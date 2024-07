Hace 14 años se utilizó Bitcoin (BTC) para comprar las dos pizzas más caras del mundo, se cambiaron 10 mil BTC para adquirir dos pizzas de un valor de 41 dólares. Hoy 10.000 BTC son cientos de millones de dólares.

Algo que comenzó como una broma o simple experimento se convirtió en un día memorable para todos los bitcoiners del mundo, el Bitcoin Pizza Day.

¿Qué es el Bitcoin Pizza Day?

El 22 de mayo de 2010 Laszlo Hanyecz publicó en el foro bitcointalk.org, que pagaría 10.000 bitcoins por un par de pizzas. La publicación decía lo siguiente:

"Pagaré 10.000 bitcoins por un par de pizzas… quizás 2 grandes, así me queda alguna para el día siguiente. Me gusta dejar pizza para comer más tarde.

Puede hacer la pizza usted mismo y traerla a mi casa o pedirla en un lugar con entrega a domicilio, pero lo que quiero es que me traigan la comida a cambio de bitcoins donde no tengo que pedirla o prepararla yo mismo. Es como pedir un ‘plato de desayuno’ en un hotel o algo así, ¡Solo te traen algo para comer y eres feliz!

Me gustan las cosas como cebollas, pimientos, salchichas, champiñones, tomates, salchichones, etc. Solo cosas estándar nada raro como cobertura pescado, ni nada de eso. También me gustan las pizzas de queso regular que pueden ser más baratas de preparar o adquirir.

Si está interesado, hágamelo saber y podemos llegar a un acuerdo. Gracias, Laszlo".

Esta publicación fue interpretada como una broma en el foro, pues en ese momento Bitcoin aún no era considerada una moneda real. Sin embargo, la transacción fue realizada y alguien decidió hacer el trato siendo este el primer uso en el mundo real de Bitcoin como sistema de pago.

Luego de esta publicación, Laszlo Hanyecz confirmó:

"Solo quiero informar que negocié con éxito 10.000 bitcoins por una pizza". Pero para ello, el Laszlo tuvo que esperar 5 días para que la transacción se concretara.

Quien aceptó su pedido fue otro usuario del foro, un británico conocido como "Jercos", quien le pidió a Hanyecz que para completar la transacción, le enviara los Bitcoins y de esta manera se convirtió en el gran ganador de esta historia. Jeremy Sturdivantf, que es su verdadero nombre, actualmente es ingeniero de desarrollo de productos para Inovonics Inc., un fabricante de equipos profesionales de transmisión de radio.

El crecimiento del precio de Bitcoin

Algunos meses después el precio del bitcoin comenzó a aumentar de forma significativa, pasando de costar algunos centavos a superar el precio del dólar estadounidense. Es allí donde algunos usuarios comenzaron a burlarse del intercambio que había realizado Laszlo Hanyecz en bitcointalk.org por lo costoso que resultó.

Este evento pasó a la historia, convirtiéndose en una compra millonaria. Puesto que, hace 14 años cuando se realizó la transacción, los 10.000 Bitcoins tenían un valor de 41 dólares aproximados y hoy en día en 2024, el valor estimado es de 600 millones de dólares.

Hoy Bitcoin Pizza Day es un evento mundial, y en 14 años de trayectoria el bitcoin y las criptomonedas han recorrido un largo camino demostrando a todos que llegaron para quedarse.

El mundo comienza a adoptar cada vez más esta tecnología no solo como activo financiero sino también como método de pago. Así que el Bitcoin Pizza Day es un día especial para los bitcoiners dado que, no solo se recuerda la compra de las dos pizzas más caras de la historia, sino el poder e impacto que las criptomonedas han causado en el mundo y el potencial de crecimiento que tienen en el largo plazo.

El proceso de pago con bitcoins

Para realizar un pago con bitcoins, primero necesitás una billetera digital, que es una aplicación o software donde se almacenan tus bitcoins. Esta billetera genera una dirección única, similar a un número de cuenta, que usarás para enviar o recibir bitcoins.

Cuando decidís hacer un pago, ingresás la dirección del destinatario, el monto de bitcoins que querés enviar y, opcionalmente, una tarifa de transacción para incentivar a los mineros a procesar tu transacción más rápido. Una vez que confirmás estos datos, la billetera firma digitalmente la transacción y la envía a la red de Bitcoin.

La red de Bitcoin es una red descentralizada de computadoras, llamadas nodos, que verifican y validan las transacciones. Los mineros son nodos que agrupan las transacciones en bloques y los añaden a la cadena de bloques (blockchain) a través de un proceso llamado minería.

Este proceso implica resolver complejos problemas matemáticos que garantizan la seguridad y la integridad de la red. Una vez que un bloque es añadido, tu transacción se considera confirmada y los bitcoins se transfieren al destinatario.

El tiempo que tarda una transacción en confirmarse puede variar, pero suele ser de unos 10 minutos. Sin embargo, este tiempo puede extenderse dependiendo de la congestión de la red y de la tarifa de transacción que hayas establecido. Una vez confirmada, la transacción es irreversible, lo que significa que no puede ser alterada ni revertida.

Pagar con bitcoin ofrece varias ventajas, como la posibilidad de realizar transacciones internacionales de manera rápida y con costos más bajos en comparación con los métodos tradicionales. Además, la seguridad y privacidad que proporciona la tecnología blockchain hacen que sea una opción atractiva para muchos usuarios y comerciantes en todo el mundo.