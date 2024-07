El humorista subió un desopilante video a las redes sociales en el que aseguró que "un día Julio se va a enojar y no va a venir"

Los memes de Julio Iglesias cada vez que llega el mes de julio ya son todo un clásico en redes sociales y grupos de WhatsApp. Es tal la trascendencia que tomaron estas imágenes que el propio cantante español hace unos años se refirió a ellas.

Este año, quien se sumó a la tendencia fue Martín Bossi, quien grabó un video imitando al cantante en el que pidió "no ser meme" y bromeó con que "un día Julio se va a enojar y no va a venir".

El video de Martín Bossi imitando a Julio Iglesias

Caracterizado como el propio Julio Iglesias e imitando su tono de voz, Bossi subió el video a redes sociales en el que señaló: "No quiero ser meme. Me rehúso absolutamente a ser meme. Es una situación angustiante que estoy viviendo hace años. Después de una carrera maravillosa, he cantado con todos, con Frank Sinatra, con Tony Benett, con todos".

"¿Cuántos Bernabéu llenó Duki?, ¿uno? Yo llené 20. Sin embargo, me tratan de memes, niños, chiquillos de Instragram, tiktokeros", dice Bossi imitando la voz y el acento del artista a la perfección.

"Un día Julio se va a enojar y no va a venir y los niños se van a quedar sin vacaciones de invierno, se van a quedar sin la avenida más ancha del mundo, 9 de agosto y Corrientes", continúa en el video.

Bossi también hace referencia a una de las nietas de Iglesias: "Por favor corten con esta situación bélica, mi nieta se llama Abril y está desesperada, no quiere salir a la calle, dice 'abuelo, no quiero ser meme'. Es desesperante haberse transformado en meme, cuidado, voy a estar observándolos".

Lo cierto es que para el artista no es un problema haberse convertido en meme, lo toma con humor y le gusta que lo conozcan las nuevas generaciones, según reveló en el año 2015 cuando recién iniciaba este fenómeno que se reproduce año tras año.

¿Qué opina Julio Iglesias de los memes con su imagen?

Uno de los memes de Julio Iglesias que se hizo viral en redes sociales

Los memes de Julio Iglesias se han vuelto tan virales desde hace algunos años que incluso ha llegado a su propio celular, por lo que es casi imposible que no le pregunten sobre el tema. En el 2015, a través de una entrevista para la revista ¡Hola!, le consultaron qué opina de las imágenes tan creativas.

"Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos", reveló en aquella oportunidad.

En aquella charla, el padre de Enrique Iglesias se sinceró y contó que hay algunos memes que no fueron mucho de su agrado, pero que es parte del humor de los cibernautas. Además, asegura que, aunque no sabe cómo es que nació esta idea de los memes con referencia a su nombre, le parecen divertidos.