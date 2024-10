La mayoría de la Mesa Nacional del Transporte postergó hasta el 30 de este mes el paro nacional de 24 horas. Ese día quedará paralizado el servicio de trenes, aviones y barcos en todo el país.

El plenario de la Mesa, de la que participaron comisiones directivas y cuerpos delegados de los 7 sindicatos que integran esa agrupación, confirmaron el paro y decidieron mover la fecha que inicialmente estaba previsto para el 17 de octubre.

En parte, esto se debe a que rige una conciliación obligatoria hasta el 28 de octubre que impedía que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) -que nuclea a los trabajadores de colectivos- se sumara a la medida de fuerza.

La UTA, liderada por Roberto Fernández, se encuentra en plena negociación salarial. De esta manera, habrá que ver si los colectiveros se suman a la protesta.

Pablo Moyano dijo que los choferes de los colectivos están invitados a sumarse a la medida y que van a negociar en las próximas semanas para lograrlo. Del plenario participaron los referentes de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (Ugatt).

"El paro es en defensa de los puestos de trabajo, en defensa irrestricta del convenio colectivo y las paritarias libres ante la intervención del Gobierno y en reclamo por el libre ejercicio de la actividad y rechazo a cualquier restricción del derecho a huelga", había enumerado el titular del sindicato de dragado y balizamiento, Juan Carlos Schmid a este diario, luego de la reunión del 26 de septiembre en la que comenzó a tomar forma la medida.

Paro de transporte: los gremios apuntaron contra el gobierno de Javier Milei

Tras el plenario, Pablo Biró -titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA)- dio una conferencia de prensa en la que apuntó contra el Gobierno y lo acusó de llevar a cabo una "campaña de demonización" para ponerles a los usuarios del servicio en su contra. "Lo que hicieron fue modificar el decreto del código aeronáutico para permitir el ingreso de aeronaves extranjeras sin restricciones. No hay un mecanismo de control sino que lo que hacen es una derivación, un intento de quitarnos la representatividad dentro de Aerolíneas Argentinas", denunció.

Y remarcó: "Estamos resistiendo vía Poder Judicial y con acciones sindicales, pero no hubo un acercamiento ni intento de acercamiento, sino una campaña de demonización publicando condiciones de trabajo inexistentes. No nos llama la atención que no haya voluntad de diálogo, ya que el conflicto se inicia porque congelaron los salarios de los aeronáuticos y nos dejaron un 80% por debajo de la inflación".

Además, el gremialista acusó al Gobierno de tratar de "enfrentar a los trabajadores con los usuarios" para que la sociedad "tenga algún tipo de convalidación con lo que son sus oscuras y verdaderas intenciones: entregar Aerolíneas Argentinas a sus socios o a sus mandantes". "Guillermo Francos estuvo vinculado a Southern Winds y a LAPA, que terminaron quebradas, a una compañía italiana que también fue un desfalco; todo lo que tocó Francos terminó quebrado", lanzó.

