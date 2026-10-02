Dos consorcios competirán por la construcción de la Línea F, una obra de u$s1.350 millones

Dos consorcios competirán por construir la Línea F del subte, que unirá Barracas con Palermo. La obra demandará u$s1.350 millones y arrancará en 2027

Es la primera línea en 25 años, integrando tecnología moderna para optimizar la red de subterráneos.

La obra sumará 9,8 km y 12 estaciones para conectar Barracas con Palermo y 300 mil usuarios.

Avanza la licitación de la Línea F con dos consorcios en disputa. Se adjudicará en diciembre y comenzará en 2027.

La construcción de la Línea F del subte porteño avanzó a una nueva etapa. Este jueves, la Ciudad abrió los sobres con las propuestas técnicas de los dos consorcios nacionales e internacionales que compiten por la obra, cuyo presupuesto oficial asciende a u$s1.350 millones.

Los grupos que se presentaron a la licitación son:

CITIC Construction - Ranken Railwail Construction - Supercemento - Eleprint - Panedile.

- Ranken Railwail Construction - Supercemento - Eleprint - Panedile. Roggio - Ghella.

Ahora comenzará la evaluación de las propuestas técnicas y, en una segunda instancia, se conocerán las ofertas económicas de ambos consorcios. De acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno porteño, la adjudicación está prevista para diciembre, mientras que el inicio de los trabajos está programado para principios de 2027.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el avance del proceso: "Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027".

Cómo será la nueva Línea F del subte

El proyecto contempla una línea de 9,8 kilómetros de extensión y 12 estaciones, con un recorrido que atravesará distintos barrios porteños desde Barracas hasta Palermo.

Las estaciones previstas son:

Brandsen

Constitución

Cochabamba

Chile

Congreso

Corrientes

Pizzurno

Recoleta

Pueyrredón

Coronel Díaz

Ecoparque

Pacífico

El trazado permitirá combinar con seis líneas de subte y con dos servicios ferroviarios. En particular, tendrá conexión con el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución y con la estación Palermo del Ferrocarril San Martín.

La llegada a Barracas también marcará un cambio en la cobertura de la red: será la primera vez que el subte alcance ese barrio.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la nueva línea permitirá mejorar los viajes en sentido norte-sur y tendrá impacto sobre la circulación de más de 300.000 pasajeros diarios.

Uno de los objetivos es reducir la demanda sobre otras líneas, especialmente la Línea C, y facilitar las combinaciones dentro de la red.

Una obra de subte después de 25 años

La Línea F constituye el primer proyecto de una nueva línea de subterráneos que se licita en 25 años. La iniciativa contempla la incorporación de tecnología y sistemas de automatización en la construcción y operación.

"La Línea F va a transformar la manera en que nos movemos por Buenos Aires. Es la primera línea de subte que se licita en 25 años y la estamos diseñando con estándares internacionales", afirmó Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

El funcionario señaló que se trata de una obra proyectada para ampliar la capacidad del sistema y sumar nuevas soluciones tecnológicas.

La Ciudad también renovará coches de las líneas A, B y C

El proyecto de la Línea F se desarrolla en paralelo con otras inversiones en la red de subterráneos. El Gobierno porteño avanzó con la compra de 214 coches para renovar las líneas A, B y C, con una inversión estimada en u$s370 millones.

Según la información oficial, se trata de la mayor compra de material rodante realizada en la Ciudad durante los últimos diez años.

Además, continúa el Plan de Renovación Integral de estaciones. De acuerdo con el proyecto de Presupuesto enviado a la Legislatura porteña, la inversión prevista para obras vinculadas con el subte alcanzará los $917.000 millones, el mayor monto destinado al sistema en las últimas dos décadas.

El Trambus y los buses eléctricos

La estrategia de movilidad porteña también contempla la incorporación de otros sistemas de transporte. Entre ellos se encuentra el Trambus, un servicio eléctrico de superficie pensado para conectar distintos sectores de la Ciudad mediante corredores de capacidad intermedia.

A esto se suma la experiencia de los buses eléctricos que ya circulan por el área central, con un recorrido entre Parque Lezama y Retiro. El sistema forma parte de las iniciativas vinculadas con la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público porteño.

Con la licitación de la Línea F, la Ciudad busca ampliar la red de subterráneos y reforzar las conexiones entre los distintos medios de transporte que atraviesan Buenos Aires.