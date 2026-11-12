De limpiar inodoros a fundar Nvidia y ser multimillonario: la historia del rey del chip

Jensen Huang renunció como CEO de Nvidia tras revelar una relación extramatrimonial con una presunta espía china y perdió millones

Jensen Huang volvió a acaparar titulares, pero no por sus logros tecnológicos. El CEO de Nvidia dimitió tras revelar dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una sospechosa de espionaje.

El escándalo estalló el 8 de noviembre, cuando Huang confesó el primer romance. La revelación encendió alarmas en Washington sobre la seguridad de la empresa que fabrica los chips fundamentales para la inteligencia artificial.

Pero una nueva bomba estalló este jueves, con la confirmación de su segundo romance. La revelación forzó su fulminante salida al frente del gigante tecnológico, poniendo en jaque la industria más estratégica de la geopolítica actual.

El patrimonio de Huang cayó en picada. Pasó de u$s166.000 millones el 4 de noviembre a u$s144.500 millones una semana después, según el Índice de Millonarios de Bloomberg.

La caída lo relegó del puesto 12 al 13 en el ranking de personas más ricas del mundo. Alice Walton lo superó en la lista.

De limpiar inodoros a ser el rey de los chips: quién es Jensen Huang

Huang se había convertido en una de las figuras más visibles de la tecnología. Su apuesta por la IA y los avances de Nvidia en microchips lo posicionaron como líder indiscutido del sector.

La conferencia tecnológica GTC de Nvidia es conocida como el "Woodstock" de los entusiastas de la IA. Allí Huang presentaba cada año las innovaciones que definirían el futuro de la computación.

Wired lo definió como "el hombre de la hora, del año y quizá de la década". Jim Cramer, analista de CNBC, afirmó que Huang superaba como visionario a Elon Musk.

Pero la historia del fundador de Nvidia comenzó lejos del glamour de Silicon Valley. Nacido en Taipei en 1963, pasó parte de su infancia en Taiwán y Tailandia antes de emigrar a Estados Unidos.

Sus padres lo enviaron junto a su hermano a Estados Unidos cuando eran niños. Los dos hermanos, que no hablaban inglés, fueron acogidos por unos tíos recientemente inmigrados.

Los tíos los inscribieron en el Oneida Baptist Institute de Kentucky. Para entonces, el instituto era más parecido a un reformatorio que a una escuela regular, donde los estudiantes vivían, comían y trabajaban en las instalaciones.

El primer trabajo de Jensen fue lavar los baños del establecimiento. "Los chicos eran realmente duros. Todos tenían navajas de bolsillo y cuando había peleas, no era algo bonito. Los chicos resultaban heridos", comentó en una entrevista con NPR en 2012.

A pesar de las dificultades, Huang siempre sostuvo que disfrutó esa experiencia. En 2016, él y su esposa Lori donaron u$s2 millones para construir un edificio con aulas y dormitorios para chicas en ese centro.

Tiempo después, los hermanos se mudaron a Oregón para reunirse con sus padres cuando emigraron definitivamente a Estados Unidos.

Huang comenzó limpiando baños en el instituto donde vivía se convirtió en multimillonario

El primer empleo lavando platos

A los 15 años, Huang consiguió su primer trabajo en un local de Denny's en Portland. Lavaba platos, limpiaba mesas y servía como camarero.

"Excelente elección laboral. Recomiendo encarecidamente a todos que comiencen su primer trabajo en el negocio de restaurantes, les enseña humildad y a trabajar duro", señaló recientemente en una charla en la Stanford Graduate School of Business.

Esa cadena de restaurantes marcaría otro momento clave de su vida. Los tres cofundadores de Nvidia concibieron la idea de crear la compañía durante un desayuno en un local de Denny's en San José, California.

En 2023, cuando Nvidia cotizó por primera vez en u$s1 billón, se colocó una placa conmemorativa en ese restaurante.

La universidad donde conoció a su esposa y sus socios

Huang asistió a la Universidad Estatal de Oregón para estudiar ingeniería eléctrica. Allí descubrió "la magia detrás" de los ordenadores.

En ese campus conoció a Lori, su futura esposa, quien era su compañera de prácticas de laboratorio. Ella era una de las tres chicas en un curso con 80 estudiantes varones.

