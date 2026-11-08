Recibido por el presidente en Aeroparque, León XIV sorprendió a miles con una ofrenda floral memorable en Plaza San Martín y gestos emotivos

El Papa León XIV llegó este domingo a la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, para rendir homenaje al Libertador en el inicio de su visita oficial a la Argentina. El Pontífice realizó una ofrenda floral frente al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en el primer acto de su agenda institucional en el país.

El Santo Padre aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery, proveniente de Montevideo, Uruguay, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Allí fue recibido por el presidente Javier Milei, con quien mantuvo un primer saludo protocolar. Ambos escucharon el Himno Nacional Argentino y, antes de comenzar el traslado hacia el centro porteño, el Papa saludó a un grupo de jóvenes que le entregó distintos obsequios.

León XIV partió desde Aeroparque rumbo a la Plaza San Martín, donde llegó minutos después de las 17. El recorrido incluyó distintos tramos de la autopista Illia y permitió que el Pontífice tuviera contacto con las personas que se acercaron para saludarlo.

Durante parte del trayecto, el Papa viajó con la ventanilla baja del vehículo. Al pasar por las inmediaciones del barrio Padre Carlos Mugica, conocido como Villa 31, se escucharon fuegos artificiales como parte de las expresiones de bienvenida.

El gesto del Pontífice en uno de los espacios más históricos de Buenos Aires

La primera actividad oficial del Papa en territorio argentino tuvo como escenario uno de los espacios históricos más representativos de la Ciudad de Buenos Aires. La Plaza San Martín, ubicada en el barrio de Retiro, alberga el monumento ecuestre dedicado al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, uno de los principales reconocimientos públicos a su figura y a las campañas militares que encabezó para contribuir a la independencia de Argentina, Chile y Perú.

El homenaje contempló una ofrenda floral frente a la escultura del prócer, que constituye uno de los principales reconocimientos públicos a su figura y a las campañas militares que encabezó para contribuir a la independencia de Argentina, Chile y Perú.

La elección del lugar también tiene un significado histórico. El monumento fue inaugurado en 1862 y es considerado la primera escultura ecuestre realizada en la Argentina. Su autor fue el escultor francés Louis-Joseph Daumas, mientras que el conjunto escultórico fue ampliado posteriormente con trabajos del artista alemán Gustavo Eberlein.

La figura principal representa a San Martín montado a caballo, vestido con uniforme militar, sombrero falucho y botas de granadero. El conjunto se completa con un basamento de granito rojizo y relieves de bronce que evocan distintos episodios de las campañas independentistas. Entre los episodios representados se encuentran:

La batalla de San Lorenzo

La batalla de Chacabuco

La batalla de Maipú

El monumento fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2019.

La plaza también tiene una vinculación directa con la historia militar del país. En ese espacio funcionó antiguamente el Campo de Marte, donde se realizaban ejercicios y entrenamientos del Regimiento de Granaderos a Caballo, creado por San Martín en 1812.

Desde antes de la llegada del Pontífice, cientos de personas se habían congregado en el lugar para presenciar el homenaje. Entre los asistentes había fieles y visitantes con banderas argentinas y del Vaticano, que aguardaron su llegada con cánticos y muestras de bienvenida.

La elección del monumento como primera escala de la visita incorporó un reconocimiento a la historia de la independencia sudamericana dentro de la agenda del jefe de la Iglesia católica.

La agenda del Papa tras el homenaje al Libertador

Después del homenaje al Libertador, la comitiva papal se dirigió hacia la Casa Rosada, donde León XIV tenía previsto reencontrarse con el presidente Javier Milei.

La reunión forma parte de las actividades institucionales previstas durante la primera jornada de la visita y constituye uno de los principales encuentros políticos de su estadía en el país.

Luego, el Pontífice continuará con su agenda en el Palacio Libertad, donde está previsto un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La llegada de León XIV representa el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años. El último pontífice que había visitado el país fue Juan Pablo II, en abril de 1987.

La visita del actual Papa se extenderá hasta el 11 de noviembre y comprende actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del país, además de encuentros con representantes de diferentes sectores de la sociedad.