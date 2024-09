Si tu celular iPhone no responde, y su pantalla está en negro y no podés encenderlo, no entres en pánico, porque hay algunos acciones para solucionar este inconveniente inesperado.

El iPhone, como cualquier dispositivo electrónico, a veces presenta problemas de encendido. Existen procedimientos para cada modelo que pueden ayudarte a resolver estos inconvenientes sin necesidad de asistencia técnica inmediata.

Para los modelos más recientes, si tu iPhone no se enciende, debés realizar una serie de acciones rápidas. Primero, presioná y soltá el botón de subir volumen. Luego, realizá la misma acción con el botón de bajar volumen.

Finalmente, mantené presionado el botón lateral hasta que aparezca el logotipo de Apple, lo cual puede tardar unos 10 segundos. Este proceso reiniciará el dispositivo y, en muchos casos, resolverá el problema.

En el caso de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus, debés presionar simultáneamente el botón lateral y el botón de bajar volumen. Mantené ambos botones hasta que veas el logotipo de Apple, lo cual puede tardar alrededor de 10 segundos.

En los iPhone 6s y versiones anteriores, incluido el iPhone SE (1ª generación), debés mantener presionados tanto el botón de inicio como el botón lateral o superior (dependiendo del modelo) hasta que aparezca el logotipo de Apple en la pantalla, lo que puede tomar alrededor de 10 segundos.

Si tras seguir estos procedimientos tu iPhone no se enciende, conectá el dispositivo a un cargador y espera al menos una hora. Si el dispositivo muestra el símbolo de batería baja o no responde, verificá que el cable y el adaptador estén en buen estado. En caso de que persistan los problemas, la mejor opción es contactar con el soporte técnico de Apple para obtener ayuda adicional.

Cuándo Apple presentará el nuevo iPhone 16

La nueva línea de celulares iPhone 16 será presentada por Apple, su fabricante, el 9 de septiembre. En rigor, la compañía sólo confirmó oficialmente esa fecha pero ningún producto o servicio concreto, como ya es habitual, en un intento por mantener el secreto.

Por medio de un correo electrónico, Apple informó la fecha del 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de California, cinco horas menos que en la Argentina, para su Apple Event, una actividad anual que organiza esta multinacional para presentar sus nuevos productos y servicios al mercado.

Este encuentro se ha convertido en uno de los más esperados dentro de la industria tecnológica, porque es cuando la compañía revela sus nuevos dispositivos, actualizaciones de software y servicios innovadores.

Aunque Apple realiza varios encuentros a lo largo del año, Apple Event de septiembre suele ser el más importante, porque se presentan las nuevas versiones del iPhone, junto con otros productos clave como Apple Watch, iPad y, en ocasiones, nuevos modelos de MacBook.

En estos encuentros, Apple también presenta las características más destacadas de sus sistemas operativos, como iOS, macOS, watchOS y tvOS, que en general ya fueron anunciados previamente en la Worldwide Developers Conference (WWDC) que tiene lugar en junio.

Además de productos de hardware, la compañía también aprovecha para lanzar servicios nuevos o actualizados, como Apple Music, Apple TV+ o Apple Fitness+. La presentación se realiza desde el Apple Park en la ciudad californiana de Cupertino, y pasó de ser un encuentro presencial con una audiencia en vivo a una presentación virtual transmitida de manera global.

¿Cómo serán los nuevos iPhone 16?

Aa menos de un mes de esa fecha confirmada por Apple se habían filtrado detalles de los cuatro nuevos modelos del teléfono móvil más famoso del mundo.

La información provino del boletín Power On de Mark Gurman, un periodista cuyos datos concuerdan con los suministrados por Sonny Dickson y Ming-Chi Kuo, otros reconocidos "filtradores".

Los antecedentes indican que los iPhone 16 serán puestos en la vidriera del Apple Park en California el 10 de septiembre. Los nuevos modelos serán iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, en diferentes colores y características de hardware.

Según Gurman, habrá un cambio notable en el diseño de los modelos base, que pasarán a tener un módulo de cámara con las lentes en posición vertical en lugar de diagonal. Además habrá otras modificaciones.

Apple Intelligence: las funciones de inteligencia artificial serán uno de los principales atractivos de esta nueva generación, ya que hoy solo dos modelos son compatibles. Esto será posible gracias a los procesadores A18 y A18 Pro con los que llegarán, así como a su memoria RAM, que debe ser de 8 GB como mínimo.

Botón de acción: luego de llegar a los iPhone 15 Pro el año pasado como una nueva forma de realizar acciones como abrir la cámara, encender la linterna o ejecutar atajos, este botón atajo desembarcará en todos los iPhone.

Captura: otro de los botones que llegará a los iPhone 16 Pro será el de Captura, situado en la parte inferior derecha y que estará dedicado a la fotografía. Será sensible a la presión y al tacto, y podrá realizar acciones según la fuerza aplicada o mediante gestos de deslizamiento.

Grandes pantallas: Gurman confirmó que los iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max tendrán pantallas de mayor tamaño, de 6,3 y 6,9 pulgadas. Aunque esto no fue confirmado por el analista, se especula que se conseguirá gracias a una nueva tecnología de reducción de bordes.

Nuevos colores: Apple renovará los colores en los iPhone 16. Esta información, donde coinciden varios filtradores, incluye azul, rosa, blanco, negro y verde.

El iPhone 16 tendrá en su modelo base una nueva configuración de sus cámaras traseras.

Nuevos chips para el iPhone

En un principio, se espera que el iPhone 16 y el iPhone 16 Plus adopten alguna variación del próximo chip A18 de Apple. Llegará a los modelos iPhone 16 Pro, pero es probable que sea una versión superior en esas versiones.

Las series iPhone y iPhone Pro incluían el mismo chip cada año. Eso cambió con la serie iPhone 14 en 2022. Durante los últimos dos años, la serie regular de iPhone incluyó el chip en el modelo de iPhone Pro del año anterior. Siguiendo esta lógica, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus incluyen el mismo chip A16 Bionic que se encuentra en el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Apple trabaja en una solución para los molestos reflejos de luz en las fotos nocturnas, mediante una película antirreflectante sobre las cámaras. La presencia de esta cobertura derivará la luz directa, corrigiendo estos reflejos sin afectar la calidad general de las fotos.