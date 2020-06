Latam Argentina deja de volar: la indignación y la tristeza explotaron en las redes sociales

El anuncio del cese de las operaciones de la línea aérea Latam Argentina causó un gran impacto por la dimensión de la noticia y las redes sociales no quedaron afuera de las repercusiones. Allí, los usuarios expresaron su "indignación" y "tristeza" por la decisión que deja el mercado aeronáutico argentino sin un jugador clave.

Como suele ocurrir en estos casos, Twitter fue la caja de resonancia de las repercusiones. Allí, muchos mensajes trazaron paralelismo entre el cese de operaciones de Latam Argentina con la intervención de la cerealera Vicentin. Entre otros inconvenientes, también hablaron de los conflictos con los gremios del sector aeronáutico: "Ganó la patota sindical" .

"El Gobierno y sindicatos no permiten despidos ni reducción de salarios. Hoy Latam avisa que no puede seguir en la Argentina y se va del país. 1700 empleados perderían sus puestos de trabajo", sostuvo en un tuit el economista Nicolas Cachanosky.

Por su parte, el empresario Pablo De Bernardis tuiteó: "Latam, ¡estoy orgulloso de haber logrado la soberanía aeronáutica!" .

