El diputado nacional Ricardo López Murphy anunció en sus redes sociales que murió su hija Analía Elena. A fines de 2022, había adelantado que un familiar cercano padecía una enfermedad muy delicada.

"Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analia Elena López Murphy", indicó el economista en X.

Tras la publicación, dirigentes de diferentes espacios políticos le manifestaron su pesar, entre ellos, los diputados Juan Manuel López, Leandro Santoro, Cecilia Moreau, Cristian Ritondo, Fabio Quetglas, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Itai Hagman, Julio Cobos, Carolina Píparo y Karina Banfi.

También dirigentes como Laura Alonso, Waldo Wollf, Lucas Llach, Paula Bertol, y Hernán Lombardi, Silvana Giucidi, Eduardo Toniolli, Elisa Trotta, entre otros.

El día que Ricardo López Murphy habló de la salud de su hija

En el mencionado reportaje televisivo, con Luis Novaresio, el legislador hablaba sobre su compleja situación personal, sobre todo porque tenía que desarrollar su tarea parlamentaria al mismo tiempo que debía sobrellevar la enfermedad de su hija. En ese momento, en octubre de 2022, se discutía el presupuesto 2023, y decidió participar de la sesión clave en el Congreso.

"Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy a abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un erizo", señalaba por entonces.

"¿Son problemas personales superados?", interrogó Novaresio. "Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado", respondía López Murphy.

Ante las repreguntas, el ex candidato a Presidente en 2003 se mostró afectado: "Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustituir lo que debió haber sido mi rol". Ese familiar era su hija, Analía Elena, aunque no trascendió qué tipo de enfermedad padecía. El tratamiento de salud lo realizaba en Estados Unidos.

El diputado nacional de Pro Alejandro Bongiovanni, escribió un sentido mensaje en su cuenta de la red social X y recordó que López Murphy volvió de los Estados Unidos solo para votar a favor de la Ley Bases, pese a las críticas del presidente Javier Milei y la muy delicada salud de su hija.

"Quienes conocemos y queremos a Ricardo sabemos lo mucho que ha sufrido por el largo padecimiento de su hija, lo mucho que ha rezado y lo mucho que ha ido y venido a Estados Unidos para acompañarla. En el Congreso, en la última sesión de Diputados, me contó con lágrimas en los ojos que los médicos le habían dicho que el desenlace era inevitable. Había venido a votar y cumplir sus obligaciones representativas. Y partiría luego para volver a su hija", reconstruyó.

También describió a su colega como "decente, inteligente y siempre caballero", y como uno de los "mejores hombres" que dijo conocer. "Lo admiro profundamente, me honra su amistad y me pesa su dolor. Ojalá él y su familia puedan sobreponerse a este difícil momento", concluyó el legislador santafesino.