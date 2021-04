23 enólogos te explican cómo son los Malbec que se hacen en 23 terruños de la Argentina

El 17 de abril se celebra, en todo el mundo, el día de la cepa estrella de la Argentina. Una guía para conocer la versatilidad de esta variedad

Podrían escribirse párrafos y párrafos sobre la importancia del Malbec, sustentándolo con estadísticas. Es que el Malbec reina y gobierna en la vitivinicultura argentina.

Pero el Malbec es más que cifras. Es el resultado de un profundo y largo proceso (que continúa, no para y seguirá) de investigación y desarrollo. Detrás de cada botella, o de la mayoría de las que pueden encontrarse en una góndola, en una vinoteca o en una página de ecommerce, está el empuje de una industria (incluyendo cosechadores, ingenieros agrónomos, enólogos, bodegueros y comunicadores) que pudo trabajar en completa sintonía para alcanzar una identidad.

Pero identidad no es sinónimo de estandarización. La identidad actual del Malbec es, justamente, su versatilidad. Se puede hablar "del Malbec" no como un estilo, sino entendiendo a la cepa emblemática argentina como una variedad con muchas facetas. Es imposible resumir sus características en una frase. Hay, de hecho, tantos Malbec como productores. Y si sumamos el factor climático, entonces sus facetas pueden ser infinitas a lo largo del tiempo.

Pero, decíamos, hay identidad. E identidad es sinónimo de conocer el terroir, que le imprime algo de su impronta a cada Malbec que se elabora en una zona determinada. Para conocer más sobre esa identidad, convocamos a enólogos e ingenieros agrónomos de más de 20 terruños (algunos emblemáticos, otros menos tradicionales pero igualmente interesantes), para trazar un "mapa del Malbec argentino", que este 17 de abril celebra su día mundial.

Malbec de Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

Sobre las aracterísticas primordiales que logran los Malbec en la zona de Las Compuertas, el director de Enología de Bodega Luigi Bosca, Pablo Cúneo, destacó que "su singularidad está dada por su elegancia. Son Malbec completos con una tipicidad que recuerda a ciruelas y cerezas negras, combinadas con una leve nota especiada. La madurez de los taninos y la concentración de color hacen que la boca sea dulce y con textura carnosa".

"Es el estilo de Malbec que conquistó el mundo por su expresión, dulzura y elegancia", agrega.

Pablo Cúneo, director de Enología de Bodega Luigi Bosca

Su vino recomendado de Las Compuertas para celebrar este Día Mundial del Malbec es Luigi Bosca Malbec D.O.C. Según detalla, "es un ejemplar que hacemos desde el año 1991 y se ha convertido en un vino emblemático de Luigi Bosca. Lo elijo porque es un Malbec que conjuga elegancia, intensidad y complejidad, características propias de la zona".

Luigi Bosca Malbec D.O.C.

Malbec de Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza

En diálogo con Vinos & Bodegas, Héctor Durigutti, cocreador junto a su hermano, Pablo, de la bodega Durigutti Family Wines, destaca que "en Las Compuertas, resultado de este terruño único, histórico, con antigua carga genética, de manejo tradicional y sustentable, logramos vinos muy elegantes, que aportan en nariz un abanico de hierbas frescas y especies y en boca se traducen en vinos con acidez marcada y taninos longevos".

Vinos Malbec de terroir | Héctor Durigutti, cocreador de Durigutti Family Wines

Para celebrar el Día Mundial del Malbec Héctor propone su ejemplar más representativo de Finca Victoria y Las Compuertas: Proyecto Las Compuertas Malbec Cinco Suelos, "un Malbec que conjuga todo lo que este terruño ofrece y logra contar en un solo vino".

Proyecto Las Compuertas Cinco Suelos Malbec

Malbec de San Rafael, Mendoza

Bodegas Bianchi, Silvio Alberto, destaca que "los vinos de San Rafael a nivel de color refleja la variedad, colores violáceos, vivos, dependiendo del nivel de vino a cuál vaya destinado; va de una intensidad media a colores realmente intensos, en donde se acentúan más aún las tonalidades violáceas, propias del varietal y tan necesarias para la crianza posterior en roble. A nivel aromático, presentan muy buena intensidad; su paleta aromática puede variar desde notas frescas, florales, frutos negros y rojos hasta algunas ciertas notas especiadas, mentoladas, las cuales son más específicas de ciertas zonas que le otorgan un toque más complejo al Malbec".

