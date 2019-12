Vinos argentinos: estas son las 30 mejores novedades del 2019

En esta guía, iProfesional te presenta 30 de los mejores vinos nuevos que se lanzaron entre los meses de enero y diciembre en la Argentina

Sin dudas, 2018 fue un año bastante atípico: el consumo de vinos en la Argentina cayó al menor nivel del que se tenga registro, de la mano de unos 19,5 litros per cápita, siendo superado por países como Uruguay.



Además de los cambios de hábitos por parte de los consumidores, la coyuntura económica también hizo su parte.



Sin embargo, pese a este contexto difícil, las bodegas no hicieron más que reforzar su estrategia comercial con más y más lanzamientos, que fueron llegando a lo largo del año.

Séptima Tierra 1310 msnm Gualtallary 2017 - Bodega Séptima

¿Qué propone? A partir de la enología de Paula Borgo, este año lanzaron Séptima Tierra, una familia conformada por cuatro Malbec de tres terruños diferentes: Agrelo, en Luján de Cuyo y Los Chacayes y Gualtallary, en Valle de Uco (uno de ellos sin madera).es un ejemplar ultra bebible, bien fresco, con una paleta que se luce con sus aromas a fruta roja brillante, que suma un toque herbáceo sutil. En boca, en tanto, premia con una textura delicada, mostrando el perfil más amable de ese terroir. Es de esos vinos que, aun con su volumen y presencia, tiene una amabilidad que sorprende.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Una apuesta ambiciosa, de la mano de cuatro Malbec que se disfrutan y ayudan a los consumidores a entender más sobre el concepto terroir.

Trivento Gaudeo Paraje Altamira 2015 - Bodega Trivento

¿Qué propone? Ejemplar expresivo en nariz, sin llegar a ser voluptuoso, con dejos a fruta roja, flores y especias. En boca, lo primero que impacta es su fruta roja intensa. Corre con un poco más de amplitud, apoyado en una energía ácida realmente vibrante. Si bien tiene pulso seco, hay un dejo apenas graso que le imprime presencia. Deja una textura rugosa muy notoria y la boca queda salivando un largo rato. Un vino que apreciarán mucho los Sommeliers y aquellos consumidores que busquen un vino con mucho nervio, frescura y carácter. ¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un vino que de alto vuelo y que muestra, junto con las otras dos etiquetas que conforman la línea, los diferentes matices que distintas zonas del Valle de Uco le imprimen al Malbec.

Chandon Apéritif - Bodega Chandon

¿Qué propone? Bajo el slogan "Better than Bitter", la bodega lanzó un nuevo espumante que toma la esencia del vermouth francés, con un toque argentino (naranjas de Entre Ríos) y un mix de especias y hierbas de diferentes partes del mundo. Al probarlo, se pueden notar varias cosas: está presente en nariz el toque ligeramente complejo de un espumante clásico, junto con una punta cítrica y un fondo especiado; se siente en el paladar la sensación dulce, pero se las arregla de maravillas para compensarlo con una acidez equilibrada y un agradable amargor.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Una apuesta súper ambiciosa, que busca un nuevo espacio de consumo para el espumante.

Bianchi Particular Cabernet Franc 2016 – Bodegas Bianchi



¿Qué propone? Se trata de un Cabernet Franc súper expresivo en nariz, con una fruta entre roja y negra, que suma un trasfondo especiado y un recuerdo a cacao y a ese mismo aroma que queda en las cajas de tabaco. En boca es largo, de muy buen desarrollo y avance preciso. Corre más por el centro que con amplitud, pero definitivamente tiene sustancia y buena estructura. La madurez justa y la acidez en un punto de equilibrio le garantizan un agradable balance, que se confirma por un pulso que, sin llegar a ser extremadamente seco, tampoco lo ubica del lado de los tintos sucrosos. En ese equilibrio radica su virtud.



¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Una muestra del nuevo camino que tomó una bodega casi centenaria como Bianchi.

