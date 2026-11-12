La trama de cómo Bodegas Bianchi zafó del colapso tras deberle $17.000 millones a bancos

La tradicional firma mendocina avanzó en un pacto con acreedores mientras ajusta sus compromisos tras ser golpeada por la crisis vitivinícola

Después de varios meses de negociaciones, Bodegas Bianchi alcanzó un acuerdo preliminar para reestructurar su deuda. La histórica compañía mendocina, que durante este año tuvo dificultades para cumplir con sus pagos, busca evitar un concurso preventivo y continuar operando mientras intenta regularizar sus deudas.

La novedad fue informada este miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según explicó la empresa, el acuerdo fue alcanzado con parte de sus acreedores financieros y establece las principales condiciones financieras y legales para llevar adelante la reestructuración.

La decisión llega después de un año complicado para la bodega, que acumuló deudas millonarias, despidió trabajadores y vendió una finca histórica en San Rafael para conseguir fondos. A principios de 2026, la compañía comenzó a negociar con distintas entidades financieras para ordenar sus cuentas y evitar recurrir a la Justicia.

A cuánto asciende la deuda millonaria de Bianchi

Los números oficiales del Banco Central muestran la magnitud del problema. En enero, la bodega acumulaba 80 cheques rechazados por $1.012 millones. Seis meses después, el panorama se agravó dramáticamente.

La compañía acumula actualmente 205 cheques rechazados por $1.623 millones, de los cuales regularizó 27 documentos por poco más de $48 millones.

Además, según los últimos datos relevados por iProfesional, mantiene una deuda bancaria superior a los $17.000 millones, distribuida entre más de una decena de entidades financieras.

Entre los principales acreedores aparecen:

Banco Supervielle

Banco Macro

Banco Provincia

ICBC

Banco Comafi

Banco Nación

BBVA

Galicia

Santander

Banco Industrial

Bibank

Credicoop

Para ganar liquidez, la empresa ya tomó otras decisiones durante este año. Una de ellas fue la venta de una finca histórica ubicada en San Rafael, una operación valuada en torno a los u$s10 millones, cuyos fondos fueron destinados a afrontar compromisos inmediatos.

Qué otras bodegas estan en crisis

En los últimos meses, otras empresas también quedaron expuestas por problemas financieros, con cheques rechazados, dificultades para sostener la cadena de pagos y concursos preventivos.

El caso más resonante es Bodega Norton. En diciembre de 2025, la Justicia de Mendoza autorizó la apertura de su concurso preventivo, luego de que la compañía solicitara la convocatoria de acreedores para reestructurar una deuda cercana a los u$s30 millones.

En el expediente judicial, la empresa explicó que las dificultades financieras no respondieron únicamente a la situación económica. También atribuyó parte de la crisis a los conflictos societarios que se profundizaron tras la muerte de Gernot Langes Swarovski, principal accionista del grupo, ocurrida en 2021.

Según la presentación, las disputas por el control de la compañía, los cambios en la conducción y distintos litigios internos afectaron la toma de decisiones.

Los problemas financieros también quedaron en evidencia en los registros del Banco Central. Actualmente, Norton acumula 333 cheques rechazados por $4.139 millones, de los cuales no regularizó ninguno. Además, la empresa figura en situación 4 dentro del sistema financiero.

La compañía, fundada en 1895 y controlada por el grupo austríaco Swarovski desde 1989, posee más de 1.200 hectáreas de viñedos, trabaja con más de 140 productores y exporta sus vinos a más de 70 países.

Otro caso es el de Casir Dos Santos S.R.L., la sociedad que opera la histórica Viña Maipú, una bodega mendocina que funciona en el mismo establecimiento desde 1862. La empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo el 29 de mayo de 2026, después de atravesar dificultades para afrontar sus deudas bancarias y comerciales.

La compañía, adquirida alrededor de 2014 por Gustavo Casir y Alan Dos Santos, había realizado inversiones para modernizar sus instalaciones, ampliar su capacidad de producción y desarrollar nuevas marcas. Según informó ante la Justicia, llegó a exportar vinos a más de 20 países.

Sin embargo, la caída de las ventas, las demoras en los pagos de clientes y el aumento de los costos terminaron afectando sus finanzas. La bodega acumulaba una deuda bancaria de $384,2 millones con cinco entidades financieras y registraba 21 cheques rechazados por más de $74 millones, de acuerdo con los datos relevados anteriormente.

La situación llegó a tal punto que la empresa pidió a la Justicia que garantizara la continuidad del suministro eléctrico de EDEMSA. En el expediente advirtió que una interrupción del servicio provocaría la "paralización total de la actividad". El tribunal aceptó el pedido y ordenó a la distribuidora mantener el suministro por las deudas anteriores a la apertura del concurso.

La bodega había fijado como fecha de cesación de pagos el 6 de octubre de 2025, cuando le rechazaron siete cheques por un total de $13,67 millones. A partir de entonces, las dificultades financieras se profundizaron hasta que la empresa decidió recurrir a la Justicia.

Casa Montes también atraviesa problemas financieros. La bodega, ubicada en el Valle de Tulum, San Juan, acumuló 286 cheques rechazados por $471,4 millones, aunque logró regularizar 99 documentos por un total de $171,3 millones, equivalente al 34,6% del monto informado, según el relevamiento anterior del Banco Central.

La situación también derivó en embargos sobre las cuentas bancarias de Casa Montes, según reconoció la propia compañía. Sin embargo, desde la bodega aseguraron que las dificultades responden a un problema financiero puntual y que ya pusieron en marcha un plan para normalizar sus pagos.

La empresa sostuvo que cerca del 80% de las obligaciones pendientes ya fueron saldadas, aunque esa recuperación todavía no aparece completamente en los registros oficiales. Además, descartó que las dificultades respondan a problemas estructurales o a modificaciones en su forma de financiamiento.

Los primeros rechazos comenzaron a registrarse en mayo de 2025 y continuaron durante varios meses. La compañía produce etiquetas como Ampakama, Fuego Negro, Alzamora y Baltazar y hasta agosto de 2025 fue propietaria del Diario de Cuyo, que la familia Montes vendió a los dueños del diario mendocino Los Andes.

Actualmente, Casa Montes permanece bajo la conducción de los hijos de su fundador, Francisco Salvador Montes.