"En boca, los Malbec de San Rafael se caracterizan por la elegancia, con taninos dulces que pueden estar más o menos presentes. Son vinos que pueden tener una muy buena concentración y volumen medio de boca, con un final elegante de gran persistencia, óptimas características para la guarda, como así también, podemos crear vinos que en boca sean equilibrados, amables, de taninos dulces, fáciles de beber. En resumen, el Malbec también se adapta al terroir de San Rafael para poder crear vinos que abarcan toda la pirámide, desde los vinos frutados, frescos y fáciles de beber, hasta los vinos complejos, de color profundo, complejidad de aromas y un cuerpo y estructura importante para luego destinarlos a una guarda prolongada".

Silvio Alberto, gerente de Agronomía y Enología de Bodegas Bianchi

¿Y qué vino elige para celebrar el Día Mundial del Malbec? Alberto recomienda Particular Malbec 2018 porque "sin dudas es uno de los mejores exponentes de Malbec de San Rafael. Proviene de nuestra Finca Asti, ubicada en el Distrito de Las Paredes. Como características distintivas del Malbec de San Rafael, podemos mencionar que es frutado y especiado, con notas de aguaribay, o pimienta rosa. Además, tiene un medio de boca más amplio y voluminoso, con taninos elegante".

Particular Malbec

Malbec de Los Chacayes, Valle de Uco, Mendoza

"Chacayes para nosotros significa muchísimo. Es una finca que otorga muchísima concentración, estructura e intensidad. Y la incorporación de esta finca en el 2014 tuvo una gran repercusión en un Reserva por ejemplo, que pasó a ser uno de los pilares fundamentales, de gran concentración, fruta madura, intensidad, estructura, densidad y con buena acidez y frescura. Con los años, fuimos entendiendo el terroir, por qué Chacayes si bien es una zona espectacular, a veces da vinos un poco rústicos si se te va un poco la mano con la maceración o si se cosecha un poco tarde. La razón de esto son los suelos pobres, pedregosos y en altura, y que producen que el viñedo esté en constante estrés, con disponibilidad de agua bastante limitada. Eso hace que las uvas sean muy concentradas, a veces un poco alcohólicas. Lo cual también genera que la producción sea bastante baja. Por eso es que hay una concentración espectacular", detalla Gonzalo Carrasco, enólogo senior de Terrazas de los Andes.

Gonzalo Carrasco, enólogo senior de Terrazas de los Andes

A la hora de recomendar un vino de esa zona, el enólogo elige Terrazas de los Andes Apelación de Origen Los Chacayes 2018, "por su carácter intenso, especiado y estructurado, a su vez con un estilo equilibrado y elegante. Gracias a su altura, exposición solar y heterogeneidad de su suelo, se destaca por ser un Malbec vibrante, potente en boca, de aromas a fruta negra, notas florales y herbales. Al igual que los otros dos vinos de esta línea, tiene un potencial de guarda de unos 10 años".

Terrazas de los Andes Apelación de Origen Los Chacayes

Malbec de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza

Según Paula Borgo, enóloga de Bodega Séptima, "el Malbec de Agrelo es fineza, equilibrio y dulzura. En nariz predomina la fruta negra, ciruela, mora, y en años más cálidos también puede aparecer fruta roja, tomillo y pimienta blanca. Al paladar es sedoso, jugoso, siempre muy redondo. Para nosotros, la unicidad del Malbec de Agrelo está en su textura: siempre sedosa y voluptuosa. Un perfecto equilibrio en boca".

Paula Borgo, enóloga de Bodega Séptima

Al momento de descorchar este 17 de abril y celebrar el Día Mundial del Malbec, Borgo propone Séptima Tierra Agrelo, "porque es un Malbec que tiene muchas capas aromáticas debido a que trabajamos diferentes momentos de cosecha de la misma parcela. Se pueden apreciar todos los descriptores aromáticos del Malbec de Agrelo: fruta negra, fruta roja, pimienta blanca; acompañados por notas a nueces, especias, tostados, caramelo. La textura sedosa y armónica de la boca es lo que termina de definirlo".

