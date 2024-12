En diciembre, los trabajadores registrados de todo el país reciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), comúnmente conocido como medio aguinaldo. Esto genera la pregunta de cuántos meses de trabajo son necesarios para acceder a este beneficio adicional correspondiente al último mes del año.

El aguinaldo es un derecho laboral en Argentina, que otorga a los trabajadores un salario extra, abonado en dos partes: una en junio y otra en diciembre.

Aguinaldo 2024: qué pasa si tengo licencia por maternidad

Aquellas personas que están gozando de una licencia por maternidad, o que la tuvieron en los últimos meses, y cuentan con un empleo registrado, recibirán antes del 18 de diciembre el segundo SAC.

Este pago corresponde al 50% del sueldo más alto percibido durante el primer semestre del año hasta la fecha en que comenzó la licencia.

Por ejemplo, una madre que empezó sus tareas laborales el 1 de enero y tomó los 90 días de licencia, recibirá en junio un aguinaldo que corresponde al cálculo de su mejor sueldo neto dividido entre 12 y multiplicado por tres. Esto representa los meses efectivamente trabajados desde su ingreso, descontando los tres meses de licencia.

Cómo se calcula el aguinaldo con licencia por maternidad

Así las cosas, si durante un semestre una trabajadora estuvo de licencia por maternidad, el aguinaldo correspondiente a ese período se calculará de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Por ejemplo, si en el semestre de enero a junio la trabajadora estuvo de licencia por maternidad entre febrero y abril, y suponiendo que su mejor remuneración fue de $100.000, el cálculo sería el siguiente:

100.000 / 2 = 50.000 sería el aguinaldo completo

Sin embargo, es necesario calcularlo en función del tiempo trabajado:

50.000 * 94 / 184 = 97.872,34

Donde 94 son los días trabajados durante el semestre y 184 los días totales del semestre.

Cuándo se cobra la asignación por maternidad en la Anses

La asignación por maternidad se abona durante los 90 días de licencia y corresponde al salario que recibe la persona que está de licencia. Este pago no lo realiza el empleador, sino la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Como se trata de una prestación social, no puede ser embargada, no está sujeta a impuestos y no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo ni de ningún tipo de indemnización.

Durante la licencia por embarazo, la prestación de servicios por parte de la empleada se interrumpe, y la remuneración pasa a ser cubierta por el Estado. Al no considerarse como tiempo trabajado, este período no se incluye en el cálculo del aguinaldo. Así, el SAC o medio aguinaldo se determina de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado por la empleada.