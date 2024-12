Las 11 mejores parrillas de Buenos Aires para celebrar las Fiestas con un asado

Si bien muchos disfrutan el despliegue de las Fiestas, la juntada familiar, el vitel toné de la abuela, el aspic de la tía y el pionono del pariente lejano cuyo único aporte desde hace décadas es ese infame cilindro de Roquefort que nadie come, otros prefieren irse a dormir el 24 y levantarse recién el primero de enero. Pero hay un tercer grupo que aprendió a sacudirse el estrés de las fiestas en casa, y ahorra todo el año para darse el gusto de, por una noche, ser atendidos como reyes (lo cual incluye no poner, levantar o lavar un solo plato).

Dentro de este selecto grupo humano están los que consideran que si hay juntada, hay carne porque como todos sabemos, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino preparando un asado. Para honrar esta tradición, varias parrillas de Buenos Aires abren sus puertas el 24, 25 y 31, para deleite de los carnívoros ortodoxos que quieren sumergirse en un festín preparado por otros.

Las 11 mejores parrillas de Buenos Aires donde comer un asado en las Fiestas

Fervor

Fervor abre tanto para Nochebuena como para despedir el año

Esta tradicional parrilla de Recoleta, donde es común cruzarse con celebridades vernáculas como Susana Giménez, abre tanto para Nochebuena como para despedir el año. El menú que prepararon para la ocasión arranca tranqui: chorizo; empanadas santiagueñas; bife afinado a la trufa negra con vinagreta de Granny Smith y nuez tostada con hojas de rúcula y mostaza a la antigua; y zanahorias y zucchinis asados con burrata, semillas tostadas y emulsión de pesto. Para el principal, se puede elegir entre el bife de chorizo, la trucha o la brochette de mariscos. Bebidas sin alcohol, vino tinto y blanco incluidos ($170.000 por persona el 24 y $250.000 por persona el 31). Posadas 1519, CABA.

La Bistecca

En estas Fiestas, el agite se muda a Puerto Madero, donde están la mayoría de las opciones para festejar con una buena selección de carnes. Si nos limitamos solo a la parrilla, habrá asado, vacío, ojo de bife, picaña, achuras y embutidos, mollejas, bondiola, pechito de cerdo, matambre a la pizza, colita de cuadril y lechón. Una verdadera cena opípara, para festejar en grande. Para los que les cuesta elegir, hay también sushi, pastas, pesca, fiambres y muchos etcéteras más. Los postres están en concordancia con el resto del menú. El vino para acompañar será DV Catena ($120.000 nochebuena y $190.000, año nuevo, por persona). Alicia Moreau de Justo 1890, CABA.

En estas Fiestas, el agite se muda a Puerto Madero, más exactamente a La Bistecca

Sagardi

Este templo del buen comer ubicado en San Telmo tiene, además de sus típicos platos españoles, una gran propuesta de carnes. El menú va a incluir mejillones al escabeche, langostino a la parrilla y espada de picaña madurada como entradas; tartar de corvina, chernia en salsa verde, y un tiernísimo cochinillo de 21 días, entre los principales, y para cerrar, tarta de queso y otros dulces navideños. Para acompañar, UCO rosé y malbec, Pago Lobo SV y Baron B Cuvee Millesime Brut Nature ($155.000 por persona). Humberto 1º 319, CABA.

Mago

Ubicada en Belgrano, Mago abre el 31 para comer a la carta. Se puede arrancar con achuras a la parrilla (deliciosa la chistorra ahumada de elaboración propia que viene con puré de papas al pesto, huevo de campo frito y gremolata); el chorizo puro cerdo y la morcilla cremosa. También hay empanadas de tira de asado ahumada con yasgua picante y, además de los cortes clásicos, ceja de bife; asado de cerdo braseado y laqueado con miel y mostaza, y pamplona de ojo de bife rellena con hongos a la parrilla y queso provolone. La cava es obra de la sommelier Marcela Rienzo y cuenta con etiquetas de diversas bodegas grandes y de pequeños productores. Monroe esquina Montañeses, CABA.

Nuestro Secreto

La parrilla que evangeliza extranjeros desde el hotel Four Seasons presenta su clásico menú para Nochebuena donde, literalmente, tirarán toda la carne al asador. Desde mollejas de corazón con emulsión de lima, pasando por vacío Wagyu y asado, hasta pacú, pulpo y trucha patagónica. Hay platos al horno de barro, grillados varios, distintas guarniciones y un despliegue también en los postres que incluye una Baked Alaska de chocolate blanco; cake de chocolate 56% (porque si no hay chocolate, no hay postre) todo acompañado por la línea de vinos Terrazas de los Andes. El 31 se podrá elegir directamente a la carta, pero es solo para huéspedes, así que ¿por qué no, un combo noche de hotel + cena? Para pensarlo… (u$s300 por persona). Posadas 1086, CABA.