Séptima Tierra Agrelo Malbec

Malbec de El Peral, Valle de Uco, Mendoza

El Peral está ubicado a una altura que supera los 1.100 metros. Según destacan desde Trapiche, la combinación de la altura y de la edad de las plantas que allí es posible encontrar, hace de este lugar un terroir único para el Malbec. Sucede que de esa parte de El Peral, Trapiche obtiene las uvas para elabrar un Malbec de clase mundial. Se trata de un viñedo plantado hace más de 60 años, donde sorprende la dulzura excepcional de las uvas al comienzo de la maduración, pero siempre manteniendo una rica acidez natural.

Sergio Casé, enólogo de Bodegas Trapiche

Sergio Casé, enólogo de Trapiche, recomienda Trapiche Terroir Series Finca Coletto Malbec. "Es un vino que proviene de un viñedo antiguo, un espaldero bajo. Los registros datan de 1960, pero hablando con la familia supimos que se plantó en 1945. El vino que elaboramos es emblemático, con una rica acidez y un perfume muy elegante. Lo considero el Malbec más europeo de Argentina, en términos de textura, suavidad y elegancia", explica.

Trapiche Finca Coletto Malbec

Malbec de San Pablo, Valle de Uco, Mendoza

Jorge Cabeza, enólogo de Bodegas Salentein, explica que San Pablo, en Valle de Uco, "es un lugar especial, único. Con una exposición particular muy cerca de la montaña, paisajes verdes, clima frio y más lluvioso que el resto de las zonas vitivinícolas de Mendoza. Estas condiciones nos ofrece la posibilidad de obtener Malbec exóticos de muy buena acidez, mucha frescura y gran concentración".

Jorge Cabeza, enólogo de Bodegas Salentein

Respecto del vino elegido para el Día Mundial del Malbec, el enólogo recomienda Salentein Single Vineyard Los Jabalíes Malbec, "un vino que nace al pie de la montaña, a 1.400 msnm, en nuestro viñedo que lleva el mismo nombre en honor a estos lindos animales salvajes que habitan la zona. Este vino se destaca por su gran frescura, aromas especiados, flores silvestres, y una boca jugosa con mucha energía y gran concentración".

Salentein Single Vineyard Los Jabalíes Malbec

Malbec de Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza

Sobre el terroir, Germán Di Césare, enólogo de Trivento, destaca que "Vistalba está ubicado entre los 950 y 980 metros sobre el nivel del mar, con un microclima bastante característico, por tener temperaturas bastante bajas, noches frescas en cosecha y buena tempertura diurna, además de una buena amplitud térmica. Los suelos son de textura franco arenosa a franco limosa, no son tan pesados como los sueldo de Perdriel o Agrelo, por ejemplo. Como resultado, los Malbec son de colores intensos, profundos, de acuerdo con la productivida del viñedo. Tiene un corazón de fruta roja, con mucha honestidad y franquesa. También hay Malbec de esta zona que presentas características herblaes, tipo menta, pero esto está relacionado con un punto de cosecha más temprano. En boca, hablamos siempre de su calidad tánica: tienen una calidad tánica relacionada con la estructura, la densidad y la elegancia. A diferencia de los vinos del Valle de Uco, son más redondos, sedosos, más gordos, bien pulidos, sin astringencias, no hay secantes ni tanta reactividad; por eso, no vas a encontrar tanta mineralidad, tanta vibrancia".

Germán Di Césare, enólogo de Trivento

El vino elegido por Germán es Eolo: "Este vino proviene de un viñedo único, plantado en 1912, con un ADN que vi en pocos lugares de Vistalba. Son 4 hectáreas, con una producción muy baja y que expresa la tipicidad de ese terruño. Después de recorrer muchas hectáreas en Luján de Cuyo, encontré uno de los Malbec más fascinantes de la provincia. Además, es un patrimino histórico, porque el viñedo pertenece a una familia que lo viene cuidando desde hace muchísimos años".

Trivento Eolo

Malbec de Gualtallary, Valle de Uco, Mendoza

El ingeniero agrónomo Martín Kaiser explica que "Gualtallary es un distrito dentro de Tupungato, en la zona Norte del Valle de Uco y en el pedemonte de los Andes. Es la región vitivinícola con los viñedos más altos y, por lo tanto, más fríos, de la provincia, lo cual confiere a los Malbec allí cultivados características únicas. Sin embargo Gualtallary no es homogéneo en sus condiciones de suelo, y ni siquiera de clima".

