Luego de retener la Copa América en la edición disputada en los Estados Unidos, el entrenador del seleccionado argentino de fútbol masculino Lionel Scaloni almorzó con su familia en un centro comercial de la ciudad santafesina de Rosario, donde una multitud de seguidores se le acercó para saludarlo.

El entrenador volvió a la Argentina tras retener el trofeo. Algunos jugadores se fueron a Europa de vacaciones, otros se quedaron en los Estados Unidos, y el resto, como el director técnico, eligieron a su país para pasar unos días libres.

Scaloni reaccionó de manera amable a la multitud que se le acercó en el centro comercial Alto Rosario para tomarse fotos y saludarlo y hasta conversó con algunos de ellos, según informó el medio local Cadena 3. Entre muecas y sonrisas, el oriundo de la localidad de Pujato demostró que siempre tiene unos minutos para compartir con el pueblo.

Muchas personas llegaron al lugar luego de enterarse que Scaloni estaba en el centro comercial, por lo que fue necesaria la ayuda de agentes de seguridad para resguardar la integridad física del entrenador. "Saludos a todos", se limitó a responder, en medio de varios pedidos de los hinchas.

Scaloni almorzó en el patio de comidas del Alto Rosario Shopping con su madre, esposa e hijos, ante la mirada de muchos hinchas quienes con sus celulares le tomaron fotos.

El entrenador vivió en su juventud en Rosario, porque jugó en Newell’s desde las inferiores hasta 1996, cuando a lo-s 18 años firmó contrato con Estudiantes de La Plata, previo a una extensa carrera en Europa.

La ironía de Lionel Scaloni

Luego de conseguir el bicampeonato de América, fue consultado por la prensa si tenía ganas de continuar al mando del seleccionado o piensa dar un paso al costado. Acostumbrado a este tipo de preguntas, Scaloni respondió con ironía: "Por lo pronto tengo dos años más. Habría que decirle al presidente que me firme 15 años más y yo firmo. El problema es que después, los contratos hay que respetarlos. Si me quedo 15 años y me quieren echar al próximo, quedan 14 colgados".

Luego el director técnico respondió la consulta con seriedad y aseguró: "Ya veremos lo que depara el futuro, ahora estoy acá y estoy bien. Nunca se sabe. Lo que está claro es que para estar, hay que estar con todas las pilas. Porque no te permite no estar con todas las pilas".

Scaloni rompió una sequía de más de 30 años sin títulos en el seleccionado. El entrenador conquistó cuatro títulos de los cinco en los que compitió, además de mostrar buen juego en equipo y una racha con más victorias que derrotas.

A su vez, gran parte del mérito de haber obtenido la Copa América 2024 corresponde al entrenador, quien durante la final movió el banco de suplentes. Durante el tiempo extra, ingresaron en la misma ventana de cambios Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, los tres jugadores que participaron de la jugada que dio el gol de la victoria al tricampeón mundial.