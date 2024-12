Llega fin de año y, con él, las fiestas. Muchos esperan con ansias reunirse para festejar la Nochebuena y la Navidad, pero no muchos conocen su origen. La fiesta cristiana, que tiene una popularidad enorme en todo el mundo desde tiempos inmemorables, incluso para los que no son cristianos, es un momento de reflexión, de agradecimiento y de celebración. Sin embargo, muchas personas no están tan seguras de qué es lo que se celebra.

La Navidad tiene una inmensa y larga historia, con cientos de versiones que incluso no han sido certificadas. También de eso se trata esta festividad; de la fé. Sin embargo, hay muchas cosas que sí sabemos con certeza cómo fueron y en esta nota, te vas a poder enterar para que la próxima juntada navideña seas el más culto del grupo.

Primero, algunas nociones básicas sobre esta celebración: la Navidad es una fiesta cristana que se celebra el 25 de diciembre de todos los años, teniendo como antecesor el festejo de la noche anterior, más conocida como Nochebuena. Esta festividad celebra la llegada de Jesús al mundo, el hijo de Dios. De ahí viene la palabra "Navidad", en latín se dice "Nativitas", que significa "Nacimiento", por el nacimiento de Jesús en la Tierra.

Cuál es el origen de la Navidad

La historia es así, Jesús fue engendrado en el cuerpo de María, la madre de Jesús, quien fue la elegida para traer al mundo al mismísimo hijo de Dios, según la religión cristiana. El Niño Jesús luego nació en Belén junto a María y José. Gracias a ese día, la Navidad es una de las fechas del cristianismo más importantes, junto con la Pascua, que celebra la resurrección de Cristo luego de haber sido crucificado.

Hoy en día, la Navidad es una fiesta que se celebra alrededor del mundo como símbolo de unión entre las familias, de dar y recibir y de celebrar el cierre del año, pero esta festividad tiene una larga trayectoria en su historia y mucho debate alrededor.

Por qué se decidió el 25 de diciembre como el día de Navidad

Lo cierto es que no se sabe con exactitud cuánto nació Jesús de Nazaret, sin embargo, la fecha de 25 de diciembre se ha instalado en la cultura y la religión hace muchísimos años y eso es porque ha habido muchas teorías y razones que apuntan a ese día.

Una de las versiones más instaladas sobre por qué el Nacimiento de Jesús se relaciona con el 25 de diciembre tiene que ver, sorprendentemente, con el Imperio Romano. Los romanos festejaban el Día del Nacimiento del Sol Invicto (dies solis invicti nati), esta era una festividad que celebraba el solsticio de invierno. Lo que se festejaba era la llegada del sol. Esta fiesta tenía como dios a Saturno, el dios pagano de la agricultura. Se afirma que el cristianismo eligió esta fecha ya que la Iglesia Católica lo comparó con la llegada de Jesús.