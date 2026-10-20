Denunció que un conductor de Uber le robó botas de $400.000 y apuntó contra la empresa

Un abogado denunció que un conductor de Uber se quedó con unas botas de $400.000. Aseguró que la empresa no respondió y que el chofer sigue trabajando

"Un conductor de Uber me acaba de robar 400 mil pesos". Con esa frase, Kenny, conocido en Instagram como @kennethaizenberg, comenzó un video en el que denunció que un motociclista de la aplicación se quedó con un paquete que debía trasladar. Según su relato, el envío contenía un par de botas que había comprado para regalarle a su novia.

El abogado penal tributario explicó que adquirió el calzado en una casa de diseño de Palermo. Para asegurarse de que alguien pudiera recibir la compra, pidió que la enviaran al domicilio de su madre, un edificio que cuenta con seguridad las 24 horas.

El abogado destacó que el edificio contaba con vigilancia permanente, una condición que había tenido en cuenta para recibir la compra. "Yo todo el tiempo tengo comunicación con los de seguridad del edificio", explicó.

El denunciante explicó que los empleados le avisaron cuando llegó la compra y que también le confirmaron quién se llevó el paquete. De esa manera, dijo, podía seguir el recorrido del producto dentro del edificio y saber cuándo era retirado.

Cómo fue el envío de las botas por Uber

Una vez que el paquete llegó al domicilio de su madre, Kenny pidió una moto de mensajería a través de la aplicación de Uber para trasladar las botas hasta el lugar donde él se encontraba.

De acuerdo con su testimonio, el conductor aceptó el pedido, se presentó en el edificio y retiró el paquete. El personal de seguridad le avisó que el motociclista se había llevado la compra.

Sin embargo, según la versión del abogado, las botas nunca llegaron a destino. El hombre acusa al conductor de haberse quedado con el producto, cuyo valor estimó en $400.000.

Kenny decidió contar públicamente lo ocurrido para advertir a otros usuarios sobre su experiencia. "Le voy a contar lo que me pasó para que todos tengan cuidado y a nadie más le pase", sostuvo al comienzo de la grabación.

La crítica a Uber por la falta de respuesta

En el video, también apuntó contra la empresa por la falta de una solución al caso. Según su versión, el motociclista sigue activo en la aplicación pese a lo ocurrido. "La marca no solamente no se hace cargo y no solamente no me responde", sostuvo.

A partir de lo sucedido, Kenny también puso el foco en los riesgos que, según considera, pueden presentarse al utilizar el servicio de mensajería. "Me di cuenta que la gente que hace mensajería con Uber descubrió la forma de robarte sin tener ningún tipo de consecuencia", afirmó.

El denunciante difundió el episodio en sus redes sociales con el objetivo de alertar a otras personas que utilizan la aplicación para trasladar compras y paquetes.

Por el momento, la información disponible corresponde al relato publicado por Kenny. Para completar el caso, resta confirmar si presentó una denuncia formal ante las autoridades y conocer la respuesta de Uber frente a sus acusaciones.