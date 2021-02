El problema no son las bolsas ni los productos: ¿dónde está el mayor riesgo de contagio en el supermercado?

El experto recomienda estar el menor tiempo posible en el supermercado, lavarse bien las manos y usar correctamente el tapabocas

Uno de los científicos con mayor experiencia en la transmisión por aerosoles y profesor en el departamento de Química y Bioquímica en la Universidad de Colorado (Estados Unidos), José Luis Jiménez, destacó en una entrevista que el mayor riesgo de contagio de coronavirus en un supermercado está en el aire y no en las bolsas, superficies o productos que se tocan, según el medio 20 minutos.

"Si uno va al supermercado, el peligro no está en las bolsas que trae, el peligro está en el aire que uno respira. Y lo que uno necesita es estar el menor tiempo posible en el supermercado, mejor ventilado, y con un tapaboca muy bien puesto", respondió el experto ante la pregunta sobre si es necesario o no desinfectar los paquetes o las bolsas del supermercado.

¿Cuáles son las recomendaciones antes de ir al supermercado?

Una de las principales recomendaciones es el lavado frecuente de manos e invertir tiempo en "ventilar o en hacer cosas que nos protejan de respirar aire infectado".

En este sentido, el experto también insistió en que el tapabocas debe estar "bien ajustado a la cara, porque por los huecos ingresa el aire" y desacó que ese es uno de los problemas de los barbijos quirúrgicos. Así, para evitar los contagios señala que lo más recomendable es hacer actividades al aire libre manteniendo la distancia física de seguridad de dos metros y utilizando el tapabocas.

El riesgo está en el aire y no en las bolsas

Recientemente, el profesor José Luis Jiménez compartió una publicación en su cuenta oficial de Twitter y advirtió de un error muy frecuente que se comete con las gomas de los barbijos quirúrgicas y que aumentaría "muchísimo la cantidad de aire que entra y sale sin ser filtrado".

En relación al uso de tapabocas, el experto señaló que los tipos FFP2 y FFP3 serían los mejores si se ajustan bien. "Ahora hay un nuevo tipo de barbijos, los elastoméricos, que separan estas dos funciones; tienen un filtro bueno y un material de sellar tipo silicona", explicó.

En cuanto a los barbijos de tela de tres capas, "también funcionan, no para sanitarios, pero sí para una persona que va a ir al supermercado porque las FFP2 o FFP3 en principio son las mejores pero la mayoría de la gente las lleva con muchos huecos y entonces es como si no las llevases", agregó.

4 datos sobre el origen de la pandemia

El equipo internacional enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a China para investigar el origen de la pandemia de covid-19 concluyó su estadía en el país con una rueda de prensa en la que desveló algunas claves de sus averiguaciones.

"No ha cambiado nuestro entendimiento [sobre el coronavirus], pero definitivamente sabemos más sobre él", señaló Peter Ben Embarek, jefe de la misión de la OMS y especialista en zoonosis.

Su investigación duró aproximadamente dos semanas y fue estrictamente controlada por las autoridades chinas, que se resistieron a esta misión en un principio entre llamados de EE.UU. a que fuera más trasparente y críticas de Pekín a Washington por "politizar" el asunto.

Tras meses de negociaciones y una vez en el país, desde la OMS aseguraron que los expertos chinos en el terreno se habían mostrado abiertos con ellos. Desde la BBC resumieron las primeras conclusiones de la OMS anunciadas en una conferencia de casi tres horas.

La fuga de un laboratorio es "extremadamente improbable"

En la conferencia de prensa, celebrada en Wuhan, el jefe de la misión internacional descartó la teoría de que el virus se hubiera filtrado de un laboratorio, un argumento en el que insistió el gobierno de Donald Trump sin presentar prueba alguna y que ha sido objeto de teorías de la conspiración.

En concreto, la administración Trump apuntó a la posibilidad de que el virus surgiera del Instituto de Virología de Wuhan, uno de los principales de China en el estudio de patógenos de nivel 4, que requieren el máximo grado de seguridad biológica, y que fue uno de los designados por las autoridades para analizar la secuencia del genoma del nuevo coronavirus.

