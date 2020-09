Cine en casa: estas son las mejores películas de acción para ver en Netflix

Las películas de acción son un gran conjunto de títulos que han cautivado a millones de fanáticos alrededor del mundo y día a día ganan seguidores nuevos

La cuarentena y el aislamiento pueden predisponer al aburrimiento, a no saber qué hacer con el tiempo ocioso. Son muchas las actividades que se pueden hacer durante ese tiempo, incluso en la comodidad del hogar. Una de ellas es ver películas o series, una de las formas de entretenimiento clásicas, que jamás pasa de moda y que siempre puede hacer pasar un buen momento. Películas de acción, de terror, de amor, para niños, de suspenso o comedias; cualquiera es una buena alternativa para pasar el tiempo ocioso, más todavía en tiempos de cuarentena.

Las mejores películas de acción para ver en Netflix

En este mundo Netflix ya se ha constituido como un clásico y como una herramienta que muchos consideran necesaria para pasar el tiempo libre en sus casas. Si bien existen sitios donde encontrar cientos de películas gratis, Netflix, al igual que otras plataformas de streaming, hacen todo más sencillo y rápido. Y las películas de acción no son una excepción.

Las películas de acción que se pueden hallar en Netflix son muchas. La lista de películas de acción es muy extensa y tiene largometrajes de este género para todos los gustos.

Las películas de acción son una gran alternativa para pasar el tiempo en casa

Misión de Rescate (2020)

Como una de sus primeras películas de acción después de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo volvieron a formar equipo con Chris Hemsworth para Misión de Rescate (Extraction es su título en inglés), un original de Netflix. Esta adaptación en una película de acción se podría definir como un cómic y se constituye como una película de acción mucho más realista que Avengers.

En esta película de acción de 117 minutos, el mercenario de operaciones encubiertas Tyler Rake (Hemsworth) es reclutado para una misión para proteger a Ovi Mahajan (Rudhraksh Jaiswal), el hijo de un narcotraficante local. La actuación de Hemsworth lleva la película, y el director novato Sam Hargrave ofrece secuencias de acción y acrobacias de muy buen nivel. Sin haber pasado por los cines es una de las películas de acción más vistas en 2020.

The Old Guard (2020)

Una película de acción original de Netflix. Protagonizada por Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts y Chiwetel Ejiofor, está basada en el cómic del mismo nombre escrito por Greg Rucka. The Old Guard sigue a cuatro mercenarios inmortales que han protegido en secreto al mundo del peligro durante toda su existencia. El problema en esta película de acción aparece cuando descubren que otro inmortal los "despertó" y los identificó; allí tendrán que luchar también por su libertad y sus vidas.

Total Recall (1990)

Total Recall es otra película de acción donde se puede ver a Arnold Schwarzenegger. El actor que luego fue gobernador de California aparece en la pantalla como un trabajador de la construcción del siglo XXI llamado Quaid, quien descubre que su memoria se basa en un chip que se ha implantado en su cerebro. Ese chip es el lemento que bloquea su verdadera identidad, que es la de un agente secreto que se convirtió en una amenaza para el gobierno de turno.

Luego de haber descubierto esta situación, el protagonista de esta película de acción se enfurece y viaja a Marte para reconstruir las partes finales de su verdadera identidad, todo mientras busca vengarse del hombre que le implantó el chip. Total Recall está cargada de violencia, de acción y de furia, por lo cual se constituye como una película de acción clásica en su género.

Bad Boys

Bad Boys puso a Will Smith y a Martin Lawrence como dos detectives del área de narcóticos de la ciudad de Miami que no siempre hacen lo que dicen las reglas. Sin embargo, cuando durante una investigación sobre un traficante de heroína descubren que el departamento ha sido infiltrado, por lo que hacen todo para proteger a un testigo clave.

Esta película de acción tuvo una secuela, que se estrenó poco después, lo cual respondió al éxito de la primera. Luego, 25 años más tarde de su primer estreno, hubo una tercera película de acción de esta saga, que se estrenó precisamente en enero de 2020.

