La final de la Copa Sudamericana llevó a que viajeros argentinos volcaran su interés a Cartagena, con subas récord en búsquedas este feriado

El próximo fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional impulsa las búsquedas de viajes tanto dentro como fuera de la Argentina. Según datos de Despegar, la demanda de destinos internacionales creció un 37% respecto del mismo feriado del año pasado, mientras que varias ciudades del país también registran aumentos en el interés de los viajeros.

Entre las opciones internacionales, Colombia se destaca por el crecimiento de las búsquedas. En particular, Barranquilla concentra la atención de los viajeros en la previa de la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca Juniors frente a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en esa ciudad colombiana. El encuentro tendrá lugar durante el fin de semana largo y se espera la llegada de hinchas argentinos.

A este movimiento se suma una mayor conectividad aérea entre la Argentina y Colombia: actualmente hay vuelos directos a Medellín y Aerolíneas Argentinas prevé inaugurar en enero una ruta sin escalas a Cartagena de Indias, lo que ampliará las alternativas para quienes quieran visitar el país.

De acuerdo con el relevamiento de Despegar, Barranquilla encabeza el ranking de destinos internacionales, por encima de opciones tradicionales como Río de Janeiro. Cartagena de Indias, por su parte, registró un incremento del 575% en las búsquedas y se ubicó entre los tres destinos más consultados.

La tendencia también alcanza a otros puntos turísticos colombianos, como Isla Barú e Islas del Rosario, que muestran un crecimiento en el interés de los viajeros.

Cuáles son los destinos internacionales más buscados para el fin de semana largo

Además de Colombia, otros destinos de América registran subas en el interés de los argentinos para el feriado.

Entre los principales aumentos aparecen:

Cartagena de Indias: crecimiento del 575%

crecimiento del 575% Florianópolis: incremento del 175%

incremento del 175% Búzios: suba del 128%

suba del 128% Miami: crecimiento del 76%

Río de Janeiro: aumento del 68%

Punta Cana: se mantiene entre las alternativas elegidas

Arica e Imbassaí: aparecen entre los destinos emergentes que despiertan interés

El comportamiento de las búsquedas muestra una mayor presencia de destinos brasileños y caribeños, con Colombia como uno de los principales focos de crecimiento.

Qué destinos nacionales concentran el interés para el fin de semana largo

En el turismo interno se mantienen las preferencias por destinos tradicionales de escapadas, ciudades y centros turísticos de distintas regiones del país.

Mar del Plata registra un aumento del 100% en las búsquedas respecto del período de referencia, mientras que Mendoza creció un 88%. También aparecen Córdoba y Salta, ambas con subas del 42%, e Iguazú, con un incremento del 25%.

Bariloche continúa entre los destinos nacionales más elegidos, junto con Buenos Aires.

Otro dato destacado es el crecimiento de Villa Carlos Paz, que registró un aumento del 326% respecto del mes anterior. También se observa un mayor interés por destinos del sur argentino, como Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

Cuánto cuesta viajar a Cartagena, Búzios, Mendoza y Salta

Para quienes todavía buscan alternativas para aprovechar el próximo feriado, hay paquetes turísticos que combinan vuelos y alojamiento. Estas son algunas opciones publicadas en Despegar para viajar desde Buenos Aires, con precios por persona:

Cartagena de Indias: $2.301.089 El paquete contempla siete noches, del 21 al 28 de noviembre. Incluye vuelos con una escala tanto de ida como de regreso y alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido, servicio de spa y terraza

El paquete contempla siete noches, del 21 al 28 de noviembre. Incluye vuelos con una escala tanto de ida como de regreso y alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido, servicio de spa y terraza Mendoza: $1.254.476 La propuesta incluye dos noches, del 21 al 23 de noviembre, vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un establecimiento de tres estrellas con desayuno, piscina, solárium y jardín

La propuesta incluye dos noches, del 21 al 23 de noviembre, vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un establecimiento de tres estrellas con desayuno, piscina, solárium y jardín Búzios: $1.622.029 El paquete ofrece siete noches, del 21 al 28 de noviembre. Incluye vuelo directo de ida y regreso con una escala, además de alojamiento en un establecimiento de tres estrellas con desayuno incluido, acceso directo a la playa, piscina, jardín y juegos de mesa

El paquete ofrece siete noches, del 21 al 28 de noviembre. Incluye vuelo directo de ida y regreso con una escala, además de alojamiento en un establecimiento de tres estrellas con desayuno incluido, acceso directo a la playa, piscina, jardín y juegos de mesa Salta: $1.365.674La alternativa contempla dos noches, del 21 al 23 de noviembre, vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno incluido, mesa de pool, servicio de spa y terraza

Los valores corresponden a los paquetes publicados en Despegar y están expresados por persona. Pueden modificarse según la disponibilidad de vuelos y alojamientos, las fechas seleccionadas y las condiciones de contratación.