Olegario

Parrilla de barrio, gran producto, experimentado asador (de esos que con una mirada descula el corte apropiado para cada comensal) y un enorme jardín cerrado para disfrutar de una comilona familiar hasta que se haya disipado la última cañita voladora. Olegario es ideal para ir en grupo, de esos lugares donde se puede ser ruidoso y expresivo, sin miedo a molestar al de la mesa de al lado. Tanto el 24 a la noche como el 31, Olegario ofrece un menú de tres pasos a elección (entrada, principal y postre), mesa dulce y bebidas aparte ($75.000 por persona). Y para los que no quieren comer sobras el 25, ese día también abren al mediodía. Cap. Gral. Ramón Freire 1931, CABA

Cabaña Las Lilas

Clásico infalible de Puerto Madero, Cabaña Las Lilas es sinónimo de la mejor carne que completan con un servicio impecable y una gran carta de vinos. Para despedir el año, la noche del 31 ofrecen un menú que incluye carpaccio de pulpo español con pimientos ahumados y vinagreta con aderezo de lima; merluza negra de Tierra del Fuego con espárragos asados y cenizas de aceitunas griegas; cochinillo confitado con cebollines asados en reducción de naranja y puré de manzana; corazón de ojo de bife con papas fondant y hongos Shitake y si aún queda algo de lugar para el postre, pavlova con pistachos, curd de maracuyá y helado de mascarpone con frutos rojos de la Patagonia. Para beber, Dominio Rutini Gran Malbec, Chardonnay y Brut Nature (desde $200.000 por persona). Av. Alicia Moreau de Justo 516, CABA.

Durante toda la noche del 31, en el Faena habrá también shows al aire libre

Hotel Faena

El hotel de Puerto Madero abre sus puertas el 31 en formato open house para pasar una velada con mucho glam y disfrutar de un auténtico banquete en El Mercado, donde la protagonista será la carne y en Italpast, y estaciones en The Library Lounge y Pool Bar. Durante toda la noche, habrá también shows al aire libre, entretenimiento en vivo y un open bar que servirá los mejores vinos y espumantes argentinos, además de cocktails. Solo en la estación de carnes a la leña y cortes ahumados habrá ojo de bife, vacío, asado, rack de cordero y achuras. Una suerte de tenedor libre de lujo, sin mesas asignadas, distendido y para pasar un fin de año diferente ($700.000 pesos por persona). Martha Salotti 445, CABA.

Rufino

Escondido en el subsuelo del hotel Mío Buenos Aires, Rufino ofrece un gran menú a un buen precio que incluye desde una selección de quesos y embutidos hasta el infaltable matrimonio (chorizo y morcilla) y empanada de asado o de humita; hasta el bife de chorizo con papas al romero; vacío del fino con verduras asadas y salsa romesco y bondiola laqueada, por solo mencionar las opciones carnívoras. De postre, cremoso de chocolate con crocante de frutos secos y sal marina (porque chocolate, siempre), entre otros. El menú también incluye salad bar libre, copa de brindis, café, dulces y todo eso que uno sigue comiendo aunque ya no pueda más ($100.000 por persona, bebidas alcohólicas no incluidas). Av. Pres. Manuel Quintana 465, CABA.

La Carnicería

Rufino ofrece un gran menú a un buen precio para estas Fiestas

Consensuada como una de las mejores parrillas de Buenos Aires, moderna y que se atreve a intervenciones poco ortodoxas, la parrilla liderada por Germán Sitz y Pedro Peña presenta su menú de año nuevo que arranca con un choripan, sigue con matambrito toné (versión libre del clásico vitel); tartar de tomate; ojo de bife con mixta; cordero a la estaca con rusa y de postre, mini gateaux de tortas clásicas y bombones. Todo con distintas etiquetas de Luigi Bosca. Sobremesa bajativa y buenos deseos para festejar y esperar la llegada del 2025 ($150.000 por persona).

Somos Asado

Este restaurante de carnes, como le gusta describirse, propone despedir el año a puro fuego y con un menú donde las carnes maduradas en seco por más de 40 días y asadas en horno de barro son las protagonistas. La propuesta incluye asado de costilla al horno de leña y bife madurado por más de 40 días, verduras y frutas de estación; el infaltable vitel toné de lomo de novillo con alcaparrones y yema curada, y arrollado de matambre con pesto de kale y ensalada rústica de papa y huevo. Para acompañar, vinos de Salentein Reserva (una botella cada dos personas) y barra libre de gin tonic, spritz, julep y espumante. De postre: Torta de fruta de cereza, durazno y ciruelas con helado y otras delicias (us$160 por persona). Av. Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.