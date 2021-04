Impactante video: esta cámara de tecnología infrarroja demuestra cómo se expande el virus por el aire al hablar

La pandemia tardó ocho meses y medio en alcanzar el millón de muertos después del primer deceso confirmado en China, y tres meses y medio el segundo millón

Ya quedó demotrado que el coronavirus persiste en el aire en gotas muy pequeñas, durante minutos e incluso horas. Una cámara de tecnología infrarroja registró cómo los aerosoles que exhalamos al hablar se expanden en espacios cerrados.

Este tipo de tecnología que es utilizada en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas, pone en evidencia este fenómeno de manera clara y contundente.

Un equipo de Televisión Española tomó las imágenes con esta cámara para mostrar cómo los aerosoles que se exhalan al hablar se expanden en el aire y en caso de virus, pueden contagiar a las personas que no mantienen distancia, informó La Gaceta.

"Hay que llevar el barbijo puesta en todo momento, aunque no se esté con otra persona porque si estoy en un espacio cerrado y me quito la mascarilla, esas partículas quedarán en el aire", aseguró Sergio Marcos, gerente de control de laboratorios de microbiología, a Euro News. Para Marcos, ventilar los ambientes es clave a fin de evitar los contagios.

Alarma mundial

La cifra de muertos en el mundo por coronavirus superó este sábado las tres millones, de acuerdo al recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins (JHU) de Estados Unidos, a poco más de tres meses de haber alcanzado el umbral de dos millones.

La pandemia tardó ocho meses y medio en alcanzar el millón de fallecidos después del primer deceso confirmado en China, y solo tres meses y medio para rebasar el segundo millón, el 15 de enero.

Este nuevo umbral se cruzó poco más de tres meses después del anterior, lo que muestra que el virus sigue expandiéndose.

Otra marca que se trepó es la de 140 millones de contagios a nivel mundial desde que se reportó el primer caso en diciembre de 2019.

Los países más golpeados

Estados Unidos sigue siendo el país más golpeado en cifras totales, con unos 31,5 millones de casos y más de 566.000 muertos, siempre según cifras de la JHU.

Por detrás están India, con aproximadamente 14,5 millones de casos y más de 175.000 muertos, y Brasil, con más de 13,8 millones de contagios y más de 368.000 decesos.

Si bien en Estados Unidos la curva epidemiológica está en baja, por el contrario en Brasil e India está en pleno crecimiento y ambos países son hoy los epicentros mundiales de la pandemia.

Se trepó a 140 millones de contagios a nivel mundial desde que se reportó el primer caso en diciembre de 2019

En el gigante sudamericano desde el mes pasado se anuncia un promedio cercano a los 3.000 decesos cada día, es decir, casi una cuarta parte del total de muertes informados diariamente en todo el mundo, destacó la agencia de noticias AFP.

Esta cifra representa más del doble de las cifras de muertos diarios que se registraban a mediados de febrero y, si se toman los datos desde el 7 de marzo, es el país que más muertos diarios registra a nivel global.

Los decesos también se están acelerando en India: en el país, de 1.300 millones de habitantes, se están registrando más de 1.000 muertos cada día, nueve veces más de los que se reportaban a principios de marzo.

El aumento también es en la tasa de contagios: hoy superó los 234.000 casos diarios, un récord durante la pandemia, cuando a principios de marzo reportaba un promedio de unos 15.000.

México, por su parte, es el tercer país en número de fallecidos, por arriba de India, con más de 211.000 decesos, si bien figura en el decimocuarto puesto en número de contagios a nivel global.

En Europa, la nación con mayor positivos totales es Francia, con cerca de 5,3 millones, mientras que la más enlutada es Reino Unido que está cuarta en cantidad mundial de fallecidos al superar los 127.000 decesos.

Récord de casos en Argentina

El porcentaje de ocupación de las unidades de terapia intensiva es de 64,3% en promedio a nivel nacional

El coronavirus rompió otro récord en Argentina. El informe vespertino de este viernes indica que fueron 29.472 casos nuevos los que se detectaron en las últimas 24 horas. El número más alto se había reportaro el martes, cuando había habido 27.001 nuevos casos. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia asciende a 2.658.628

Los casos activos actualmente son 275.437.

Los fallecidos en esta jornada fueron 160, de modo que el total de muertos desde que comenzó la pandemia es de 59.084.

Otro valor muy elevado que se difundió en este reporte fue la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA: llegó al 73%. A nivel nacional el promedio de ocupación de camas es algo menor, pero también es elevado: llegó al 64,3%. Así, en todo el país hay 3.971 personas internadas en UTI en todo el país.

La cantidad de testeos también se incrementó: se hicieron 120.904 tests en la última jornada.

Los casos en el AMBA

Al igual que sucedió en los reportes anteriores, la mayor cantidad de casos llegó de la mano de la provincia de Buenos Aires. Allí se detectaron 15.166 nuevos infectados, al tiempo que la Ciudad de Buenos Aires detectó 3.313.

¿Cuándo podrían duplicarse los casos nuevos?

El porcentaje de camas UTI es una de las variables que preocupa a los expertos, además del incremento de casos

La segunda ola llegó con mucha fuerza y parece seguir en crecimiento. El incremento de los casos de coronavirus que se reportan diariamente da cuenta de que la situación epidemiológica es cada vez más delicada. Este viernes se rompió un nuevo récord, algo que preocupa a los expertos, junto a la ocupación de camas de terapia intensiva, entre otros aspectos.

En este sentido, expertos advirtieron que si se mantiene la velocidad de contagio de coronavirus actual, la semana que viene se duplicarían los casos y colapsaría el sistema de salud.

"Si se dan las perspectivas que se planean en base a la situación epidemiológica, la semana que viene tenemos duplicación de casos: pasaríamos de 27 mil a 54 mil casos", afirmó días atrás el médico de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni David Barbieri.

"Si seguimos con esta velocidad, no hay manera de que no colapsemos", había dicho el Dr. Barbieri en declaraciones que hizo al programa Ruleta Rusa, que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop.

A su vez, el miembro del Sindicato de Médicos Intensivistas de la República Argentina (SIMIRA) señaló que el hecho de que la ocupación de camas de Terapia Intensiva llegara al 70 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "es un número muy preocupante". Y agregó: "Venimos mal, porque básicamente partimos de un piso que ya venía alto".

En ese sentido, señaló que "el año pasado para esta fecha había cuarentena rígida: en Terapia Intensiva había los infartos, los ACV y los poquitos casos de coronavirus que podían llegar a entrar".

"No había politraumatismos, porque no se podía circular y no había quien chocara. Los politraumatismos son generalmente la mayor proporción de los `clientes´ de la Terapia Intensiva: éso y las cirugías programadas. Ahora hubo cirugías programadas y la gente circula, entonces hubo accidentes", precisó el referente del SIMIRA.

Además, Barbieri recordó que los contagiados con Covid-19 "permanecen más tiempo en terapia intensiva: el promedio normal son siete días y el de un paciente con coronavirus, de mínima son 21 días".

"Eso hace un efecto de saturación y se va llenando, se va llenado y colapsó", indicó el especialista.

Por otro lado, Barbieri advirtió acerca del impacto que tiene la situación más allá de los números. "Se pone muy en tensión el sistema en términos numéricos, pero en la parte humana la tensión es mucho mayor".