Martín Kaiser, de Proyecto Altaluvia

Para esta fecha, Kaiser invita "a probar Altaluvia Malbec para comprender el potencial de este lugar. Dicho vino es producido con uvas de nuestro viñedo Alluvia, plantado a 1.350 metros de altura, sobre antiguos suelos aluviales que presentan mucha piedra y calcáreo. Bajo estas condiciones, las plantas tienen un vigor y producción más reducidos y sus uvas concentran más los sabores, color y textura. En la bodega hemos ajustado la enología para tener la expresión más pura del lugar, para lo cual el añejamiento del vino se hace en barricas de roble francés viejas, lo que asegura que la madera no va a invadir el vino".

"Podemos describir el Altaluvia Malbec como un vino de profundo color violeta, nariz intensa y frutada, donde las moras y ciruela se combinan con hierbas como tomillo y jarillas, junto a aromas de violetas de fondo. En boca tiene entrada algo dulce, una concentración media a alta, con taninos texturados y una frescura marcada que se completa con una larga persistencia en boca", explica.

Altaluvia Malbec

Malbec de La Consulta, Valle de Uco, Mendoza

Fernando Losilla, enólogo de Viña Las Perdices, destaca que el terroir de La Consulta se caracteriza por suelos aluvionales limo arenosos y gran amplitud térmica. "Estas condiciones logran un gran equilibrio natural en el rendimiento, que son de medios a bajos en el Malbec. Los vinos que se obtienen son maduros, de buen alcohol, mucho color, concentrados, de estructura media y taninos suaves. Pero lo que los hace distintos a otros terroirs es su riqueza y distinción aromática. Siempre están presentes notas florales de gran intensidad, como violetas o rosa mosqueta, acompañado de frutas rojas principalmente, mermeladas y compotas. En boca son de entrada suave, muy frutados. Su buena acidez natural los muestra frescos y sin aristas de astringencia".

Fernando Losilla, enólogo de Viña Las Perdices

¿Qué vino Malbec de ese terroir recomienda para este Día del Malbec y por qué? El vino elegido por el enólogo es Exploración La Consulta Malbec 2018. Según detalla, es un buen exponente de La Consulta, ya que presenta toda la tipicidad de la variedad de esa zona: color rojo purpura intenso; nariz con aromas a cerezas, frutos rojos y destacadas notas florales. En boca aparecen moras, diversos frutos rojos y mermeladas. Debido a su crianza, tiene un buen balance con la madera, que da mayor complejidad. Es un vino elegante, equilibrado, de buen volumen, con taninos presentes que auguran un buen envejecimiento. Es un vino ideal para acompañar carnes y vegetales grillados, pastas o quesos duros".

Exploración La Consulta Malbec 2018

Malbec de Altamira, Valle de Uco, Mendoza

Felipe Stahlschmidt, enólogo de bodega La Igriega, afirma que los Malbec de Altamira son vinos expresivos, con personalidad, en lo cuales la frescura, la fruta y la acidez sobresalen. Los colores intensos, violetas fuertes, aromas florales en nariz, la frescura y la fruta en la boca, junto con la acidez típica de la zona, son bien caracterísiticos y se deben a la combinación de un suelo arenoso, con depósitos calcáreos de origen aluvial, así como al clima templado con noches frías".

Felipe Stahlschmidt, enólogo de bodega La Igriega

A la hora de sugerir un vino para este Día Mundial del Malbec, el enólogo elige La Igriega Superior Malbec: "Para la bodega es la expresión superior de Altamira en la finca. Se cosecha una microparcela con mayor presencia de calcáreo y rendimiento naturalmente bajo, para luego elaborar en barricas verticales. Es un vino complejo, de gran concentración, en el cual se resaltan de la mejor manera la fruta, la frescura y la acidez del terroir", detalla.

La Igriega Superior Malbec

Malbec de Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza

Rodolfo Vallebella, enólogo de Rolland Wines, explica que "Vista Flores se ubica en el corazón del Valle de Uco y posee una variedad de microterruños, producto de su proximidad a la Cordillera de los Andes y los ríos que cruzan la región de oeste a este. Dependiendo de la altitud y ubicación dentro de Vista Flores se encuentran suelos de origen aluvional, algunos poco profundos, pedregosos, arcillosos y también de gran profundidad".

