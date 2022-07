10 nuevos vinos perfectos para regalar a una amiga o amigo y celebrar este día

A la hora de regalar un vino, las opciones son infinitas: podés optar por uno de los mejores best value del momento, que se vende hasta en supermercados chinos, o por ejemplares tope de gama, de clase mundial, que recibieron puntaje perfecto.

Y, si estás buscando vinos nuevos, diferentes, para salir de lo común y regalar a un amigo o amiga, te proponemos esta wine list de 10 etiquetas recientemente lanzadas.

Con precios desde los $760 y distintos estilos y variedades, aquí van las 10 propuestas para salir de la zona de confort:

Nieto Senetiner Patrimonial Bonarda 2021 | Nieto Senetiner | Precio sugerido: $1.320

La bodega comandada enológicamente por Santiago Mayorga apuesta por resaltar cepas con mucha historia en la vitivinicultura argentina. La línea está conformada por un Malbec pero que cuenta con DOC Luján de Cuyo, un Semillón y este Bonarda, también de Luján, donde manda la fruta roja por sobre todas las cosas. La madera está pero en un tercer plano, sumándole algo de complejidad. En boca es jugoso, con taninos de paso algo suelto. Está apoyado en una rica acidez, que le da vivacidad, pero sin perder el equilibrio.

Finca Flichman Estate Cabernet Sauvignon 2021 | Finca Flichman | Precio sugerido: $764

Uno de los grandes best value de esta producción. Por menos de $1.000 accedés a una etiqueta que cuenta con la firma del reconocido enólogo Rogelio Rabino. Es un Cabernet Sauvignon muy bien logrado, con notas sutiles de pimentón rojo y fruta roja, sumado a una madera que no se propone tapar nada. En boca, la acidez refresca y sus taninos sin aristas aportan al equilibrio general. Un vino que no cansa, súper bebible y a un excelente precio.

Apuntes Malbec Orgánico 2021 |Luigi Bosca | Precio sugerido: $6.172

Un dato clave: es el primer vino orgánico que lanza bodega Luigi Bosca, que desde hace tiempo viene poniendo mucho foco en la sustentabilidad. Es decir que esta etiqueta no es una apuesta aislada sino que es una de las primeras puntas visibles de una forma de ver la viña con años de trabajo por detrás. Además, es un en el que se involucró mucho Alberto Arizu padre. De hecho, desde la propia bodega destacan que la línea "Apuntes" fue inspirada en las anotaciones que el propio Arizu registró en sus cuadernos de notas durante sus visitas a las fincas más destacadas de Luigi Bosca. En este caso, se trata de un Malbec elaborado con uvas de viñedos de La Consulta y El Peral, en Valle de Uco. Al servirlo, hay que darle unos minutos en la copa para que se exprese. A medida que se oxigene van apareciendo notas cada vez más intensas de frutas rojas, con una segunda capa floral y un fondo ligeramente herbal. Más que exuberante y potente, lo definimos como profundo. En boca es largo, preciso, balaneado, de la mano de una buena jugosidad, taninos de delicada textura y una rica acidez, bien integrada. Su final es definitivamente delicado. En conclusión, es un vino elegante, fresco, que muestra como resultado final el ADN de Luigi Bosca y con el mismo punto de partida de los vinos de la bodega (foco puesto al detalle en la viña) pero con un pequeño giro que lo hace diferente. Se vende exclusivamente en la tienda online de la bodega.

Martino Wines Marselan 2020 | Martino Wines | Precio sugerido: $1.918

Tal vez nunca antes habías escuchado hablar de esta variedad; pero no te sientas mal: en el país es una cepa definitivamente exótica (cruza de Cabernet Sauvignon y Garnacha). La bodega apostó por este varietal y el resultado es inmejorable: es un vino bien especiado, con notas de fruta roja y negra y una madera que aporta toques ahumados y un recuerdo a café. En boca, las especias siguen mandando por sobre la fruta. Los taninos son realmente dóciles, con algo de cuerpo y un desarrollo bien balanceado, junto a una acidez sutil.

Sarapura Malbec de Malbecs 2021 | Sarapura Wines | Precio sugerido: $1.980

Un lindo mix de terroirs, que conjuga un mayor porcentaje de uvas de Los Chacayes, en Valle de Uco, y un toque de Malbec de Lunlunta, en Luján de Cuyo. Al servirlo, acercarlo a la nariz y llevarlo a la boca, se entiende el estilo al instante: es un vino donde busca resaltarse la definición y pureza de la fruta; un Malbec que habla de fruta roja brillante, con notas florales evidentes. En boca tiene un fluir más delgado que amplio, con un andar preciso y algo tenso en el centro del paladar y un ligerísimo graso. Los taninos están perfectamente trabajados, dejando una linda textura. Los Malbec de Los Chacayes pueden mostrarse algo "aguerridos", pero el mix con Luján de Cuyo le imprime esa amabilidad que combina muy bien. Final fresco y cargado de aromas.

