto en Argentina como en Uruguay. Dentro de las obras vinculadas con su carrera figuran el Claridge Hotel, el Hotel Bristol y la sede original del INDEC, además de viviendas, galerías y edificios de uso mixto.

En el inmueble de Belgrano R permanecen distintos recursos de su concepción original. Los espacios combinan rasgos racionalistas con elementos clásicos, entre ellos grandes ventanales, balcones, boiseries, chimeneas, pisos de madera y mármol.

Qué se mantuvo de la construcción original

El paso del tiempo no impidió que se realizaran actualizaciones en diferentes sectores. Las cocinas, los baños y los sistemas de climatización fueron modernizados, mientras que se conservaron varios de los componentes arquitectónicos que caracterizan al edificio.

La distribución de los ambientes también mantiene la separación entre sectores sociales y privados, aunque el nuevo proyecto modificará esa organización al integrar las cuatro plantas.

Su concepción original estaba preparada para recibir a un número importante de personas y desarrollar actividades sociales, algo que todavía se refleja en espacios como el salón de eventos, el quincho y las áreas de servicio.

Una operación poco habitual en el mercado porteño

La venta se produjo dentro de un segmento reducido del mercado inmobiliario: el de las propiedades de ultra lujo, donde la cantidad de operaciones es limitada y existen pocos inmuebles directamente comparables.

En este caso, la combinación de una construcción de 3.367 m², un terreno de 2.511 m², parque privado, 16 dormitorios y una capacidad de estacionamiento de hasta 20 vehículos configura un activo difícil de encuadrar dentro de la oferta residencial tradicional.

El edificio, que salió al mercado con una publicación de u$s12 millones, ya cambió de manos. El precio final quedó reservado, pero la operación abre una nueva etapa para la construcción de Superí al 1700: las cuatro unidades originales serán integradas para dar lugar a una única casa familiar, en una obra prevista para los próximos 12 a 18 meses.