Ruca Malen Special Creations Blend de Blancas 2018 – Bodega Ruca Malen



¿Qué propone? Es un ejemplar que se luce con una nariz fresca, con una punta especiada muy sutil y apenas perceptible, pero que alcanza para darle a este blanco un perfil aromático al que no está tan acostumbrado el consumidor argentino. Pero al oxigenar y darle unos segundos tomarán la posta las notas de flores y frutas de carozo. Al paladar se presenta súper fresco y bien fluido, con buen equilibrio. La acidez es constante y hasta le imprime un pulso vibrante, compensado por una ligera cremosidad. Deja un recuerdo a frutas y hierbas. Muy bien logrado.



¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Uno de los blancos más originales del año, de la mano de un corte de Gewürztraminer (que no abunda en la Argentina), Semillón y Chardonnay.

Cruzat Millésime Blanc de Noir 2006 - Bodeda Cruzat

¿Qué propone? En su nariz confluyen notas profundas de levaduras y pan bien tostado. Aparece un dejo a especias exóticas y, muy de fondo, una fruta sutil, nada opulenta. En boca muestra todo su esplendor: es muy voluminoso, avanza con muy buen peso y una mousse que, sin perder la elegancia, recorre el paladar. Tiene una linda acidez que está súper bien ensamblada.



¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Es una muestra más, de muchas, de que la Argentina está llamada a ocupar un lugar más relevante en el negocio mundial de espumantes.

Perfiles Textura Fina Malbec 2017 - Bodegas Trapiche



¿Qué propone? Proviene de una zona clásica como Agrelo, en Luján de Cuyo. Y su espíritu se refleja en este ejemplar: la fruta roja se encuentra súper nítida, con esa sensualidad típica de Agrelo. Hay algún dejo muy lejano a madera que nunca llega a eclipsar a la materia prima, reforzando su frescura. En boca tiene volumen y ese paso ligeramente sucroso que entrega esta región pero la acidez, bien ensamblada, le quita algo de golosidad. En ese sentido, no es un vino que caiga en ningún cliché.



¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? La línea está conformada por tres etiquetas que muestran los matices del terroir. Además de ser excelentes vinos, acompañan al consumidor en su proceso de aprendizaje sobre el terruño.

Terrazas Apelación de Origen Las Compuertas Malbec 2017 - Bodega Terrazas de los Andes

¿Qué propone? La elegancia manda; sus aromas, en tanto, son súper profundos. Ahí se funden las notas de frutas rojas, los suaves toques herbáceos y cierto dejo tostado. En boca es realmente suave, con un andar pulido y una acidez equilibrada, amable. Es apenas sucroso, pero sin abusar. Clásico, sin ser previsible.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un gran vino que, junto con la línea Apelación de Origen, reafirma la tendencia de comunicar el terroir de una manera consistente.

Trilogía de Bonarda Tupungato 2018 - Bodega Nieto Senetiner

¿Qué propone? En este terroir se nota que el vino adquiere un perfil más herbal, ganando más frescura. También gana en sutileza aromática, volviéndose más elegante. Paso fluido en boca, de la mano de taninos de grano fino, acompañado por un graso delicado y una suave pero persistente acidez. Vino amable y también muy bebible, como sucede con el resto de la línea.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? La bodega protagoniza el segundo resurgimiento de la Bonarda en el segmento de alta gama, luego del boom que experimentó la variedad hace 15 años.

Pyros Valle de Pedernal Appellation Malbec 2016 – Bodega Pyros Wines

¿Qué propone? La expresión "bomba de frutas" quedó un poco vintage a esta altura, pero se aplica muy bien a este Malbec que proviene del "Puerto Madero" de San Juan: el Valle de Pedernal, una zona que por su microclima y especialmente por sus suelos, ganó fama en la última década. Es interesante porque en nariz ofrece mucha fruta roja brillante y en alta definición, además de especias y un dejo a hebras de té. La madera está latente pero nunca llega a ser un cliché. En boca premia con paso largo y fluido, ganando protagonismo su perfil herbáceo, con un toque extra a regaliz. Excelente acidez. Diferente y disfrutable.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? El Valle de Pedernal sigue asombrando con vinos diferentes, que salen del estándar.