Train to Busan

Esta película de acción y de zombies es coreana y se convirtió en un éxito internacional. Se trata de una de las representaciones más provocativas de cómo podría resultar la situación se hubiera un brote de muertos vivientes en un área significativamente poblada. La película de acción cuenta la historia de un hombre que viaja junto con sus hijas y a los demás pasajeros en un tren de alta velocidad mientras intentan llegar a un lugar seguro en medio de un brote masivo de zombis.

The Night Come for Us

The Night Comes for Us (La noche nos persigue, en español) es una película de acción que se podría definir también como un thriller de artes marciales. La historia comienza como un grupo de ejecutores de la tríada del sudeste asiático que masacra una aldea. Ito es uno de los ejecutores de élite a quien llaman Six Seas; él perdona a una niña llamada Reina y mata al resto de los soldados de la Tríada. Luego de esa situación, Ito se encuentra huyendo con la niña en sus hombros y debe luchar contra un ejército de matones y asesinos legendarios si quiere que los dos sobrevivan.

The Night Comes for Us, entonces, es una película de acción con estilo, que tiene un gran trabajo de cámara y también cuenta con una banda sonora que le da clima. Sin embargo, es una película de acción que podría considerarse violenta. De hecho, la mayoría de las escenas de lucha dejan las habitaciones cubiertas de sangre.

Ip Man

Ip Man fue gran maestro de artes marciales, fue tutor de Bruce Lee y esta película de acción está basada en su vida. La película de acción se estrenó en el año 2008 y se constituye como una de las películas de artes marciales más exitosas del siglo XXI. Apunta a mostrar los eventos de la vida de Ip, supuestamente durante la Guerra Sino-Japonesa cuando fuerzas japonesas ocuparon sectores de China. Cuando un general japonés desafía a hombres chinos a duelos para demostrar la superioridad japonesa, inicialmente Ip Man se niega hasta que descubre que los japoneses van más allá del combate cuerpo a cuerpo.

Su protagonista es Donnie Yen, quien personifica a Ip Man, y ha hecho las dos secuelas de la película de acción. Todas las películas de acción de esta saga se pueden hallar en Netflix.

V for Vendetta

Hugo Weaving y Natalie Portman protagonizan esta adaptación de la novela gráfica de 1988 de Alan Moore y David Lloyd. Weaving y Portman hacen esta pelítula de acción, que se sitúa temporalmente después de una guerra mundial. En aquel momento, Gran Bretaña se ha convertido en un estado policial gobernado por fascistas. Su único y verdadero enemigo es un vigilante conocido como V, que usa tácticas terroristas y guerrilleras para luchar contra los opresores del mundo en el que ahora vive. Luego de haber salvado a una joven llamada Evey de la policía secreta, V encuentra en ella a una aliada.

Esta película de acción se vuelve aún más atractiva por la poesía de V sobre las virtudes de la revolución, todo mientras destripa horriblemente a los enemigos.

Snowpiercer

Bong Joon-ho se llevó todo en los Premios Oscar de 2020 con su película titulada Parasite. Sin embargo, no fue su única ni su primera película. De hecho, antes su película más popular en Estados Unidos era Snowpiercer, estrenada en 2013.

Protagonizada por Chris Evans, Song Kang-ho, Tilda Swinton, Octavia Spencer y John Hurt, esta película de acción es una versión fascinante de una Tierra apocalíptica. Los sobrevivientes de la segunda Edad de Hielo del planeta viven en un tren en funcionamiento continuo que atraviesa la nieve y el hielo. Al igual que la sociedad anterior a la Edad de Hielo, el tren divide las clases, con los decadentes y ricos en la parte delantera, controlando el motor y todo el gobierno, mientras que los más pobres y marginados viven en un miserable furgón de la cola.

Cuando se forma una revolución en la parte posterior, esta amenaza con descarrilar más que solo a la complaciente aristocracia. Snowpiercer es una película de acción algo más aguda que los largometrajes promedio de este género. ¿Perfectamente podría haber sucedido en el Titanic, no?

