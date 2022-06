¿Qué ocurre cuando una persona que tiene Bitcoin muere?

¿Qué ocurre cuando una persona que tiene Bitcoin (BTC) u otras criptomonedas dentro de su patrimonio fallece? La respuesta a este interrogante para los especialistas es contundente, pese a los pocos años que tiene esta tecnología: se heredan.

Pero el camino para unirlas con sus nuevos dueños se encuentra sujeto al tipo de soporte donde se encuentren almacenadas.

Las billeteras digitales para BTC y compañía vienen en diferentes formatos, cada uno con sus propias ventajas y desventajas en cuanto a la facilidad de uso y la seguridad.

Para los activos digitales acumulados en una wallet perteneciente a un exchange, será el Renaper quien notifique a la empresa del deceso del usuario.

Pese a su representación mediática como una moneda dorada, Bitcoin es un activo 100% digital

Ante fallecimiento, la cuenta queda inactiva pero con los activos en custodia

En diálogo con iProfesional, una fuente vinculada con una de estas modernas casas de cambio digitales que se desempeña en la escena local, explica que "una vez que la plataforma recibe la baja por fallecimiento, la cuenta queda inactiva, pero con todos los activos en custodia y sin tocarse".

"Una vez que se recibe toda la documentación de parte del administrador de la sucesión y la orden del juez, los herederos pueden solicitar la creación de una nueva cuenta o el retiro de los activos de la billetera", detalla el especialista.

¿Qué trato recibe Bitcoin al ser reclamado por los herederos?

El tributarista Marcos Zocaro y el abogado especializado en criptomonedas Ismael Lofeudo coinciden, en declaraciones a iProfesional, en que los BTC se heredan como cualquier otro bien del difunto.

Al respecto, Lofeudo añade a este medio que "se le da a los criptoactivos el mismo tratamiento que al resto del patrimonio del causante".

Por su parte Zocaro subraya que "si una persona recibe bienes por herencia, al heredar no tributa el Impuesto a las Ganancias ni el IVA ni Ingresos Brutos".

Sin embargo, el tributarista agrega que en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, existe el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, por lo cual sí se debe tributar ese gravamen a la hora de heredar.

Existen en Argentina entre 4 millones y 5 millones de cuentas abiertas en exchanges

¿Qué ocurre si las criptomonedas se encuentran en una billetera fría?

Una billetera fría es un dispositivo portátil pequeño y encriptado que permite descargar y almacenar los BTC. Al estar fuera de línea, este tipo de wallet es considerada por los especialistas como más segura que las "calientes" (online). Solamente puede acceder a su contenido quien tenga la contraseña (frase semilla) de este hardware.

"Este es el peor escenario", advierte Lofeudo, y explica que, si bien "el derecho sobre el activo no cambia, es complicado ejercer derechos sobre un activo que muchas veces no se conoce. Si bien podría llegar a conocer la dirección pública, que es controlada por la clave privada almacenada en la billetera fría, si no se sabe la clave de acceso sería casi imposible poder acceder a los activos".

Zocaro coincide con su colega y aconseja que "lo ideal sería elaborar un testamento, nombrando un albacea e indicando quiénes serán los herederos, junto con el detalle de las tenencias y frases de recuperación de los fondos, por ejemplo".

Contar con esa frase semilla es clave para que las criptomonedas no sean inaccesibles, como ocurrió con la fortuna en estos activos digitales de John McAfee, creador del antivirus informático, quien se suicidó a finales de junio del 2021 en una cárcel de España y se sospecha que con su muerte se perdió una importante cantidad en estos activos digitales.

El marco normativo actual es previo a la aparición del Bitcoin y las criptomonedas

Alternativas para ordenar la herencia de criptomonedas

Zocaro señala que una alternativa para situaciones donde el patrimonio sea "importante" es estructurar "un fideicomiso o vehículo similar".

"Y a futuro quizá también veremos cómo los smart contract (contratos inteligentes) empezarán a utilizarse para fines hereditarios: se podría establecer mediante estas herramientas que ‘si fallezco, mis activos de la wallet X se deben transferir a la wallet Y´", vaticina el experto.

"Es que, con la consolidación de esta tecnología, cada vez será más común recuperar criptoactivos, gracias a la transparencia que rodea al ecosistema y que hace que las transacciones sean más sencillas que con otros activos", sentencia Lofeudo.

Es importante destacar que la tenencia de criptomonedas está alcanzada por diferentes impuestos, según la jurisdicción donde viva su dueño. En esta nota de iProfesional te compartimos un repaso elaborado por expertos para saber en qué situaciones se debe tributar al fisco.