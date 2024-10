Martin "Marty" Baron, exdirector del diario estadounidense The Washington Post, ofreció una ponencia en una jornada organizada por Telecom Argentina, donde abordó los retos que enfrenta el periodismo en un contexto global marcado por la desinformación y el avance de la inteligencia artificial (IA).

Baron (en la fotografía superior) enfatizó en la jornada, realizada el 16 de octubre en la sede principal de Telecom en Buenos Aires y en la que participó iProfesional, que la prensa debe concentrarse en su misión fundamental: "Nuestra consigna en momentos de duda sobre hechos básicos debe ser: mostrar, no solo relatar".

Este enfoque es crucial para mantener la credibilidad y el compromiso con la verdad, especialmente cuando las instituciones están bajo ataque. Según Baron, quien leyó en español su ponencia, "la democracia está en peligro", lo que subraya la necesidad de un periodismo robusto y responsable.

Desafíos tecnológicos y el rol de Google

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la relación entre el periodismo y las grandes plataformas tecnológicas. Baron expresó su preocupación por cómo Google comenzó a ofrecer respuestas directas a través de IA, lo que "quita valor a los enlaces a las historias" y resulta en un declive del tráfico hacia los sitios de noticias. Esta tendencia, combinada con la pérdida de tráfico desde redes sociales como Facebook, plantea un desafío significativo para los medios tradicionales.

Baron advirtió: "Todos en nuestro sector estamos aterrorizados por la forma en la que Google ahora ofrece respuestas de inteligencia artificial", lo que podría facilitar la manipulación de información a bajo costo. Esto implica que las redacciones deben adaptarse rápidamente, investigando más a fondo y colaborando con expertos en IA para combatir la desinformación.

La inteligencia artificial como oportunidad y riesgo para el periodismo

Describió la inteligencia artificial como un "arma de doble filo". Por un lado, reconoció que puede facilitar ciertos procesos periodísticos, como la generación rápida de contenido y la traducción de textos. Sin embargo, advirtió que "la inteligencia artificial no puede hacer periodismo; no puede verificar lo que es verdadero y lo que es falso".

Baron también alertó sobre cómo las tecnologías actuales pueden manipular la percepción de la realidad. "Las redes sociales pueden ser manipuladas para influir en las elecciones y generar hostilidad", explicó. Este contexto digital complica aún más el panorama para los periodistas, quienes deben ser más diligentes en su labor de verificación y análisis crítico.

Además, mencionó que las redacciones deben adaptarse a un entorno donde las imágenes y videos falsos pueden ser creados con facilidad y a bajo costo. Esto requiere una colaboración más estrecha con expertos en tecnología para detectar y refutar desinformación rápidamente.

La necesidad de reforzar la objetividad en el periodismo

A pesar de los retos, defendió la importancia de mantener altos estándares de objetividad en el periodismo. Afirmó: "Debemos concentrarnos en nuestra misión tradicional del periodismo cuando somos atacados desde el poder", sugiriendo que esto implica un compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia.

Baron delineó una serie de cambios necesarios para que los medios de comunicación recuperen su credibilidad y confianza ante el público. Baron enfatizó la importancia de regresar a los principios fundamentales del periodismo y adaptarse a un entorno en constante evolución.

Subrayó que la prensa debe centrarse en "mostrar, no solo relatar" los hechos. Esto implica proporcionar evidencia clara y accesible que respalde las afirmaciones hechas en las noticias. Según Baron, "mediante información certera y reuniendo con sumo cuidado pruebas contundentes, se ha logrado que las personas más poderosas de nuestra sociedad deban rendir cuentas".

Afirmó que "la objetividad no es un falso equilibrio"; más bien, se trata de ser conscientes de los propios prejuicios y evaluar las pruebas de manera justa y rigurosa. Para Baron, "el periodismo no empieza con las respuestas, vamos a buscarlas", lo que implica un compromiso activo con la verdad.

También hizo hincapié en la importancia de adaptarse a las nuevas formas de consumo de información. Propuso que los medios deben "convertir el plato principal de una cena en un menú de degustación" para atraer a las generaciones más jóvenes. Esto significa explorar nuevos formatos y estilos que resuenen mejor con las expectativas del público actual.

Sostenibilidad y autonomía de los medios

Enfatizó que "los líderes de los medios no pueden dormirse en los laureles", sugiriendo que deben reevaluar constantemente sus estrategias para adaptarse a un entorno cambiante. También instó a los medios a alejarse de una dependencia perjudicial del tráfico generado por motores de búsqueda y redes sociales.

En su lugar, abogó por construir una base sólida de lectores leales: "Debemos generar una base genuina de lectores, oyentes y espectadores leales que confíen en su marca". Resaltó que "las prácticas tradicionales de nuestra profesión sufren ataques constantes", lo que requiere una reestructuración en cómo se generan ingresos y se interactúa con la audiencia.

¿Quién es Martin Baron?

Periodista estadounidense, que construyó su distinguida trayectoria en los periódicos más reconocidos del mundo, Baron trabajó como reportero y editor en The Miami Herald, Los Ángeles Times y The New York Times, entre otros medios, hasta su retiro en 2021. Dirigió las redacciones de The Miami Herald, The Boston Globe y The Washington Post.

Las redacciones de los medios donde trabajó como director ganaron 18 premios Pulitzer. Fue retratado en la película Spotlight, ganadora del Oscar a la mejor película en 2015, que relató la investigación del Boston Globe, sobre el encubrimiento de abusos sexuales dentro de la iglesia católica. En 2023, publicó su libro "Frente al poder: Trump, Bezos y The Washington Post", que presentará este lunes en Buenos Aires en su versión en español.

Iniciativa de Telecom para el periodismo

Baron habló en la jornada sobre "Innovación, tecnología y periodismo" de Telecom, un espacio de encuentro para periodistas y profesionales de la comunicación y de los medios, que acerca las experiencias de figuras referentes más destacadas a nivel internacional, con el objetivo de alentar el debate local sobre la transformación digital de los medios y la profesión.

La propuesta nació en 2017, con la participación del periodista estadounidense Andrew Phelps, director de Producto de The New York Times. Forma parte de Redacciones5G, un programa de formación sobre innovación en medios y periodismo, de Telecom Argentina.

Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, estuvo a cargo de la apertura del encuentro donde habló Baron.

"Así como la irrupción de la tecnología 4G que posibilitó la generación de noticias y producción de contenido en movilidad fue responsable de un salto significativo en la modalidad del trabajo periodístico, con la inteligencia artificial generativa, hoy nos encontramos asistiendo a un nuevo salto tecnológico que devela oportunidades, desafíos y debates acerca de su mejor aprovechamiento hacia dentro de las redacciones", dijo López Matheu.

"Desde Telecom, con nuestro programa Redacciones5G, continuamos reflexionando y acompañando la evolución de la profesión periodística en espacios de disertación y debate con el ciclo ‘Innovación Tecnología y Periodismo’. Y herramientas como nuestra guía Periodismo IA para la integración de la inteligencia artificial al trabajo de una redacción. Seguiremos al lado de los periodistas en las próximas fronteras tecnológicas. Nuestro desafío es seguir impulsando la sostenibilidad de los medios, convencidos de que son un actor indispensable para la democracia", afirmó.