Spider-Man: Into the Spiderverse

Spider-Man: Into the Spiderverse es diferente a cualquier otra película de superhéroes, e incluso es diferente a otras piezas audiovisuales que cuentan la historia de Spiderman.

¿Por qué es diferente?

Por un lado, porque ganó el premio Oscar a la Mejor Película Animada. Por otro, porque presenta a un superhéroe extremadamente conocido (Spider-Man de Peter Parker) y subvierte por completo décadas de canon con una ingeniosa historia de origen no solo para el nuevo Spidey, Miles Morales, sino también para otros extravagantes Spider-Beings.

Morales ha sido Spider-Man en los cómics durante algunos años, pero Into the Spiderverse es el primer intento real de presentar al público en general a una persona completamente nueva que hereda un clásico manto de superhéroe.

Raiders of the Lost Ark

Pocas personas desconocen actualmente la historia de Indiana Jones. Si bien hay varias películas de acción que cuentan la historia de este audaz académico, la primera es la más buscada y la que cuenta mejor sus aventuras. Esta película de acción está ambientada en la década de 1930, cuando Indiana Jones (llevado a la pantalla grande por el gran Harrison Ford), un profesor de arqueología que se lanza a la aventura, comienza a explorar ruinas antiguas y a saquear tesoros en nombre de la ciencia.

En ese contexto es que Jones se entera de que los nazis están buscando la legendaria Arca de la Alianza, Jones y su ex amante Marion Ravenwood (Karen Allen) se dirigen a Egipto para encontrar el Arca primero que los seguidores de Hitler.

Raiders of the Lost Ark es un retroceso perfecto a las historias de aventuras clásicas, con un héroe encantador y chistoso, villanos infames y espectaculares piezas cinematográficas. Un clásico dentro del género de películas de acción.

Green Room

Green Room, de Jeremy Saulnier, es un thriller tenso, violento y con un ritmo constante durante 95 minutos.

Esta película de acción sigue a una banda de punk llamada The Ain’t Rights. La componen el bajista Pat (Anton Yelchin), el guitarrista Sam (Alia Shawkat), la cantante Tiger (Callum Turner) y el baterista Reece (Joe Cole). Todos ellos, después de haber tocado en un show en una bar neo-nazi en Oregon, se topan con un asesinato en la Green Room o Sala Verde.

Este grupo de neonazis, entonces, decide encubrir el crimen, y para eso necesitarán matar a los testigos. Sin embargo, la banda The Ain’t Rights no se van con suavidad, armándose y procediendo a luchar para salir del bar. Con una buena dirección excelentes actuaciones, incluyendo a Patrick Stewart como el líder skinhead, Green Room es una excelente película.

Scott Pilgrim vs. The World

Cuando Scott, personificado por Michael Cera, se enamora de la nueva chica de la ciudad, Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead), se da cuenta de que ella viene con una historia. Su historia son siete ex novios, con los que Scott debe luchar literalmente hasta la muerte para ganar su corazón.

Al igual que la serie de novelas gráficas en la que se basa, Scott Pilgrim vs. the World es en parte un videojuego, en parte una historia de amor, una combinación ingeniosa que debería encajar bien con cualquiera que creció en medio de la locura de los SNES de principios de los años '90. Las imágenes llamativas, los diálogos inexpresivos y las numerosas burbujas de discurso solo se suman al encanto cómico de la película.

Sin City

Sin City se estrenó en el año 2005 y está hecha por un conjunto de estrellas, desde directores hasta el elenco. Frank Miller, Robert Rodríguez y Quentin Tarantino contribuyen a esta adaptación estilizada de la clásica novela gráfica de Miller sobre hombres violentos y mujeres fatales.

Bruce Willis, Clive Owen, Mickey Rourke, Benicio del Toro, Elijah Wood y Jessica Alba contribuyen a entrelazar lentamente viñetas que revelan una conspiración más grande. Una extraña mezcla entre el noir moderno y el grindhouse, Sin City es una película inusual e infinitamente entretenida para cualquier fanático de la acción o el misterio.