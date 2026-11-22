Con tantos episodios juntos, en las redes sociales se instaló enseguida la sospecha de un ciberataque coordinado. Los datos muestran otra cosa.

En seis días se cayeron el correo electrónico de millones de oficinas, todos los vuelos de Estados Unidos, la red secreta de la NSA y los pagos del banco más grande del mundo. En el medio, delincuentes informáticos robaron datos de clientes de JPMorgan y metieron código malicioso en 178 sitios web. Qué pasó en cada caso y por qué conviene no mezclarlos.

Primero dejó de funcionar el correo. Después se trabaron los sistemas de sueldos, se suspendieron todos los vuelos de Estados Unidos y las aplicaciones bancarias se negaron a procesar transferencias. Entre el 12 y el 17 de noviembre, una seguidilla de caídas afectó a Microsoft 365, Amazon Web Services (AWS), Workday, el tráfico aéreo estadounidense, la banca y hasta los sistemas internos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Con tantos episodios juntos, en las redes sociales se instaló enseguida la sospecha de un ciberataque coordinado. Los datos disponibles muestran otra cosa. Los apagones más visibles tuvieron origen en errores de software, actualizaciones mal resueltas o redes envejecidas. Los ataques reales de esas mismas jornadas fueron más silenciosos y apuntaron a los datos de los usuarios.

Qué pasó con Microsoft y por qué se cayó el correo en todo el mundo

El 12 de noviembre, cerca del mediodía en la Argentina, empleados de oficinas de todo el país vieron lo mismo en la pantalla: una bandeja de entrada que cargaba sin parar y no mostraba nada. En Estados Unidos, el sitio Downdetector llegó a unos 120.000 reportes simultáneos, y en poco tiempo la falla alcanzó a por lo menos 74 países.

No se trataba solo de Outlook. La caída se llevó puestos a Teams, Copilot, Exchange Online, SharePoint, Intune y Defender XDR. Según el informe preliminar de Microsoft, la interrupción principal duró casi 24 horas, desde las 16.20 UTC del 12 hasta las 16.10 UTC del 13.

La explicación llegó días después. Un defecto de software que estaba dormido desde una actualización de julio en los servidores de puerta de enlace de red se activó al combinarse con cambios en el tráfico y con menos servidores disponibles. Cuando una parte de esos equipos dejó de responder, la carga se concentró en los que seguían funcionando y terminó por saturarlos.

Microsoft aseguró que no encontró indicios de actividad maliciosa. La aclaración pesaba: esa misma semana la compañía había corregido una vulnerabilidad grave en Outlook, y en el ámbito de la ciberseguridad se especulaba con un vínculo entre ambos hechos.

Por qué se suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos

Al día siguiente, el 13 de noviembre, a las 15.30 hora del este estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó frenar todos los despegues del país. Fue la primera parada nacional desde enero de 2023 y se extendió durante más de cuatro horas. Las cancelaciones siguieron durante el fin de semana.

El problema empezó con una falla de comunicaciones detectada en la zona de Chicago, que enseguida apareció en otros centros de control. Según la explicación oficial, la red heredada de la FAA recibió alrededor de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos. Esa avalancha alteró las comunicaciones y las señales de radar en 17 de los 22 centros de control de rutas aéreas.

Los investigadores identificaron dos posibles orígenes del tráfico excesivo. Uno de ellos es un sitio de comunicaciones de Arkansas donde el contratista L3Harris instalaba un router. La FAA dijo que no tenía indicios de un ciberataque, y el gobierno estadounidense apuntó a una tecnología vieja y sobrecargada.

Ese mismo viernes hubo otros dos problemas sin conexión aparente. Workday, que muchas empresas usan para recursos humanos y liquidación de sueldos, sufrió una interrupción por una prueba de recuperación ante desastres que dejó datos inconsistentes. Claude, el asistente de Anthropic, tuvo dos incidentes de acceso cuya causa no se informó.

Qué falló en JPMorgan Chase y en los bancos estadounidenses

El lunes 16, JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, tuvo demoras en saldos, transferencias, giros y pagos por Zelle. El problema se trasladó a clientes de otras entidades, como Wells Fargo y Bank of America, que hacían operaciones con Chase.

La explicación del banco fue escueta: un error de software en un sistema de hardware propio, sin relación con un ciberataque. Según fuentes citadas por CNN, lo disparó una actualización en los equipos físicos de la compañía y no un problema en la nube. A las 19 hora del este, el banco informó que la falla estaba resuelta.

El mismo día, United Airlines tuvo un apagón tecnológico. Sus pilotos se quedaron sin acceso a los datos de peso final de los aviones y a las aplicaciones de planificación de vuelo. Un día antes, el domingo 15, AWS había registrado durante unas tres horas fallas de autenticación y conectividad en su región US-East-1, sin una causa publicada.

Qué le pasó a la red secreta de la NSA

El martes 17 llegó el episodio más inquietante. NSANet, la red interna clasificada de la NSA, con sede en Fort Meade, dejó de funcionar. También se cayó por varias horas JWICS, el sistema que transporta información de máxima reserva entre las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

La falla llegó a una instalación de la agencia en Georgia que vigila la ciberseguridad en Medio Oriente, en plena tensión con Irán, y se extendió por tres días. Según funcionarios consultados, los sistemas de recolección de inteligencia más importantes siguieron funcionando gracias a respaldos y rutas alternativas.

El director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, atribuyó la caída a un parche de software aplicado para corregir vulnerabilidades graves detectadas el mes anterior. CBS News informó que se trataba de fallas en PHP, el lenguaje de programación que sostiene la mayoría de los sitios web del mundo.