También conoció de forma azarosa a Chris Malachowsky y Curtis Priem, los dos confundadores de Nvidia. "En gran medida estoy diciendo que la casualidad es muy importante para el éxito", dijo en una charla a estudiantes de esa universidad en 2013.

Huang se graduó como ingeniero en 1984. "Un año perfecto para graduarse", reconoció, porque coincidió con el inicio de la era de los ordenadores portátiles y la salida al mercado de las primeras Mac.

Luego cursó un máster en ingeniería eléctrica en Stanford. En paralelo, trabajó en distintos roles en compañías tecnológicas como Advanced Micro Devices (AMD) y LSI Logic, que abandonó poco antes de fundar Nvidia.

El nacimiento de Nvidia y la revolución de los chips gráficos

Los primeros éxitos de Nvidia llegaron con el desarrollo de chips gráficos que revolucionaron el mundo de los videojuegos. Huang creó una compañía con estructura horizontal y comunicación transversal.

La empresa atravesó momentos duros en la batalla por los chips gráficos. Nvidia recondujo esfuerzos y en 1999 lanzó la Unidad de Proceso Gráfico (GPU), un tipo de microprocesador que redefinió los juegos por computadora.

A partir de allí, la empresa trabajó en el desarrollo de la computación acelerada por GPU, un modelo que se vale del uso masivo de procesadores gráficos paralelos y permite acelerar programas que requieren gran poder computacional, como análisis de datos, simulaciones, visualizaciones y la IA.

Esa apuesta tecnológica convirtió a Nvidia en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial. Los chips de la compañía se volvieron indispensables para entrenar modelos de IA como ChatGPT y otros sistemas de aprendizaje automático.

El éxito posicionó a Huang como una figura clave en la geopolítica tecnológica. Sus chips se consideran infraestructura crítica para la competencia entre Estados Unidos y China en el desarrollo de IA.

Ahora, con su dimisión forzada por el escándalo de espionaje, la industria tecnológica enfrenta incertidumbre. Nvidia deberá encontrar un sucesor que mantenga el liderazgo en un sector estratégico para la seguridad nacional y la economía global.

Sigue siendo uno de los multimillonarios más ricos del planeta

Pese al escándalo, Huang sigue siendo una de las personas más ricas del planeta. Si bien su fortuna cayó de u$s166.000 millones el 4 de noviembre a u$s144.500 millones, solo es superado en ese aspecto por Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Michael Dell, Steve Ballmer, Larry Ellison, Warren Buffett y los hermanos Jim y Rob Walton. Y ahora también Alice Walton.

La mayor parte del patrimonio de Huang está vinculada con su participación accionaria en Nvidia, empresa que fundó en 1993 junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem.

De acuerdo con una presentación realizada ante los organismos regulatorios en septiembre de 2026, el empresario tenía aproximadamente el 3,4% de las acciones de la compañía, tanto a título personal como mediante fideicomisos familiares.

Esa participación explica por qué su fortuna está estrechamente relacionada con la cotización bursátil de Nvidia. Cuando las acciones suben, el valor de sus tenencias aumenta; cuando retroceden, su patrimonio también pierde valor.

La compañía experimentó una expansión extraordinaria durante los últimos años, impulsada por la demanda de procesadores gráficos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial.

Nvidia pasó de ser una empresa reconocida por sus placas gráficas para videojuegos a ocupar un lugar central en la infraestructura tecnológica que utilizan las grandes compañías para desarrollar inteligencia artificial.

Sus chips también tienen presencia en otros segmentos, desde centros de datos hasta dispositivos electrónicos, y forman parte del equipamiento de productos como la Nintendo Switch 2.

Además, Huang perderá aproximadamente u$s108 millones en compensaciones accionarias que todavía no había adquirido, debido a que las condiciones del plan de remuneración de Nvidia establecen que esos títulos no consolidados se pierden cuando termina la relación laboral con la empresa. Se trata de una cifra reducida frente a su patrimonio total.

Pese a su salida de la conducción ejecutiva, su fortuna seguirá dependiendo en buena medida del valor de las acciones que conserva de Nvidia.