45 Rugientes Merlot 2020 | Bodega Otronia | Precio sugerido: $4.200

Es uno de los Merlot más singulares de la Argentina. Proviene del viñedo más austral del mundo, en la localidad de Sarmiento bien al sur de Chubut, cerca de la frontera con la provincia de Santa Cruz. Es una vitivinicultura "heroica", extrema, donde los vientos pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora y las mallas antigranizo se usan para intentar domarlo. Además, la amenaza de las heladas es constante. Los factores climáticos, con días de sol la mayor parte del año y temperaturas por debajo del promedio de Valle de Uco, sumado a suelos únicos (resultado de un antiguo lago que había en la zona), dan lugar a vinos diferentes. De este Merlot, que además de ser el más austral del mundo también es 100% orgánico, se elaboran apenas 6.000 botellas al año. En nariz se luce con sus capas profundas de frutas rojas y muchas hierbas y algo de especias, que se sobreponen al sutil aporte de la madera. En boca, se luce con un paso equilibrado, definido por la frescura y un fluir preciso, con la fineza que ofrece la textura delicada de sus taninos. La fruta roja, brillante y crujiente, se complementa con una aromática terrosa hacia el final.

Calisto Malbec Reserva 2020 | Calisto Wines | Precio sugerido: $2.500

Sin dudas, uno de los nuevos proyectos que tenés que conocer: se trata de Calisto Wines, creado por la enóloga Romina Carparelli, que se lanzó a la aventura de elaborar sus vinos propios. Son partidas escasas y hay mucho cuidado al detalle y se nota. Si encontrás este Malbec de Vista Flores, Valle de Uco, no lo dudes: es un vino que se luce con sus capas de fruta roja, apenas madura, con trazos florales ultra nítidos, mientras que la barrica aporta especias dulces, sin tapar la materia prima. Es bebible, fluido, pero con músculo y algo de graso, con un medio de boca en el que gana fuerza esa fruta roja percibida al inicio. Todo esto, con una reconfortante frescura, nada exigida. Una bodega con grandes vinos por descubrir.

Séptima Organic Malbec 2021 | Bodega Séptima | Precio sugerido: $1.200

Un Malbec proveniente de Luján de Cuyo, a partir de viñedos orgánicos certificados. Se trata del primer vino orgánico de la bodega y seguramente vengan más en un futuro cercano. La fruta roja en este vino se percibe realmente nítida, vívida; es como tener en la copa un puñado de cerezas frescas. La fermentación carbónica le garantiza sentir ese mismo espíritu en la boca: reina y gobierna la fruta brillante y crujiente. La acidez es buena, el balance es impecable y el resultado es genial. Para beber y beber. Por más vinos orgánicos (y con tapa a rosca) como este.

Valle Las Nencias Merlot 2018 | Finca Las Glicinas | Precio sugerido: $2.550

Se trata de un proyecto con base en La Consulta, que arrancó en 2009, y que está ganando más visibilidad. ¿El dato a destacar? Que los responsables de este proyecto son los sucesores de Juan Giol, un apellido decisivo en la historia de la vitivinicultura. Este Merlot de La Consulta es su último lanzamiento. Se trata de un vino de estilo clásico, complejo, donde la madera tiene bastante protagonismo pero le deja espacio a las notas de frutas rojas, hierbas y algo de especias. En boca muestra un buen volumen, con paso algo carnoso. Tiene ese toque fresco de Uco pero con la redondez de taninos que solo ofrece La Consulta en esa región de Mendoza. Hacia el final, se percibe más la fruta negra y las especias.

Libertad Syrah 2019 | Grazie Mille | Precio sugerido: $3.300

¿Qué pasa cuando un enólogo y un empresario amante del buen vivir se juntan en medio de una pandemia mundial? En este caso, idearon y comenzaron a darle forma al proyecto Grazie Mille, con base en Paraje Altamira, Valle de Uco. Nos gusta porque es un vino que, ya desde el nombre, sale de lo común. Con la firma del enólogo Fernando Spigatin, nació esta etiqueta singular: por un lado, no abundan los Syrah de Altamira. Además, mientras que la tendencia es ir hacia vinos cada vez más desnudos y minimalistas, aquí se buscó darle un ropaje con una larga crianza. Así es como este terroir asociado (debates aparte) la "mineralidad" se cruza con una visión clásica, de vinos de crianza, maduros, elegantes. Frutas tipo confitura y especias conviven de igual a igual con notas tostadas y especias dulces. De paladar pleno, buena estructura y con una linda untuosidad, será un vino que amarán quienes busquen este concepto. ¿Lo bueno? Que el ADN del terroir está ahí y eso se traduce en buena fluidez y una linda textura. Para descburir.