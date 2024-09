Con las hamburguesas pasa lo mismo que con las pizzas: todos tenemos nuestro lugar favorito. Pero dejando los fundamentalismos de lado, hay que dejarse sorprender para descubrir un nuevo universo que viene creciendo en Buenos Aires. Si tenemos una de las mejores carnes del mundo, ¿cómo no tener también algunas de las mejores hamburguesas?

Para entender qué características debe tener la hamburguesa perfecta, Rodolfo Cámara, creador de TFTS y del Burgerpalusa, un festival que se realizará el sábado 21 en el Hipódromo de Palermo, "lo primero es el blend de carnes, puede ser roast beef y un poco de grasa para lograr una textura cremosa. Luego, llevar a la plancha bien caliente. Si querés, una carne jugosa, son 2 minutos de cada lado; si la querés un poquito rosita, hay que darle 2 minutos de un lado y 1 minuto y medio del otro. Hay dos estilos de cocción, el medallón, que sigue estas reglas, y la smashed, que parte de una bolita que se apoya en plancha, y se aplasta con algo plano".

En el Burgerpalusa estará George Motz, ícono de la cultura hamburguesera y autor de The Great America Burger Food, y se elegirá además la mejor hamburguesa del país. Pero la semana previa, del 17 y el 19, se realizará la 7ª edición de Burgermanía, donde distintas hamburgueserías ofrecerán un combo especial de hamburguesa + papas + bebida a $7.800.

Para ir palpitando esta semana de festejos, elegimos 10 lugares que cualquier fanático debería conocer.

Dónde podés comer las mejores hamburguesas de carne en Buenos Aires

1.Bauman

Este local del chef panadero Francisco Ponce de León hace algunos de los mejores sandwiches de la ciudad. Y no podía faltar su versión de este clásico. Los viernes y sábados sale la doble cheeseburger de ojo de bife con pepinillos encurtidos en un pan símil brioche (que se elabora con una base de puré de papa). La estrella de esta hamburguesa es la salsa Bauman que se elabora a partir de un encurtido de pepino, eneldo, cebollas y pimientos verdes especiada con pimentón, ajo y cebolla en polvo, más una base de mayonesa a la que se le agrega salsa inglesa. Echeverría 2486, CABA.

En Bauman, los viernes y sábados sale la doble cheeseburger de ojo de bife

2.Carlo’S Burger

En Venezuela, los "perros calientes" y las hamburguesas son parte del street food de la ciudad y cuando Carlos llegó al país en 2017, no tardó mucho en abrir su propio lugar. La clave es el blend de carnes: tapa de asado y roast beef que se sirve en un pan de papa al que se suma mucha magia. Entre las más destacadas: La Royal, doble carne tipo smashed de 90 g cada una, triple Cheddar, doble bacon y salsa Royal; la Godzilla que trae 2 medallones de 110 gr, queso Danbo, cebollas encurtidas, salsa 40% picante, y la Cheesebacon, carne tipo smash, doble cheddar, doble panceta, cebolla y pepinillo. Piedras 111, CABA.

3.Pony Line Bar

Ubicado en el Four Seasons Buenos Aires y fiel a su condición de restaurante de hotel 5 estrellas, cuando se sumaron las hamburguesas al menú, lo hicieron en grande. Además de la Burger Dry que se prepara con un medallón Angus madurado 45 días y que trae lechuga, tomate, relish y queso Lincoln, durante la temporada de trufas se suma la Hamburguesa Dry Aged con fondutta de queso y trufa negra proveniente de La Esperanza, ubicada en Chillar, Partido de Azul, en Buenos Aires. Para acompañar, una variada carta de tragos. Posadas 1086, CABA.

