Qué ver en Netflix: 4 series de zombies que no te podés perder

Las series de personajes fantásticos como los zombies son muy populares en las plataformas como Netflix u Amazon Prime Video, entre otras

Netflix es una plataforma en la que hay un amplio catálogo de películas de terror. Muchas de ellas incluyen zombies -aunque no tantas-, que son unas de las criaturas que más fanáticos despierta en el mundo.

4 series de Netflix con zombies por doquier

Para aquellas personas que quieran disfrutar de una maratón de series de terror, con zombies como protagonistas, aquí hay un listado ideal que se pueden encontrar en Netflix.

Black Summer

En Netflix, actualmente, hay pocas opciones para disfrutar de series de zombies. Precisamente por eso los fanáticos deben conocer cuáles son esas series, cuáles son sus títulos y de qué se trata cada una de ellas.

La primera, Black Summer.

Es una precuela de Z Nation que no deja espacio al humor, ya que es similar a The Walking Dead, pero con otros protagonistas y con otro género de zombies. La serie comienza cuando los zombies ya están asentados y el espectador no tiene ni idea del origen de la epidemia.

Tampoco hace falta conocerlo, ya que aquí lo que importa es seguir el punto de vista de diferentes personajes intentando sobrevivir a un tipo de zombie más parecido a los de la nueva generación de videojuegos.

Según la crítica y los comentarios de los usuarios, Black Summer es una de las mejores series de zombies del momento y todos ya están esperando su segunda temporada, sobre la cual se han puesto muchas expectativas.

The Walking Dead

Una de las mejores series de zombies, y de las que mayor éxito han tenido, es The Walking Dead. Esta serie ya cuenta con ocho temporadas y, aunque el ritmo es muy irregular, es de esas series que hay que ver tarde o temprano.

The Walking Dead despierta el interés de los espectadores porque, si bien hay zombies, no son el centro de la escena. Son el desencadenante de la trama de la serie, pero los protagonistas son los seres humanos, en quienes se pueden ver miserias y debilidades en una situación de emergencia y necesidad de supervivencia.

iZombie

iZombie es otra historia completamente diferente a las que se mencionaron anteriormente. Es una comedia juvenil protagonizada por una joven brillante que, de repente, se convierte en un zombie. Ella intenta pasar desapercibida, pero poco a poco se le nota bastante que hay algo distinto en ella.

Como buena zombie, debe alimentarse, pero en su nuevo trabajo es brillante y empieza a ayudar a la policía a resolver crímenes. Es entretenida y un concepto diferente de serie de zombies, que suelen tener relación con el fin del mundo o con persecuciones de los zombies a los humanos.

Z Nation

En Z Nation se mezclan el humor y el terror y sale una serie que ya cuenta con cinco temporadas que se pueden revivir en la plataforma Netflix y que habla de un virus zombie que arrasa Estados Unidos.

Un grupo de personas debe transportar a un sobreviviente inmune a una zona segura, ya que es la única esperanza para salvar a la humanidad.