Smoked Red Blend 2018 – Bodega Doña Paula

¿Qué propone? Se trata de un corte de Cabernet Sauvignon, Malbec y Bonarda y que tuvo un particular método de crianza: el vino primero estuvo unos 9 meses en barricas de segundo, tercer y cuarto uso. Posteriormente, a las barricas se les sacó la tapa y el fondo y se las ahumó sobre fogatas de algarrobo, durante 15 minutos de cada lado. Luego, se volvieron a armar las barricas y se llenaron con el vino. ¿El resultado? Al primer contacto, es menos "maderoso" de lo que se esperaba. Hay una aromática profunda, que remite a las especias, a las frutas rojas y negras y sí, está el esperado humo, pero no están demasiado exacerbadas las notas de caramelo o vainilla. En el paladar es súper amable, bien sucroso, con taninos maduros de pulso dulce y una barrica que acompaña, sumado a un toque de azúcar residual.



¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? En tiempos en los que se premian los vinos "desnudos", un vino que muestra una forma original de utilizar la madera.

Blend de Extremos Cabernet Sauvignon 2017 – Bodega El Esteco

¿Qué propone? Los enólogos se propusieron unir en una botella dos zonas de los Valles Calchaquíes que entregan dos perfiles muy diferentes: por un lado, incluyeron uvas de Cafayate, a 1.700 metros sobre el nivel del mar y, además, sumaron, uvas de Chañar Punco, en Catamarca, de un viñedo ubicado unos 300 metros más arriba. Su paleta es rica y compleja: hay fruta negra, especias y un característico toque a morrón asado. Es interesante en boca: tiene pulso bastante seco y ofrece muy buena estructura, pero tiene unos taninos de grano fino que le da un perfil sumamente elegante.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Se trata de uno de los ejemplares más interesantes del NOA del último año.

Pequeñas Fermantaciones Bonarda - El Porvenir de Cafayate

¿Qué propone? Se elaboraron apenas 3.400. Desde el inicio se siente que hubo un trabajo con maceración carbónica, que le imprime un plus muy característico a la fruta. Trazando paralelismos, es como pasar una foto por un filtro que realza los colores. Esto mismo pasa con los aromas: la fruta se vuelve intensa, profunda, fresca, crujiente y brillante. En boca es un vino jugoso, pero no gordo, es híper fluido y va al ritmo de una acidez constante que le imprime un estilo vibrante que escapa bastante al registro de lo que se asociaría con un vino tinto clásico de Cafayate.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Porque muestra una faceta original de Cafayate y porque es una de las etiquetas que ayuda a volver a potenciar la variedad.

Zunzún Rosé – Bodega Lamadrid Estate Wines

¿Qué propone? Gabriela García Lamadrid, nacida y criada en Puerto Rico, estudió sommellerie en los Estados Unidos y luego de hacer su camino, vino a la Argentina a seguir los pasos de su padre, propietario de Lamadrid Estate Wines. Este rosado es el primer ejemplar que fue concebido por Gabriela. Es muy interesante este rosado de Cabernet Franc porque es complejo en nariz, con notas de frutas rojas crujientes, toques florales y una pátina que muy lejanamente recuerda al pimiento. En ese sentido, no es un rosado unidimensional. En boca, en tanto, se siente toda esa misma complejidad percibida al comienzo. En su andar se muestra vibrante, súper fresco, pero balanceado y con un buen peso.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un rosado que habla el lenguaje de la alta gama: rico, complejo y 100% gastronómico.

