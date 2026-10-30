Alemania ofrece trabajo temporal a jóvenes argentinos: cuánto pagan y cómo viajar

Ofrecen a jóvenes argentinos vivir un año y trabajar seis meses. Cuánto pagan, qué requisitos deben cumplir y cuánto dinero necesitan para viajar

Alemania ofrece a jóvenes argentinos la posibilidad de vivir hasta un año en el país y trabajar durante una parte de la estadía mediante el programa Working Holiday. La iniciativa permite realizar empleos ocasionales para financiar parte del viaje y conocer la cultura y la vida cotidiana de Europa.

El programa está dirigido a personas de entre 18 y 30 años que tengan nacionalidad argentina y no hayan participado anteriormente. La visa habilita una estadía de hasta 12 meses, aunque el trabajo está limitado a un máximo de seis meses durante ese período.

La propuesta no incluye una oferta laboral garantizada: quienes viajan deben buscar empleo por su cuenta y cumplir con las condiciones de ingreso y permanencia establecidas por las autoridades alemanas.

Cuánto se puede ganar trabajando en Alemania

Desde enero de 2026, el salario mínimo legal en Alemania es de 13,90 euros brutos por hora. Este monto sirve como referencia para quienes buscan empleos temporales, aunque la remuneración puede variar según:

La actividad

El empleador

Las condiciones de contratación

Entre las posibilidades laborales para quienes viajan con una visa Working Holiday se encuentran tareas ocasionales en gastronomía, hotelería, limpieza y logística. La disponibilidad de puestos y los requisitos de idioma o experiencia dependen de cada empleador.

El programa permite trabajar en una o varias empresas durante un máximo de seis meses. Sin embargo, el objetivo principal de la estadía debe seguir siendo vacacional y el empleo debe funcionar como un complemento para financiar el viaje.

Cuáles son los requisitos para solicitar la visa

Los argentinos que quieran acceder al programa deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener nacionalidad argentina y entre 18 y 30 años al momento de inscribirse para solicitar la visa.

No haber participado anteriormente en el programa Working Holiday.

Contar con pasaporte vigente, con al menos dos páginas libres y validez mínima de tres meses posteriores a la salida prevista de Alemania.

Presentar el formulario de solicitud, una declaración firmada sobre el programa y una fotografía biométrica.

Acreditar fondos suficientes para cubrir la manutención y el alojamiento durante los primeros tres meses.

Presentar el pasaje de ida a Alemania y el itinerario completo hasta el destino.

Contar con seguro médico y de accidentes para toda la estadía, con una cobertura mínima de 30.000 euros que incluya repatriación sanitaria y de restos.

Adjuntar una carta de motivación individualizada, un currículum vitae y el certificado nacional de antecedentes penales.

La solicitud debe realizarse personalmente ante una representación diplomática alemana habilitada para otorgar visas. En Buenos Aires, debido a la alta demanda, la Embajada utiliza un sistema de lista de espera para asignar los turnos.

Cuánto dinero hay que demostrar para viajar

Uno de los requisitos centrales es acreditar fondos para afrontar los gastos iniciales. La Embajada de Alemania exige demostrar 442 euros mensuales para los primeros tres meses, lo que equivale a 1.326 euros, además de los recursos necesarios para cubrir el alojamiento durante ese período.

Los fondos pueden acreditarse mediante una cuenta bancaria en moneda extranjera a nombre del solicitante, una cuenta de fondos bloqueados en Alemania o una declaración formal de patrocinio, de acuerdo con las condiciones oficiales.

Para demostrar dónde se alojará durante los primeros tres meses, el interesado puede presentar una invitación de un residente en Alemania que ofrezca hospedaje gratuito, acompañada de la documentación requerida, o una reserva de hotel, hostel u otro alojamiento.

Si la reserva todavía no fue pagada, deberá demostrar que dispone del dinero necesario para afrontar el costo del hospedaje, tomando como referencia el precio de la reserva correspondiente al primer mes.

Además, quienes no tengan pasaje de regreso a la Argentina deben acreditar otros 1.000 euros mediante documentación bancaria propia. Ese monto se suma a los fondos exigidos para la manutención y el alojamiento.

Cuánto cuesta la visa para trabajar en Alemania

El arancel de solicitud es de 75 euros, que se abonan en efectivo y en pesos argentinos al tipo de cambio vigente en la oficina de pagos de la Embajada al momento del trámite.

La inscripción en la lista de espera y la reserva del turno son gratuitas. Una vez asignada la cita, los interesados deben presentarse personalmente con toda la documentación exigida. La Embajada informa que el procesamiento de una solicitud completa demora aproximadamente una semana, aunque ese plazo no contempla la espera para conseguir el turno.

La visa permite ingresar varias veces a Alemania durante su vigencia, pero el programa solo puede utilizarse una vez por persona. La estadía total no puede superar los 12 meses y el trabajo ocasional está limitado a seis meses.

Para conocer las condiciones actualizadas y comenzar el trámite, se recomienda consultar la página oficial de la Embajada de Alemania en Buenos Aires.