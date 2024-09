¿Cuáles son las razones más probables por las que tu celular no suena cuando te llaman o hay notificaciones y que podés hacer para solucionarlo?

Si tu celular Android o tu iPhone no suenan, el problema podría ser cualquier cosa, desde simples problemas de configuración hasta problemas de hardware o software más complejos.

En cualquier caso, a continuación, encontrarás las razones más probables por las que tu celular no suena y lo que podés hacer para solucionarlo.

¿Por qué no suena mi celular?

Se habilitó un modo específico

Una de las razones más comunes por las que un celular no suena es que se ha configurado en modo Silencio, No molestar o Avión. Si activás el modo Silencio, se desactivan todos los sonidos, incluidos los tonos de llamada.

El modo No molestar bloquea las llamadas y las notificaciones durante momentos específicos o en respuesta a las condiciones que establezcas. Por último, el modo Avión desactiva todas las comunicaciones inalámbricas, incluidas las llamadas telefónicas. Si tu celular está en modo Avión, no recibirás ninguna llamada y, por lo tanto, no sonará.

Problemas de red

Una cobertura de red deficiente o una interrupción temporal de tu proveedor de servicios pueden impedir que las llamadas lleguen, lo que resulta en un celular silencioso. Verificá la intensidad de tu señal e intentá moverte a un lugar con mejor cobertura.

Se bajó el volumen

Si el volumen del timbre se baja por completo o se silencia, el celular no sonará. Verificá la configuración de volumen usando los botones de volumen físico o a través del menú de configuración.

Es posible que hayas bloqueado el número

Si bloqueaste el número que intenta llamarte, el celular no sonará en respuesta. Revisá tu lista de números bloqueados para asegurarte de que no has bloqueado accidentalmente a alguien importante.

Fallos de software

Ocasionalmente, fallas de software o errores en el sistema operativo de tu celular pueden causar problemas con el timbre. Mantener actualizado el software de tu celular puede ayudar a prevenir estos problemas.

Es posible que tu celular esté roto

Si el altavoz o el timbre de tu celular están dañados, no sonará. Esto puede suceder como resultado de daños físicos o desgaste con el tiempo. Probar el altavoz de tu celular con otros sonidos, como música o alarmas, puede ayudar a determinar si este es el problema.

Qué hacer si el celular no suena

Comprobá si hay algún modo habilitado

Primero, aseguráte de que tu celular no esté en modo Silencio o No molestar. Si tenés un iPhone, buscá el interruptor Silencio en el costado de tu celular. También podés acceder a los modos Silencio y No molestar a través del menú de configuración y en el centro de notificaciones en Android o en el centro de control en iOS. Deshabilitá estos modos para restaurar la funcionalidad de su timbre.

Además, aseguráte de que el modo Avión esté desactivado. Por lo general, podés encontrar esta configuración en el menú de configuración rápida o en la configuración de red.

Ajustá la configuración de volumen

Aumentá el volumen del timbre usando los botones de volumen físicos de tu celular. También podés ir a la configuración de tu celular para ajustar los niveles de volumen y asegurarse de que el timbre esté configurado a un nivel audible.

Comprobá tu conexión de red

Verificá que tu celular tenga una señal fuerte. Si te encontrás en un área con mala recepción, intentá moverte a una ubicación diferente o reiniciar tu celular para actualizar la conexión.

Desbloqueá números

Debés ir a la configuración de llamadas o a la lista de contactos de tu celular para comprobar si hay números bloqueados. Desbloqueá cualquier número del que quieras recibir llamadas.

Cómo bloquear un número en Android

Ya sea que se trate de un vendedor telefónico persistente, un número equivocado o alguien de quien preferirías no tener noticias, bloquear un número en cualquiera de los celulares Android es un proceso sencillo.

Abrí la aplicación Teléfono, la que normalmente usás para hacer y recibir llamadas. Luego, tocá la pestaña Recientes, en la parte inferior de la pantalla. Buscá el número que deseás bloquear y tocálo para ver más información. Ahora estás en la pantalla de detalles. Desplazáte hacia abajo hasta que veas "Bloquear números" y tocálo. Se te preguntará si estás seguro de que querés bloquear el número. Pulsá en Bloquear para confirmar. También podés reportar el número como Spam.

Cómo bloquear un número en un iPhone

Si sos un usuario de iPhone, tenés una pequeña e ingeniosa función incorporada que te permite bloquear números no deseados. Ya sea que se trate de un vendedor telefónico persistente, un ex que simplemente no renuncia o cualquier otra persona que preferirías no tener en marcación rápida, lo tenemos cubierto.

A continuación, te explicamos cómo bloquear un número en un iPhone con la última versión de iOS 17. Sin embargo, si tu iPhone ejecuta una versión anterior, los pasos deberían ser los mismos o muy similares.

Lo primero es lo primero, buscá ese ícono verde con el receptor del teléfono en la pantalla de inicio y tocálo. Eso abrirá la aplicación Teléfono. Una vez que estés en la aplicación Teléfono, verás algunas pestañas en la parte inferior. Si el número que querés bloquear te acaba de llamar, pulsá la pestaña Recientes. Si está guardado en tus contactos, debés ir a la pestaña Contactos. Desplazáte por tu lista de llamadas o contactos recientes hasta que veas el número que deseás bloquear. Cuando lo encuentres, toca la pequeña (i) al lado. Ahora estás en la pantalla de detalles. Desplazáte hacia abajo hasta que veas "Bloquear llamada" y tocálo. Se te preguntará si estás seguro de que querés bloquear el número. Pulsá en "Bloquear contacto" para confirmar. Solo para verificarlo, podés volver a Configuración > Teléfono > Contactos bloqueados. Allí verás una lista de todos los números que has bloqueado.

Si lo deseás, podés dar un paso más y bloquear a todas las futuras personas desconocidas. Dirigíte a Configuración > Teléfono > Silenciar llamadas desconocidas y encendé ese interruptor.