El experto menciona como factores determinantes la pureza de las aguas de deshielo, la amplitud térmica y la altura (que ayuda a tener más concentración de aromas y color) y la gran sanidad de las uvas. "Debido a las características del suelo y clima anteriormente mencionadas, los vinos producidos con uvas de este terroir tienen más cuerpo, complejidad, marcadas notas de frutos rojos maduros, una acidez muy balanceada y poseen gran potencial de guarda", detalla.

Rodolfo Vallebella, enólogo de Rolland Wines

El Malbec que recomienda es Val de Flores Single Vineyard Malbec: "Las uvas utilizadas provienen de un viñedo de más de 70 años y representa excepcionalmente las características del terroir. Utilizamos prácticas agronómicas y de elaboración orgánica, certificada desde el año 2013. Cosechamos de manera manual, en pequeñas cajas, realizamos selección manual de racimos y granos y fermentamos en barricas nuevas de roble francés".

El resultado, explica, es un Malbec "de color púrpura oscuro con destellos violáceos. Posee aromas elegantes y complejos que recuerdan a frutos rojos y negros, se destacan también las notas florales y especiadas. Los taninos están presentes, pero son sedosos por excelencia. Es un vino franco, envolvente, con un final de boca prolongado y persistente".

Val de Flores Malbec

Malbec de Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza

Leandro Azin, enólogo de Casarena Bodega y Viñedos, destaca que en los Malbec de Perdriel "encontramos que son vinos mucho más redondos, en boca son más dulces y muy elegantes. Lo mismo en nariz: son vinos fáciles de disfrutar y de beber, sus taninos son amables, más bien maduros y muy ricos que logran fineza y elegancia. Estos Malbec dan vinos muy frescos y frutales pero también podemos encontrar vinos con potenciales de guarda. En cuanto a las notas de frutos que se encuentran, muchas son de ciruela en compota y ciruela dulce. La característica principal es su buen color, pero sobre todo, sus taninos redondos, elegantes y finos".

Leandro Azin, enólogo de Casarena Bodega y Viñedos

A la hora del descorche, el enólogo propone Casarena Single Vineyard Jamilla, un Malbec 100% de Perdriel, de la finca en donde se encuentra ubicada la bodega. "Es un suelo más pedregoso, muy próximo al río Mendoza, de donde obtenemos un Malbec muy mendocino y característico de la primer zona, que posee un potencial de guarda de 12 a 15 años", afirma.

Casarena Single Vineyard Jamilla Malbec

Malbec de Maipú, Mendoza

Ruben Ruffo, gerente de enología Bodega Santa Julia, explica que "Maipú es una región de altura media, a 750 metros sobre el nivel de mar, con suelos arcillosos, cielo diáfano con escasas lluvias y una buena amplitud térmica. Así obtenemos las características de los vinos, con marcada fruta roja madura, jugosidad, acidez equilibrada y buena estructura en boca".

Ruben Ruffo, gerente de enología Bodega Santa Julia

El enólogo recomienda para esta fecha El Burro Malbec: "Proviene 100% de nuestros cultivos orgánicos de Maipú y representa la máxima expresión de la variedad y de su entorno. Además, es un vino natural, con la mínima intervención posible del hombre, no se le agregan sulfitos, no se añaden levaduras seleccionadas sino indígenas y no se clarifica. Ofrece típicos aromas de Malbec: fruta franca y fresca que recuerda a cereza y ciruelas. Con gran cuerpo, estructura y profundo en boca. El Burro es un reflejo de nuestro entorno, completamente natural y agreste".

El Burro Malbec

Malbec de Cordón del Plata, Valle de Uco, Mendoza

Según Rogelio Rabino, enólogo de Finca Flichman, este distrito "es el que posee la mayor cantidad de hectáreas del Valle de Uco; es una bisagra entre Gualtallary y el fondo del valle que es sumamente helador. Los cuarteles al oeste son pedregosos,cortos y muy restrictivos. Los Malbec obtenidos de esa franja son profundos, con gran concentración, taninos filosos y una acidez extraordinaria. En nariz prevalecen las notas de fruta roja con algunas notas herbales".

Rogelio Rabino, enólogo de Finca Flichman

"Un gran exponente de ese Terroir es Dedicado Gran Malbec 2018. Es un Malbec de color rojo violaceo profundo, gran concentración aromatica, donde se destacan los aromas de frutas rojas con notas herbales. En boca tiene taninos filosos y acidez refrescante", afirma.