Martín Bruno Malbec-Caladoc 2018 - Bodegas Etchart

¿Qué propone? La fruta roja, fresca y brillante, se impone por sobre los toques herbáceos. En boca entrega un pulso fresquísimo, con cuerpo medio, taninos amables y una frescura general que limpia el paladar. Se luce con una fluidez envidiable, pero no es filoso ni demasiado lábil: tiene un dejo apenas graso, que le da un poco más de presencia. Un vino que sirve para mostrar la faceta más bebible de los vinos del NOA.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Bruno, quien se consagró como mejor sommelier argentino, trabajó junto a los enólogos de la bodega para alumbrar un vino diferentes del Norte Argentino.

Mendel Cabernet Franc 2017 – Bodega Mendel Wines

¿Qué propone? Este ejemplar, según relató el propio Roberto De la Mota, nace de un viñedo que plantaron en Altamira. "Lo veníamos utilizando para realizar cortes, pero año a año nos sorprendía por la calidad, hasta que decidimos embotellarlo como varietal", relató. Es un vino elegante y sofisticado. Conviven en su paleta aromática notas de frutas negras y rojas sanamente maduras con notas especiadas bien pero bien delicadas, sin estridencias. Al paladar, en tanto, ofrece ese pulso que tanto nos gusta de Altamira: es fluido, largo, con muy buena estructura y un dejo apenas graso, pero nunca goloso. Hacia el final se impone una soberbia textura que se adueña del paladar. De largo recuerdo y fresco, este vino está lejos de las sobreactuaciones.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Porque es uno de los mejores Cabernet Franc del año.

Anaia Viognier 2018 – Bodega Anaia Wines

¿Qué propone? El concepto al que apuntan es que en los vinos se exprese el terroir y que haya una mínima intervención enológica. Y esta etiqueta es un gran ejemplo: se trata de un blanco cauto en aromas, con clásicas notas de frutas blancas y algo floral, pero bien austero y súper elegante. En boca, en cambio, se revela: tiene buena presencia, de la mano de un paso untuoso y una acidez sutil pero constante. Un vino bien gastronómico.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Se trata de un nuevo proyecto muy joven, nacido en el corazón de Agrelo, y que recién está presentando sus primeros vinos. Bajo la consultoría del gran Héctor Durigutti, su futuro es prometedor. Este blanco lo demuestra.

Zaha Toko Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 – Bodega Zaha

¿Qué propone? Este Cabernet Sauvignon de Alejandro Sejanovich muestra una paleta que sale de lo común: no esperes la clásica pirazina y notas muy verdes o una pimienta potente. Hay mucha fruta roja, un fondo herbáceo y sí, algo de especias, pero muy sutil. Si hay madera, pasa realmente desapercibida. Es un vino compacto, de avance preciso por el centro del paladar, pero conforme avanza, da lugar a una linda textura que se percibe principalmente en el fondo de la lengua y que le da carácter y presencia. Interesante lo expresivo de la fruta, que deja un retrogusto que se extiende una cantidad de tiempo sorprendente.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Nos encanta Altamira, nos encantan los vinos de Sejanovich y este ejemplar reúne lo mejor de los dos mundos.

Domaine Bousquet Virgen Red Blend 2018 – Bodega Domaine Bousquet

¿Qué propone? Este blend conjuga Malbec, Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Y el resultado es un vino con una paleta profunda y cargada de frutas rojas y negras. Se percibe un toque mentolado muy sutil pero que le alcanza para darle un pulso fresco. En boca mantiene ese carácter, dominado por la frescura, pero sin estridencias. Es un vino largo, larguísimo, que gana algo de amplitud hacia el final. Pero jamás cansa. Por el contrario, es un vino que fluye, que corre con soltura, pero apoyado en taninos rugosos de agradable textura.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Los vinos "naturales", orgánicos y sin sulfitos llegaron para quedarse. Y este fue uno de los ejemplares más destacados del año en esa categoría.

Pereza Vino Tinte Genérico – Bodega Wines of Sins

¿Qué propone? En épocas de lenguaje inclusivo, esta bodega lanzó un ejemplar con las características de los clásicos vinos del año: ligeros y ultra frescos. Está elaborado con uvas Criolla, Malbec y Ancellota y el resultado es un vino de color tenue, con una fruta roja, brillante y crujiente, híper definida y bien potente. En boca es redondo, con paso muy fluido y algo de volumen. Queda una sensación a fruta explosiva y dulzona. ¡100% bebible!