Durante la temporada de trufas se suma la Hamburguesa Dry Aged con fondutta de queso y trufa negra

4.Fat Bro

Dos hermanos cumplieron el sueño del local propio y crearon Fat Bro, donde además de hamburguesas "de autor" incluyeron a su compañera ideal: la cerveza. Usan un blend de tapa de asado, roast beef y grasa. Algunas son tipo smash (aplastando la bola de carne directo en la plancha) y otras medallones de 120 gramos. Las más pedidas son la Juicy Lucy (doble cheddar, doble bacon, pepinos agridulces y cebolla colorada); la Fat Jack (cheddar de jalapeños ahumados artesanal, barbacoa de mango, bacon y lechuga) y la Blue Bernie (queso azul, cebolla caramelizada y hongos de pino). No pasar por alto los aderezos, un punto diferencial. Charcas 3787, CABA

5.Villegas

Desde no hace mucho, las parrillas comenzaron a incorporar hamburguesas en el menú. La cocción a la parrilla le da un toque ahumado que le suma otro nivel de sabor. Desde Puerto Madero, Villegas ofrece una hamburguesa que elaboran a partir de todos los recortes de bife de chorizo, ojo de bife, lomo y marucha. Esta preparación se marida en salsa barbacoa, y se le suma provolone y cebolla caramelizada. Av. Alicia Moreau de Justo 1050, CABA.

Para probar: La Toresani, hamburguesa con huevo, en homenaje al ex jugador de fútbol

6.TFT

Con varios locales propios y franquiciados, en Argentina y el exterior, The Food Truck Store es un jugador fuerte en el mundo de las hamburguesas. Su local de Miami recibió el premio a la mejor hamburguesa dentro de la categoría Reader 's Choice que otorga el diario Miami New Times. Tienen una buena reversión de la clásica salsa Thousand Island que bautizaron Shack y muy buenos ingredientes. Fanático de las hamburguesas, Rodolfo Cámara supo armar un buen concepto con materia prima de alta calidad. Para probar: La Toresani, hamburguesa con huevo, en homenaje al ex jugador de fútbol. Sucre 1651, CABA.

7.Rocky

Con fanáticos y algunos detractores, este local de Ramos Mejía presentó recientemente la Burgerluna, una hamburguesa que combina dos medallones de roast beef y tapa de asado preparados con técnica smash, crujientes por fuera y a punto por dentro, combinados con una versión de la salsa Mil Islas (ketchup, mayonesa, mostaza, pepinillos y cebolla); doble panceta crocante y doble cheddar, coronados en una gran medialuna. Atrevido pero interesante ¿Opiniones? Av. de Mayo 323, Ramos Mejía, Bs. As.

Rocky presentó recientemente la Burgerluna, una hamburguesa que combina dos medallones de roast beef y tapa de asado preparados con técnica smash

8.Desarmadero

Esta cervecería de Palermo puso el mismo esfuerzo en el desarrollo de las hamburguesas que en la selección de sus etiquetas. El resultado es un lugar donde, además de tomar bien, se come bárbaro. Y su hamburguesa es una de las estrellas de la carta. Recientemente, sumaron la hamburguesa de cordero preparada con un medallón de 150 gramos, a la parrilla, con queso brie, hummus, tomate asado, rúcula y cebolla morada, servida en un pan de papa. Para acompañar, una IPA o una APA a la temperatura adecuada. Gorriti 4300 y 4295, Palermo.

9.Growlers

Otro clásico infalible: Growlers no puede faltar en la lista de las mejores hamburguesas (y cervecerías) del país. Los medallones de carne se elaboran con un blend de roast beef, tapa de asado y 15% de grasa de pecho, lo cual potencia el sabor y le da más untuosidad. No dejen de probar la Doble Smashed de Queso azul con cebollas asadas al bourbon, pesto de rúcula, maní tostado y pepinos agridulces. Olleros 3750 y Doblas 857, CABA, entre otras.

Para los que no comen carne, una hamburguesa de gírgolas, entre las mejores

10.Mudrá

Aunque para los más ortodoxos esta hamburguesa seguramente no califique como tal por la ausencia de proteína animal, las hamburguesas de Mudrá merecen estar en la categoría. Ya sea para aquellos que no comen carne o para los que quieren probar algo diferente, pero igualmente sabroso, la hamburguesa de gírgolas es uno de los platos más logrados de la carta ¡No dejen de disfrutarla por fundamentalismos inconducentes! Av. Córdoba 3942, CABA.