Dedicado Gran Malbec

Malbec de Barrancas, Maipú, Mendoza

Felipe Stahlschmidt, enólogo de bodega Pascual Toso, destaca que "en Barrancas se obtienen Malbec de muy buen volumen, untuosidad e importantes alcoholes. Una característica clave es la completa madurez de polifenoles u los taninos, debido a los suelos aluviales y a la amplitud térmica de la regíon, con días cálidos y noches frías. En nariz suelen tener aromas florales y especiados, con mucha elegancia. En boca son vinos bien sabrosos, con gran balance, volumen y de sabor persistente".

Felipe Stahlschmidt, enólogo de bodega Pascual Toso,

A la hora de elegir una etiqueta, el enólogo recomienda Pascual Toso Alta Malbec, "porque es el mejor exponente de los Malbec de la bodega, que refleja el terroir en toda su expresión. Para elaborarlo, hacemos una selección de las uvas y seguimiento de la fermentación, guarda y terminación muy meticuloso".

Pascual Toso Alta Malbec

Malbec del Valle de Pedernal, San Juan

Paula Gonzalez, enóloga de Pyros Wines, explica que "las características de los Malbec de Valle de Pedernal realmente son muy distintivas al resto de la Argentina. Al tratarse de un valle extremo dentro de la provincia de San Juan, a 1.400 msnm, hace que tengamos un clima continental frío y que las uvas desarrollen pieles más gruesas, resultando vinos con mayor concentración, colores más intensos, gran expresión de aromas y sabores, muy buena acidez natural y por sobre todo muy buena estructura tánica".

"Si bien los Malbec de esta zona se caracterizan por ser vinos muy frutados resaltando la fruta roja fresca y sutiles notas florales, también se caracterizan por la presencia de hierbas aromáticas como jarilla, tomillo y orégano. Son vinos frescos y complejos que se expresan en capas, con taninos de textura fina, acidez refrescante y con notas minerales propias de un viñedo plantado sobre suelo calcáreo", completa.

Paula González, enóloga de Pyros Wines

En esta fecha, Paula destaca Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec: "Este vino representa la máxima expresión del Valle de Pedernal. Nuestra parcela de Malbec está plantada sobre la ladera de la Sierra de Pedernal, en un suelo 100% calcáreo geológico; sólo el 7% a nivel mundial tiene este tipo de suelo. Posee una gran intensidad aromática, con taninos de textura fina y sedosa y capas de sabor que lo hacen distinto".

Pyros Vineyard Limestone Hill Malbec

Malbec de Chañar Punco, Catamarca

"Chañar Punco es una finca exclusiva, una de las más bonitas e impactantes que he podido recorrer en Argentina. Se encuentra recostada sobre la Sierra de Quilmes, a unos 2.000 msn, que son la clave fundamental para darle características únicas a los vinos. Lógicamente, a esta altura, encontramos un clima especial, con noches frías y días soleados, de buena temperatura, lo que nos da una buena madurez. Los suelos son pedregosos, con piedras lajas y mucho contenido de calcáreo. Los viñedos crecen entre medio de las piedras, con cierto estrés, y producen menor cantidad de kilos de uva. Así que la concentración es una de las principales características. La piel de la uva es violácea, negra, crujiente y te permite sentir los taninos. El resultado es un Malbec de color negro profundo, los aromas son intensos y frutados; aparecen frutos negros y algo de hierbas silvestres, tipo jarilla y también especias. En boca encontramos muy buena textura, con mucho nervio; así logramos vinos frescos, minerales y frutados", detalla Alejandro Pepa, enólogo de bodega El Esteco.

Alejandro Pepa, enólogo de El Esteco

Alejandro recomienda El Esteco Blend de Extremos Malbec - Malbec, "un blend en el que el porcentaje de Chañar Punco muestra todo el potencial de la zona y toda esa concentración, además a un precio accesible. Se van a enamorar de ese Malbec, porque refleja el que para mí es uno de los mejores terroirs de la vitivinicultura argentina".