El caso merece un matiz. No hubo un ataque, pero sí una vulnerabilidad en el origen. La caída no la provocaron los delincuentes sino el apuro por cerrarles la puerta. Ese mismo día, Apple también sufrió interrupciones en Apple Music, App Store, AppleCare e iCloud por una actualización interna.

Cómo robaron datos de clientes de JPMorgan, Visa y Mastercard

Hasta acá, todos los apagones tuvieron causas técnicas. El primer ataque confirmado de la semana apareció en el banco que acababa de sufrir la falla del lunes. El 16 de noviembre, una banda de ransomware llamada n0n aseguró tener registros de miles de titulares de tarjetas. Les dio a las compañías 48 horas para negociar y, cuando venció el plazo, publicó los datos en la dark web. El archivo contenía unas 16.000 direcciones de correo de clientes de Chase, identificadores de cuenta y, en algunos casos, números de teléfono. También había 124 correos de empleados del banco.

Los delincuentes no entraron a los sistemas centrales de los bancos. Los datos de JPMorgan salieron probablemente de una plataforma que gestiona programas de fidelización. Los de Visa, de una herramienta de marketing vinculada a promociones gastronómicas en Asia y el Pacífico. JPMorgan, Visa y Mastercard confirmaron ataques contra proveedores externos.

El banco aclaró dos cosas. Los atacantes accedieron a datos de marketing, como nombres y correos, y el robo no tiene relación con la caída del lunes. Son dos episodios distintos en la misma entidad y en la misma semana: uno técnico y otro delictivo. Para los clientes, el riesgo concreto es recibir correos de phishing que se hagan pasar por el banco con datos reales.

Cómo un proveedor convirtió 178 sitios confiables en trampas

El ataque más sofisticado del mes también ocurrió el lunes 16 y casi nadie lo notó a tiempo. Durante unas 17 horas, los visitantes de sitios de Zoom, BBC, CNN, Salesforce, GitLab, IKEA, HSBC, Equifax, Air France-KLM, Ledger y Peacock recibieron código malicioso sin saberlo.

La puerta de entrada fue Optimizely, una plataforma que las empresas usan para probar variantes de sus páginas web. El atacante explotó una vulnerabilidad en el proceso de alta de cuentas y logró escribir código en proyectos de otros clientes. Las empresas afectadas no sufrieron una intrusión directa: el ataque viajó por la cadena de suministro de software.

Lo descubrió el investigador Scott Helme, fundador del servicio Report URI. Revisó 1.611 fragmentos de código de Optimizely y encontró 188 infectados, que pertenecían a 178 organizaciones de 20 sectores. El código malicioso salía del propio dominio de Optimizely, con un certificado válido, así que los navegadores y la mayoría de los filtros de seguridad lo trataban como legítimo. La campaña, bautizada Optimjack, tenía tres objetivos:

Robar criptomonedas . Reemplazaba direcciones de billeteras de Bitcoin, Ethereum, Solana y otras redes por las del atacante.

. Reemplazaba direcciones de billeteras de Bitcoin, Ethereum, Solana y otras redes por las del atacante. Robar tarjetas . Capturaba número, vencimiento y código de seguridad en los formularios de pago propios de cada sitio.

. Capturaba número, vencimiento y código de seguridad en los formularios de pago propios de cada sitio. Atacar iPhones. En iPhones y iPads con versiones viejas de iOS intentaba instalar los kits de explotación Coruna y DarkSword.

Optimizely bloqueó el acceso vulnerable, borró el código inyectado, cerró sesiones y avisó a sus clientes. No informó cuántos resultaron afectados ni desde cuándo el atacante tenía acceso. Hasta ahora nadie demostró que un iPhone haya quedado comprometido de verdad.

Qué podés hacer para protegerte

Actualizá tu iPhone . Si usás iOS, instalá la versión 26.3 o una posterior, que neutraliza los kits usados en el ataque a Optimizely.

. Si usás iOS, instalá la versión 26.3 o una posterior, que neutraliza los kits usados en el ataque a Optimizely. Desconfiá de correos de tu banco . Con datos reales en circulación, los mensajes falsos parecen más creíbles. No hagas clic en enlaces y entrá siempre desde la aplicación oficial.

. Con datos reales en circulación, los mensajes falsos parecen más creíbles. No hagas clic en enlaces y entrá siempre desde la aplicación oficial. Revisá la dirección antes de enviar criptomonedas . Compará los primeros y los últimos caracteres de la billetera de destino antes de confirmar.

. Compará los primeros y los últimos caracteres de la billetera de destino antes de confirmar. Tener listo un plan B para el trabajo . Si tu empresa depende de un solo servicio de correo o de mensajería, acordá con tu equipo un canal alternativo para emergencias.

. Si tu empresa depende de un solo servicio de correo o de mensajería, acordá con tu equipo un canal alternativo para emergencias. Chequeá tus resúmenes. Si compraste en alguno de los sitios afectados el 16 de noviembre con una tarjeta cargada en el propio formulario, revisá los movimientos y, ante cualquier duda, pedí una nueva.

¿Hubo un ataque coordinado detrás de todos los apagones?

Con la información disponible, no. No hay pruebas que conecten los incidentes, y varias compañías los atribuyeron a defectos de software, tareas de mantenimiento o fallas de infraestructura. Los funcionarios estadounidenses dicen que no ven señales de ciberataques, aunque parte de la opinión pública sigue desconfiando de la coincidencia.

La conclusión es incómoda. Un router nuevo, un parche urgente o un error escondido desde julio pueden paralizar tanto como un grupo de delincuentes. Y mientras todos miraban los apagones, los ataques reales trabajaban sin hacer ruido, a través de proveedores que casi nadie conoce.