Tras visitar este laboratorio y otros, Embarek destacó los "estrictos protocolos de seguridad" en este tipo de instalaciones y argumentó que antes de la aparición del virus "ninguna publicación científica ni ningún informe en ningún laboratorio del mundo" había hablado sobre él. Las filtraciones de este tipo son "infrecuentes", remarcaron. Por todo ello, el equipo de la OMS señaló que esa línea de investigación no será incluida en estudios futuros.

Los murciélagos, en la mira por el coronavirus

Murciélagos

El equipo de la OMS investigó cuatro fuentes potenciales del origen del contagio de SARS-CoV-2 a humanos:

Transmisión directa de animal a humano .

. Transmisión a través de un huésped animal intermedio (de animal a animal y luego a humanos).

Transmisión por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío.

de la cadena de frío. Posible fuga de un laboratorio .

"Los investigadores consideran que la más probable es la segunda opción y esta línea de investigación fue priorizada", informó el corresponsal de la BBC en China Stephen McDonell, que asistió a la rueda de prensa. "Todo continúa señalando a una reservorio de este virus, o de un virus similar, en poblaciones de murciélagos", señaló Embarek.

No obstante, consideraron improbable que esto se encontrara en Wuhan. El equipo, por tanto, intentó encontrar "otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus" en la urbe china, como huéspedes intermedios.

"No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país", donde los científicos chinos analizaron miles de especies sin que se pudiese identificar a ninguna especialmente portadora, indicó.

Cadena de frío

Pese a que la transmisión a través de un huésped animal intermedio "es la [causa] más probable y la que requerirá mas estudio e investigación", Embarek también consideró posible la transmisión por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío, aunque dijo que no sabían mucho sobre ello.

El zoólogo explicó que el equipo había identificado a vendedores del mercado "mojado" de Huanan, al que se vincularon algunos de los primeros casos oficiales de covid-19 y en el que se vendían productos animales congelados, incluido animales salvajes. "Así que tenemos el potencial de continuar esta pista e investigar la cadena de suministro y los animales que fueron distribuidos al mercado", recalcó.

Las autoridades chinas han atribuido los últimos rebrotes vividos en el país a los congelados importados del extranjero y a las personas venidas de otros países, sugiriendo que el virus pudo haberse originado en otra nación.

"Sabemos que el virus puede sobrevivir en condiciones que se encuentran en estos ambientes helados, fríos, pero en realidad no sabemos si el virus se puede transmitir a humanos" o en qué condiciones, precisó Embarek. De ahí que recomendara más estudios sobre esta área.

El mercado de Wuhan, en el centro de las sospechas del inicio de la pandemia.

Antes de Huanan

El equipo de la OMS además reveló que no encontraron "grandes evidencias" de que el virus estuviera circulando en Wuhan antes de que se registraran los primeros casos en diciembre de 2019.

"Para entender el panorama de diciembre de 2019 nos embarcamos en una investigación muy detallada y profunda de otros casos que pudieron no haberse detectado, previos en 2019", explicó Embarek.

"Y la conclusión fue que no hallamos pruebas de grandes brotes que puedan estar relacionados con casos de covid-19 antes de diciembre de 2019 en Wuhan o en otro sitio", añadió. No obstante, la viróloga holandesa Marion Koopmans explicó que eso no significa que no hubiera, informó el periodista de la BBC.

En un principio, la comunidad científica consideró que el inicio de la pandemia se dio en el mercado de Huanan. Los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el mercado de Huanan, sino también "simultáneamente" en otros lugares no relacionados con aquel, de cuyo rastro no proporcionaron más detalles.

En ese sentido, Liang Wannian, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV-2, señaló que el virus pudo circular antes en otra parte. "En los dos meses previos a diciembre no hay pruebas de que estuviese en la ciudad", destacó Liang, apuntando a posibles fallos en la detección del virus en otras regiones.

Los expertos de la OMS consideraron por tanto que se debe ampliar el estudio y examinar muestras de sangre y reservorios de animales tanto en China como en otros países. "El posible camino desde cualquier especie animal de origen hasta el mercado de Huanan pudo haber sido largo y convulso, incluyendo movimiento transfronterizo", dijo Embarek. El rastreo del origen del virus, concluyó, es un "trabajo en curso".