El Esteco Blend de Extremos Malbec - Malbec

Malbec de Paraje La Ciénaga, Colalao del Valle, Tucumán

"Rolo" Díaz, creador y enólogo de la bodega Altos La Ciénaga, explica que "en los Valles Calchaquíes, y especialmente en el Paraje La Ciénaga, en Colalao del Valle, a 2.300 msnm, el Malbec además de tener aromas a fruta roja en confitura, tiene aromas a pimentón, tomates secos, y unas leves notas ahumadas. Tiene mucha intensidad de color aromas y sabor. Además, tiene un perfil fácil de identificar y estas características particulares lo hacen único".

"Rolo" Díaz, creador y enólogo de Altos La Ciénaga

El enólogo recomienda Altos La Ciénaga Tannat - Shiraz - Malbec 2018 porque "es un digno representante de los vinos de altura de Tucumán. En nariz se perciben aromas que van del frutado maduro al terroso, pasando por el especiado suave. Al llevarlo a la boca muestra su punto más alto; tiene entrada agradablemente seca, cuerpo medio y paso fluido. Redunda en sabores afrutados nítidos; cerrando con balanceada acidez, taninos pulidos y larga persistencia".

Altos La Ciénaga Tannat Shiraz Malbec

Malbec de Cafayate, Salta

Mariana Páez, enóloga de Finca Quara, afirma que la altitud de la zona "nos da una amplitud térmica muy marcada entre dia y noche, lo que favorece la síntesis de polifenoles y la generación de aromas. Además, hay muchas horas de sol, baja humedad y precipitaciones escasas, suelos profundos franco arenosos y presencia de rocas en los sitios más cercanos a los cerros, muy buena calidad de agua de pozo en riegos por goteo y riegos mixtos en parrales".

"Todas estas características mencionadas nos dan vinos con alta intensidad de aromas, con frutos rojos, ciruela y especias; alta intensidad de color y con buena estructura dada por los taninos", completa.

Mariana Páez, enóloga de Finca Quara

La enóloga destacada Alpaca Malbec: "Es un típico representante de los Valles Calchaquíes y de Cafayate. Es intenso en color y aromas y, a la vez, es elegante y aterciopelado en boca".

Alpaca Malbec

Malbec de Molinos, Salta

"Aunque los Valles Calchaquíes representan solamente 3% de la viticultura Argentina, a lo largo de sus 250 km tienen muchos terroir distintos", explica Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé, quien agrega que Molinos "es uno de los terruños vitícolas más antiguos de la Argentina. Como factores determinantes, destaca la gran altura, que va de los 2.200 a los 2.500 metros, lo que genera "una piel gruesa y oscura que le da color, concentración y estructura al vino", a lo que suma la gran amplitud térmica, que "permite guardar mucha frescura en la fruta y da elegancia al vino".

Los suelos, según el enólogo, son muy complejos y se reflejan en el estilo de nuestros Malbec. Son suelos arenosos y aluvionales con mucha arcilla y granito. La arcilla retiene el agua y esto es una gran ventaja en una zona tan seca. El suelo arenoso da vinos muy directos y frutados, con taninos suaves, mientras que la arcilla da volumen en boca y persistencia. La presencia de granito potencia la amplitud térmica y da frescura y estructura tánica al vino. Y la desintegración de la roca madre, aporta notas minerales. Es un elemento esencial para la complejidad y el potencial de guarda de los vinos".

"Los Malbec producidos en la zona de Molinos son muy oscuros. En nariz son muy complejos y concentrado: notas de fruta roja y negra; con especias, como pimienta blanca, violetas, y algo de mineralidad. En boca tienen una acidez natural vibrante, muy buen volumen y taninos elegantes. Si se cosecha temprano, el vino va a estar guiado por la fruta roja y floral con más acidez y menos volumen. Cosechando más tarde, la fruta negra y el especiado van a dominar con buen volumen y taninos suaves, pero perdiendo algo de frescura", completa.

Thibaut Delmotte, enólogo de Bodega Colomé

Thibaut elige Colomé Auténtico Malbec, un vino sin paso por madera al que define como "un homenaje a la viticultura ancestral de este terruño. Con una viticultura limpia y sustentable, sin uso de pesticida, y poca intervención en bodega este vino es un fiel embajador del terroir".

"Colomé Autentico Malbec tiene un color negro, con matices violetas. En nariz es muy franco y directo, con mucha fruta roja (frambuesa, grosella) y negra (cereza y mora), con notas marcadas a violeta y pimienta blanca. En boca es muy elegante con una frescura vibrante y taninos de granos finos, equilibrados por un buen cuerpo", detalla.

