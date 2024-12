Se acercan cada vez más las vacaciones 2025 y muchas personas aún no tienen decidido su destino o aún no reservaron su hospedaje ni sus boletos. Sin embargo, es importante que si estás planeando un viaje para dentro de poco y debe ser en avión, te apures a sacar tus pasajes para no encontrarte con un precio súmamente inflado en comparación a lo que debería haber salido.

Gracias a las redes, hoy en día conocemos más opciones para "hackear" al sistema y lograr conseguir pasajes de avión mucho más económicos que lo que uno piensa que saldrían. Incluso, tomando en cuenta estas recomendaciones, podría salir más barato viajar en avión que en micro o en auto a un destino que permita ambas opciones.

Una pareja de influencers viajeros llamados @hoyviajamos recomendaron en sus redes los cuatro trucos que ellos toman en cuenta siempre al momento de decidir un destino que requiere tomarse un avión, para poder ahorrar lo más posible y poder usar ese dinero que sobra en más experiencias dentro del mismo viaje.

Cuáles son las claves para conseguir vuelos más baratos estas vacaciones 2025

Uno de los factores más importantes a tomar en cuenta es la anticipación. Es importante que una vez que hayas decidido la fecha en la que vas a viajar y el destino, ya empieces a buscar tu boleto. Según explican, esperar a acercarse a la fecha no hará que el precio baje, sino todo lo contrario. Cuanto más desesperación, mayores serán los precios.

Sin embargo, hay quienes adjudican que tampoco se debe comprar un pasaje con más de 10 meses de anticipación ya que por lo general cuando el pasaje acaba de salir a la venta, suele tener un monto más elevado. El ideal que muchos proponen es comprar los boletos entre 3 y 6 meses antes del viaje.

Otro gran punto clave es fijarse los días en los que se sacará el boleto de avión. Aunque parece bastante lógico, vale la pena aclararlo: hay días más caros y días más económicos según la demanda. Por ejemplo, los fines de semana los vuelos aumentan sigificativamente, en comparación con el precio de un vuelo un lunes o un martes. Otro tip es el horario, por los general, los vuelos por la tarde y la noche son más caros, mientras que los de la madrugada y la mañana hasta el mediodía suelen salir más baratos.

Luego, hay ciertas recomendaciones más tecnológicas. Una de ellas es ingresar a la página de los vuelos en modo incógnito, para que las agencias de turismo no puedan rastrear tus búsquedas y básicamente, "oler tu desesperación". Esto es muy sencillo, simplemente hay que abrir una pestaña en Google, seleccionarlos tres puntos de arriba a la derecha y clickear la opción "Nueva ventana de incógnito".

La otra opción tecnológica es utilizar un VPN para cambiar la ubicación y así poder acceder a precios que estarían disponibles para otros países, cuando en el tuyo directamente no aparecerían.

Unos tips extra para viajar de la mejor manera al menor precio

Otras maneras que muchas personas utilizan para conseguir vuelos más baratos es colocando alarmas para los vuelos. Estas se encuentran directamente en muchas páginas de aerolíneas y te dan la opción de configurarlas según lo que estés buscando. Las mismas alarmas te avisarán cuando haya algún vuelo compatible con lo que estés buscando.

Por útlimo, hay otra gran novedad que se llama Google Flights. Es una plataforma que te permite comparar vuelos en distintas aerolíneas para saber cuál sería el más conveniente y ahorrarte muchos pasos buscando en cada una.

Sin dudas, es importante tratar de tener en cuenta todas estas recomendaciones ya que te pueden sacar de un apuro para la próxima vez que necesites un vuelo, pero no estés tan holgado económicamente. Además, con estos sencillos trucos se pueden ahorrar muchos miles de pesos.