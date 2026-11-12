La renuncia de Jensen Huang coincide con investigaciones por filtración de datos estratégicos y posibles operaciones de inteligencia extranjeras

La estadounidense Nvidia confirmó la salida de Jensen Huang de la presidencia y la dirección ejecutiva de la compañía, después de 33 años al frente de la empresa que cofundó en 1993. En su lugar, el directorio designó a Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera (CFO), como CEO interina.

La decisión se conoció el jueves 12 de noviembre y se produjo en medio de una crisis institucional vinculada con las revelaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales de Huang, una de ellas con una empresaria señalada por presuntos vínculos con el espionaje chino. La compañía inició una investigación sobre el caso, que también generó interrogantes acerca de posibles filtraciones de información y operaciones comerciales vinculadas con China.

La renuncia de Huang fue efectiva de inmediato e incluyó su salida del directorio. Según la comunicación presentada por Nvidia ante los organismos regulatorios estadounidenses, Kress mantendrá sus funciones como directora financiera mientras ejerza la conducción interina. La junta comenzó la búsqueda de un sucesor permanente y evaluará candidatos internos y externos, sin establecer por el momento un plazo para completar el proceso.

Quién es Colette Kress y qué experiencia tiene en Nvidia

Kress tiene 59 años y se incorporó a Nvidia en septiembre de 2013 como directora financiera y vicepresidenta ejecutiva. Antes de llegar a la compañía, desarrolló buena parte de su carrera en el sector tecnológico:

Trabajó durante 13 años en Microsoft

Trabajó otros tres años en Cisco

A diferencia de Huang, que construyó una figura pública muy ligada a la expansión de Nvidia y al desarrollo de la inteligencia artificial, Kress mantuvo históricamente un perfil más bajo. Su exposición estuvo concentrada principalmente en las presentaciones de resultados y en los encuentros con inversores.

Su permanencia durante más de 13 años en la dirección financiera le permitió participar de las distintas etapas de crecimiento de la compañía, desde su consolidación como fabricante de procesadores gráficos hasta su transformación en uno de los principales proveedores de infraestructura para inteligencia artificial.

El nombramiento responde también a una necesidad de continuidad: Kress conoce la situación financiera, los compromisos comerciales, la cartera de pedidos y los planes de inversión de la empresa, en un momento en que el directorio debe garantizar que el cambio de conducción no afecte las operaciones.

La junta también designó a Harvey C. Jones como presidente del directorio, un cargo que hasta ahora no había tenido un titular específico en la estructura de gobierno de Nvidia. Jones integra la junta desde 1993 y cuenta con trayectoria como empresario, ejecutivo tecnológico e inversor.

Cathy Logue, directora general de Stanton Chase y responsable de su área de búsqueda de ejecutivos financieros, consideró que la directora financiera es una alternativa adecuada para conducir la empresa durante la transición. Según explicó, su conocimiento de las cuentas y sus relaciones con inversores y otras áreas del negocio pueden contribuir a transmitir estabilidad en un período de incertidumbre.

En la misma línea, Mark Malek, director de inversiones de Siebert Financial, sostuvo que el directorio recurrió a una persona de confianza que conoce en profundidad la cartera de pedidos de Nvidia.

El desafío de conducir al principal proveedor de chips para inteligencia artificial

La salida de Huang representa un cambio de conducción en una compañía que ocupa un lugar central en el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Nvidia fue fundada en 1993 por Huang y otros dos ingenieros y comenzó su trayectoria como fabricante de unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas originalmente para videojuegos y aplicaciones de computación visual.

Con el avance de la inteligencia artificial, esos procesadores adquirieron una función estratégica. Los centros de datos que entrenan y ejecutan modelos de IA necesitan una enorme capacidad de cálculo, y las GPU de Nvidia se convirtieron en uno de los principales componentes de esa infraestructura.

La empresa amplió su actividad más allá de la fabricación de chips y desarrolló un ecosistema que incluye sistemas de computación acelerada, redes de alta velocidad, software y plataformas para centros de datos. Entre sus clientes se encuentran las principales compañías tecnológicas y desarrolladoras de modelos de inteligencia artificial.

