Reveló qué conviene comprar en Amazon, sin impuestos y pagando solo u$s5 de envío

Amazon lanzó hace unos días una promoción que permite pagar un costo fijo de u$s5 por envío desde Estados Unidos hacia Argentina. Este beneficio hizo que comprar distintos artículos en la plataforma de comercio electrónico sea más conveniente.

Si bien no todos los productos están alcanzados por esta promoción, sí son varias las posibilidades de aprovecharlo. En ese marco, distintos influencers y especialistas explicaron en los últimos días qué conviene comprar en Amazon desde Argentina.

Reveló qué conviene comprar en Amazon: sin impuestos y con envío a u$s5

La usuaria de redes sociales adriana.tech explicó en un breve video qué conviene comprar desde Argentina, teniendo en cuenta que algunos productos, como los libros, no pagan impuestos: es decir, que al valor del artículo, solo hay que sumarle u$s5 de envío.

"Cosas que conviene comprar en Amazon, con la nueva baja de los envíos hacia argentina", comienza la usuaria. Y, en primer término, asegura: "Libros: los libros no pagan impuestos de Aduana, así que es solamente vas a pagar el envío".

Otros artículos sí pagan impuestos, pero así y todo resulta más conveniente comprarlos en Amazon que en Argentina. "Monitores, ya sean portátiles o no", aseguró la joven. De hecho, según un relevamiento de iProfesional, un monitor portátil Asus, cuesta u$s200, con envío e impuestos incluidos en Amazon: es decir, $240.000 al MEP. En Argentina está $369.000.

También recomendó las freidoras de aire. Uno de estos productos cuesta u$s171 en Amazon, con el envío de u$s5 e impuestos incluidos: es decir, $205.000 al dólar MEP. En Argentina, una similar cuesta $230.000.

La joven también recomienda comprar "algunas zapatillas dependiendo de la marca". "Y los termos Stanley, que quedan cerca de u$s64 ($76.800) con impuestos y acá salen más de $100.000".

Y aclaró: "Recuerda que esto va por régimen courier, lo que quiere decir que no tienes que hacer ningún trámite y te llega aproximadamente en dos semanas a la puerta de tu casa. Pero tienes cinco envíos al año, no pueden pasar de u$s1.000, no pueden pasar de 50 kilos y no puedes comprar más de tres del mismo producto".

Cómo conviene pagar las compras por Amazon

Estas compras vienen en dólares en la tarjeta de crédito. En el resumen de la tarjeta, les vendrá un saldo en pesos y otro saldo en dólares a pagar.

El saldo en pesos incluirá el impuesto PAIS y la percepción de AFIP sobre Ganancias / Bienes Personales por los consumos en dólares.

Si pagan el resumen con pesos, pagarán todos esos conceptos y, a valores de hoy, tendrán un dólar a $1.576

En cambio, si compran dólar MEP y pagan el saldo en dólares del resumen con esos dólares, a valores de hoy terminan pagando el dólar a $1.200.

Cómo comprar por Amazon desde Argentina: el paso a paso

Crear una cuenta de Amazon: Ingresar a Amazon.com y registrate en "Cuenta y listas" en la página de inicio (en parte superior derecha). Buscar el producto que querés comprar. Deberás ingresar a las versiones de Amazon que ofrecen envíos a Argentina mediante el Servicio Amazon Global. Agregar tu producto al carrito: Si decidiste qué producto querés de Amazon USA y verificaste su disponibilidad para envío internacional, presioná "Agregar al Carrito". Y así sucesivamente con otros artículos que quieras comprar. Pagar y confirmar tu compra: Una vez continúes con el pago, la página te enviará hasta el final de la compra. Allí tendrás que incluir la dirección de envío en Argentina y seleccionar el sistema de pago. Además, Amazon te mostrará sus opciones de envío con distintas cifras y los tiempos de entrega. Recibí tu pedido.

De esta manera, es posible aprovechar la promoción dispuesta por Amazon para comprar desde Argentina con envíos por solo u$s5. De todas formas, siempre es recomendable cotejar los precios (tanto en la plataforma como en las tiendas locales), para definir cuán conveniente es realmente.