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un vino que tiene que ser un hit del verano 2020.

Enzo Bianchi Gran Malbec - Bodegas Bianchi







¿Qué propone? Un vino con todas las características clásicas de un terroir con indicación geográfica propia como lo es Los Chacayes: hay fruta roja bien brillante y profunda, con leves toques florales. Se percibe un dejo especiado y la madera suma notas más exóticas, como el clavo de olor y algo de cacao. En boca es un vino que tiene el mérito de los ejemplares de alta gama actuales: tiene estructura, pero no es excesivamente voluminoso. Es soberbiamente fluido, con una suave tensión y taninos pulidos, pero que dejan una textura apenas rugosa, que se percibirá durante un rato en el fondo de la lengua. La acidez está presente, sin desentonar. Es un vino que tiene la virtud de poder disfrutarse ahora mismo pero que, sin dudas, encontrará nuevos registros si se lo deja descansar algunos años.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un vino clave, que llegó para escribir un nuevo capítulo en la historia de esta centenaria bodega de Mendoza.

Herencia Trabajo Chardonnay 2018 – Bodega Herencia Wines

¿Qué propone? Este es un ejemplar resume muy bien lo que es el equilibrio en un blanco: este Chardonnay entrega notas verdes y toques cítricos pero también un suave dejo tropical. A partir de uvas de Tupungato, en boca se presenta como un vino fresco pero nunca chispeante. Incluso, tiene un lindo pulso untuoso, contrarrestado por una acidez constante y que va in crescendo. El trabajo sobre lías y la cosecha nocturna son las claves de este perfil logrado.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Una bodega que ofrece un portfolio muy sólido y consistente y que resume mucho del espíritu en este vino blanco.

Altos La Ciénaga Reserva Edición Limitada Malbec – Bodega Altos La Ciénaga

¿Qué propone? Este Malbec firmado por "Rolo" Díaz, el enólogo que ayudó a volver a poner en el mapa a los vinos tucumanos en la última década, habla del sol y de terruños extremos. Aparecen frutas rojas y negras confitadas y muchas especias. Es intenso, potente aromáticamente. Y esto se replica en el paladar, con buena concentración y taninos firmes, con agarre, de textura rugosa, y una acidez que hace que el paso sea más vibrante. De esos vinos que no pasan desapercibidos y no saben de modas.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Siempre señalamos lo importante que es tener vinos en un amplio abanico de estilos. ¿Qué pasaría si todos los vinos fuesen ácidos y mordientes y sin madera? Este Malbec, potente y salvaje, celebra la diversidad.

Víctimas del Cielo Cabernet Franc 2016 – Bodega Viña Las Perdices

¿Qué propone? De aromas súper profundos, este Cabernet Franc entrega muchas especias, frutas negras y trazos de pimentón ahumado. En boca corre bien jugoso, pero con buen volumen y una acidez bastante más marcada que en el caso del Malbec, aportándole una dosis de tensión y nervio. Pero la fruta tiene una sana madurez, permitiendo que sea un vino súper equilibrado entre frescura, elegancia y estructura. Deja un largo recuerdo, con una nota de cacao que queda latiendo en el paladar. En Buenos Aires se consigue en la cadena de vinotecas EnoGarage.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un crossover entre música y vinos muy bien logrado y que suma a una nueva bodega al juego.

2Km Chardonnay Naranjo 2017 – Bodega Finca Beth

¿Qué propone? A medida que se va abriendo entrega notas que seguramente saldrán un poco del registro al que estás acostumbrando. Tal vez sientas algo de fruta blanca, algo de cítricos bien maduros, algo de compota, posiblemente algo herbáceo… el abanico puede ser amplio y claramente se presta a ser debatido. En boca es expresivo, largo, con buen volumen. Ahí es donde más se siente un dejo a mandarinas bien, bien maduras, junto con un recuerdo a peras. Y, por qué no, tal vez alguien diga que sintió un poco de tilo. La acidez va de menor a mayor, pero siempre está controlada.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un vino diferente, de esos que invitan a hablar y debatir sobre vinos en una mesa.