Ese posicionamiento impulsó una expansión extraordinaria de sus ingresos y de su capitalización bursátil. Nvidia se convirtió en una de las empresas de mayor valor del mundo y en una referencia para los inversores que siguen el negocio de la inteligencia artificial.

Los últimos resultados disponibles antes del cambio de conducción reflejaban esa expansión. En el segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2027, finalizado el 26 de julio de 2026, Nvidia registró cifras récord:

Ingresos por u$s96.200 M , un incremento del 106% interanual

, un incremento del Negocio de centros de datos aportó u$s89.000 M , con un crecimiento del 117% respecto del mismo período del año anterior

, con un crecimiento del respecto del mismo período del año anterior Margen bruto del 75%

Ganancias por acción de u$s2,46 bajo criterios contables GAAP

La transición se produce, además, antes de una nueva presentación de resultados. Nvidia tiene previsto comunicar sus cifras del tercer trimestre fiscal el 17 de noviembre, una instancia en la que el mercado seguirá de cerca tanto la evolución de la demanda de chips como las perspectivas de inversión de sus principales clientes.

El escándalo que derivó en la salida de Jensen Huang

La crisis que terminó con la renuncia de Huang comenzó a tomar dimensión pública a partir de las revelaciones sobre su relación con Alice Huang, una exejecutiva de Megaspeed International, una empresa de Singapur dedicada a servicios de computación en la nube para inteligencia artificial.

Según informaciones difundidas por medios estadounidenses, agencias de inteligencia de ese país sospechaban que la empresaria mantenía vínculos con el Gobierno chino y transmitía información a Beijing. Las sospechas también se relacionaron con posibles operaciones de intermediación para comercializar chips avanzados de Nvidia en China, pese a las restricciones estadounidenses a las exportaciones de esa tecnología.

El caso adquirió una dimensión adicional cuando trascendió que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con una empleada de Nvidia que reportaba directamente a él.

La empresa había comunicado que investigaría las circunstancias del caso y que no tenía motivos para considerar que sus secretos comerciales o la seguridad nacional estuvieran comprometidos. Sin embargo, las revelaciones aumentaron la presión sobre el ejecutivo y sobre el directorio.

Megaspeed, por su parte, negó irregularidades y aseguró que colabora con las autoridades estadounidenses. También anunció una revisión de su inventario de chips y de sus controles de exportación. Las autoridades de Singapur habían interrogado a Alice Huang en el marco de una investigación relacionada con la compañía y le habían retenido el pasaporte, aunque señalaron que no contaban con pruebas suficientes para determinar que hubiera cometido un delito.

La reacción de Wall Street y el futuro de Nvidia

La salida de Huang tuvo un impacto inmediato sobre las acciones de Nvidia. Los títulos de la compañía llegaron a caer un 14% en la apertura de Wall Street del jueves, en una jornada en la que los inversores evaluaron las consecuencias de perder al ejecutivo que condujo la empresa durante más de tres décadas.

La preocupación del mercado no se limita al escándalo personal. Huang fue una figura central en la estrategia comercial, tecnológica y financiera de Nvidia, además de uno de los principales impulsores de la expansión de la inteligencia artificial en el mercado global.

Su reemplazo deberá sostener el desarrollo de nuevos productos, los acuerdos con grandes clientes y la expansión de la capacidad de producción, en un sector donde la competencia también involucra a fabricantes como AMD y a los desarrollos propios de las grandes empresas tecnológicas.

Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence, advirtió que mantener el ritmo de crecimiento de Nvidia dependerá de que se cumplan distintos objetivos, entre ellos la hoja de ruta de productos. También señaló que para un ejecutivo externo podría resultar difícil reproducir la capacidad de ejecución que caracterizó a la gestión de Huang.

Por ahora, Kress tendrá la responsabilidad de conducir esa transición y preservar la continuidad del negocio mientras el directorio define quién ocupará el cargo de manera permanente.