Colomé Auténtico

Malbec del Alto Valle de Río Negro, Río Negro

En diálogo con iProfesional, el enólogo Marcelo Miras explica que "en general, los Malbec elaborados en el Alto Valle del Río Negro, precisamente en el departamento de General Roca, que incluye varias zonas como Gral. Fernández Oro, Guerrico, J. J. Gómez, Cervantes, Mainqué e Ing. Huergo, entre otras, provienen de viñedos antiguos, algunos con más de 70 años de edad. Los suelos son variables, pasando por los arenosos-pedregosos, arenosos, franco arenosos y hasta los franco limosos. El clima continental desértico de la región tiene marcada influencia en el desarrollo del viñedo, a lo que se suma la amplia luminosidad, baja humedad relativa, brisas y vientos casi permanentes".

"Todas estas condiciones y, además, una excelente amplitud térmica a bajas temperaturas, otorgan un mosto muy equilibrado, con muy buena concentración de color, acidez natural típica de la región y una exquisita madurez de los taninos propios de la variedad, obteniendo vinos de inmejorable calidad, por su vivo color rojo violáceo intenso; con característicos aromas florales que recuerdan a violetas y frutados con notas como moras, zarzamora, entre otros; en boca se presentan redondos, de muy buen cuerpo, con equilibrada acidez, con taninos suaves y maduros, tanto los elaborados para beber jóvenes como los criados en barricas", detalla.

Marcelo Miras, enólogo y propietario de Bodega Miras (foto: Quique Rosita)

¿Qué vino Malbec de ese terroir recomienda? El enólogo elige Miras Jovem Malbec 2020, "porque nos permite apreciar las características innatas de este varietal".

Miras Jovem Malbec

Malbec de San Patricio del Chañar, Neuquén

Lucas Quiroga, enólogo de Bodega Tero Rengo, explica que la característica principal de los Malbec de la zona es "su gran potencial de polifenoles. Son vinos con mucha intensidad de color y con buena estructura tánica. Tenemos brisas permanente, sanidad impecable, uena amplitud térmica en la época de la madurez y por ende, buena acidez natural y PH bajos. Los suelos son heterogéneos: conos aluviales que nacen de la barda norte del valle y lechos de ríos hacen que sean suelos de diferentes texturas, arena, limo y principalmente calcáreos, generando perfiles sueltos y con buen drenaje. Con todas estas condiciones, obtenemos vinos de colores vivos, violáceos con fondos oscuros. En nariz es una explosión de aromas florales, como violetas, y frutados, principalmente frutas rojas finas. Además, por su acidez natural, son vinos muy equilibrados y frescos. Lo que hace que podamos obtener Malbec de diferentes segmentos y estilos".

Lucas Quiroga, enólogo de Bodega Tero Rengo

Para celebrar a la cepa estrella, recomienda Clan Kiu Malbec 2019, de Bodega Tero Rengo: "Es nuestro proyecto familiar. Nosotros solo elaboramos Malbec y en esta linea tratamos de expresar todos los atributos que presenta la variedad en este rincón de la patagonia. Colores intensos, aromas frutados, acidez, frescura, taninos suaves y por sobre toda las cosas, la pasión de la familia. Es un vino que tiene un año en barricas de roble francés, elaborado con levaduras indígenas y fraccionado sin filtrar", detalla.

Clan Kiu Malbec 2019

Malbec de Victoria, Entre Ríos

La enóloga Mariela Ardito, de Bodega BordeRío, explica que "a nivel general, los Malbec de Entre Ríos presentan características calcáreas, minerales, con frutas maduras intensas y color rojo rubí marcado. Como rasgos estilísticos se detectan en nariz la ciruela madura, mientras que en boca se perciben taninos dulces marcados".

En tanto que los Malbec de Victoria, en particular, "tienen una fuerte predominancia de los suelos calcáreos que le dan origen, con notas minerales y de fruta roja madura".

Mariela Ardito, enóloga de Bodega BordeRío

Para esta fecha, la enóloga recomienda Injusto Malbec, "un vino con una entrada en boca perfecta y con perfumes de ciruela muy notables. Adaptable a gran variedad de comidas y postres".