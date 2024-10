La UTA se reunirá con empresas del sector, en un clima tenso. No descartan lanzar una medida de fuerza propia para no quedar "pegado" con el moyanismo

Los colectiveros mantendrán este jueves una reunión clave con las cámaras empresarias por las paritarias, ya que luego definirán si avanzan con medidas de fuerza. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) tiene una audiencia con empresarios para definir un aumento salarial, pero sus dirigentes no son nada optimistas.

De hecho, ya se barajan posibles medidas de fuerza para la semana próxima, sin adherir al paro de 24 horas del transporte, previsto para el próximo miércoles 30 de octubre. Roberto Fernández, titular de la UTA, no quiere quedar "pegado" al moyanismo ni a los sectores más duros del sindicalismo.

Reunión clave entre la UTA y las empresas: ¿se viene un paro de colectivos?

La UTA negocia paritarias dentro del período de conciliación obligatoria, que vence el próximo lunes. Es por eso que la cúpula que encabeza Fernández analiza acciones que van desde un paro general de colectivos el martes 29, hasta la realización de una marcha callejera o una protesta consistente en no cobrar los boletos durante 24 horas.

El sindicato empezó la cuenta regresiva para arreglar su conflicto salarial, en el que reclaman mejorar el salario de poco más de un millón de pesos que cobran mensualmente los choferes de colectivos desde hace tres meses y conseguir un incremento de alrededor del 25% con retroactividad a agosto.

En declaraciones radiales, Fernández dijo el martes que "no dijimos ni que sí ni que no" respecto de su adhesión al paro del 30 de octubre dispuesto por la Mesa Nacional del Transporte y, si bien aclaró que "en ningún momento dijimos que no íbamos a hacer la medida" prevista para el miércoles que viene, hizo hincapié en su escala de prioridades: "Primero están los nuestros".

Actualmente, el salario de un colectivero se encuentra en $1.060.000, una cifra que Fernández considera insuficiente. La situación laboral de la rama se agravó en el último año también por la reducción de las frecuencias de los servicios, lo que afectó una reducción de las horas extras. "Antes había una o dos horas más por día. Lo que importa es trabajar ocho horas con un buen salario", añadió.

Paro de Transporte con una señal: Hugo Moyano en el centro de la escena

El martes pasado, la Mesa Nacional del Transporte ratificó el paro nacional previsto para el 30 de octubre con dos señales significativas: la participación del líder de los Camioneros, Hugo Moyano, y el faltazo de los referentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quienes no participarían de la medida de fuerza, de forma tal que no estaría garantizado el cese de tareas en todas las actividades.

Pero la lectura del encuentro no se limita solo a estos dos hechos, sino que hay que sumar la asistencia del secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, que respaldó la protesta y la del líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien anunció que se plegará con una huelga por 36 horas, que comenzará el 29 de octubre con una gran movilización y el 30 formarán parte de paro nacional de transporte.

Además de Hugo Moyano, Aguiar y Gramajo, participaron uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario Adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, Juan Carlos Smith (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Maturano (conductores de locomotoras de La Fraternidad) y Pablo Biró (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), entre otros.

Los dirigentes dejaron entrever que este era el inicio de un plan de lucha del sector debido al "modelo de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, que permite el aumento de la pobreza y la indigencia" y rechazaron "el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y a la educación y la salud pública".

La presencia de Hugo Moyano le dio un condimento especial al cónclave, ya que el camionero ha recobrado protagonismo, tanto en su relación con la mesa chica de la CGT como con funcionarios del gobierno, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.