Proyecto Las Compuertas Charbono 2018 – Bodega Familia Durigutti

¿Qué propone? Una uva que seguramente no te sonará conocida, pero que seguramente la probaste muchas veces, dado que no es otra cosa que Bonarda, como se la conoce en otros mercados del exterior, como el de los Estados Unidos. Ante todo, se destaca por la fruta roja, súper intensa, acompañada por notas de hierbas y algo balsámicas. En boca es jugoso, redondo, de taninos definitivamente amables que jamás incomodarán al paladar, sumando un pulso ácido sutil pero que alcanza para darle brío. Deja flotando una rica sensación a frutas negras que permanecerán un largo rato.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un excelente ejemplar que suma un pilar más a la rica historia que los Durigutti vienen construyendo en Las Compuertas.

Juan Cristóbal Malbec 2018 – Bodega Don Cristóbal Wines

¿Qué propone? Y esta etiqueta responde a esos mismos preceptos: ciruelas frescas en primer plano, potentes. Algunos dirán que no tiene mucha complejidad, pero justamente esa es la idea. Es un Malbec que llena el paladar y esas mismas ciruelas que tanto protagonismo tuvieron al inicio, vuelven para colmar el medio de boca. Es amplio, tiene firmeza y taninos apenas dulces, balanceados con una suave acidez. Muy bien hecho, para disfrutar sin complicaciones.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Qué bueno que haya vinos tan frescos y con tanta fruta, tan nobles y a precios ultra competitivos como sucede con este ejemplar.

Osado Malbec Blanco 2018 - Bodega Osado

¿Qué propone? Desde el Valle de Uco llega este vino que desafía los sentidos, como lo suelen hacer muchos blanc de noir. Sorprende desde el vamos en la copa, con su color cristalino, mientras que en nariz ofrece aromas limpios a frutas rojas que lo acercan más a un rosado. Ya en boca llama la atención nuevamente porque, conforme pasa, queda una sensación fresca y nítida como la de haber mordido uvas Malbec directamente del racimo. Cierra con un paso ligero y una excelente acidez que le imprime un pulso vibrante.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Original, muy bien logrado y súper fresco. Para tener en la heladera varias botellas.

Traful Blend de uvas tintas - Bodegas López

¿Qué propone? La marca no es nueva, pero el vino sí puede considerarse como un lanzamiento. Es que, por un lado, presenta una etiqueta totalmente diferente y, en segundo lugar, cambió un poco la composición, apuntando a una calidad más alta. En nariz abunda la fruta roja y negra madura, con toques especiados suaves y un dejo a madera muy sutil, que alcanza para darle una pincelada de complejidad. En el paladar se muestra muy amable, con un paso ligeramente untuoso, taninos que no oponen resistencia y una aromática en el medio de boca que habla del estilo López.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Porque, sin renunciar a sus raíces, muestra la nueva faceta de una bodega decisiva para la historia del vino argentino.

Benmarco Sin Límites Pedernal Malbec 2017 – Bodega Susana Balbo Wines



¿Qué propone? Este Malbec en particular sale definitivamente sale de la zona de confort clásica que suelen tener algunos Malbec: no es el típico vino sexy que muestra una explosiva fruta roja. Aquí, esas notas están matizadas por trazos de hierbas y especias en un primer plano. En boca es un vino bien amplio, de esos que llenan el paladar, con buena estructura, pero no se vuelve remolón y denso: tiene una frescura palpable, que lo hace algo vibrante, sin dejar de lado la elegancia.

¿Por qué es uno de los lanzamientos de 2019? Un gran Malbec que expande los horizontes geográficos de una de las bodegas referentes de la Argentina.

