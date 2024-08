La experiencia va pasando por diferentes provincias, donde los usuarios y posibles clientes viven el potencial de la pick up en diferentes recorridos

Así como algunas marcas crean clubes de usuarios para asegurar la lealtad de sus clientes, en Nissan idearon un programa especial para disfrutar con los propietarios y futuros clientes de la camioneta Frontier fabricada en la Argentina, donde todo lo que hacen es vivir una experiencia en lugares únicos.

Denominado Desafío Frontier, el programa nació hace tres años con el objetivo de acercar al cliente y potencial cliente de la marca a la nueva camioneta.

"Buscamos mediante todos los concesionarios del país que las personas puedan vivir una experiencia de manejo extraordinaria mediante la cual prueben todos los atributos y equipamiento que tiene la pickup Nissan de producción nacional. Y, en esta oportunidad, el Desafío se desarrolló en la provincia de Neuquén", dijo la responsable de marketing de Producto, Melisa Vallejo.

En una zona donde la economía principalmente está abocada al petróleo, la meta de sorprender a los clientes Frontier con un recorrido ‘agreste’ era alta. Así, para AIKA, concesionario oficial, organizar el Desafío Frontier y lograr alta asistencia era muy , afirmó el Supervisor de ventas, Néstor Aroca.

Pruebas de conducción

Desde que se lanzó el programa en 2022 se han realizado 37 jornadas en todo el país junto con los 28 concesionarios oficiales Nissan y la participación de más de 3800 clientes y potenciales clientes.

El formato del Desafío Frontier Neuquén implicó tres días. Durante el primero se capacitó al personal del concesionario, luego por invitación del mismo a sus clientes y usuarios Frontier; en el segundo se desarrolló un test drive en el circuito cerrado de motocross de la ciudad; y el último día se realizó una travesía.

Probar la Nissan Frontier en su terreno, el objetivo del encuentro.

En Neuquén se generó "un ambiente diseñado y desarrollado para que cada persona manejara una Frontier sobre un trayecto de pista o en un recorrido por la geografía de cada lugar con seguridad. Para el test drive en la pista el cupo alcanzó las 85 personas, cada una subió y manejó siempre acompañada de un piloto instructor profesional que le indicó el correcto uso de los equipamientos para superar los obstáculos preparados. Todos los conductores estaban muy contentos tanto el usuario de Frontier como el potencial cliente que está buscando un cambio o no es usuario de pickup y pudieron conocer la Frontier y todos sus atributos", aportó Vallejo.

Los asistentes a las pruebas concordaron que luego de manejar la camioneta, ‘la diferenciación principal está en la suspensión multi link que permite disfrutar a los pasajeros que van en la parte de atrás cada viaje de manera realmente confortable’.

Caminos especiales para probar la Frontier

El recorrido de la travesía fue definido entre el concesionario y la Agencia Chajá. "Se pensó para que cada conductor usara y viviera todos los atributos de la camioneta. En Neuquén tenemos un mercado muy amplio y hay muchas empresas que requieren este tipo de productos para su movilidad diaria. Las versiones más vendidas en el último tiempo son la S 4x4 para flotas, la X-GEAR y Platinum. Del total de ventas de Nissan, el 61% fue de la pickup Frontier en todas sus versiones", aportó Aroca y señaló que al realizar una consulta a las personas de la zona acerca de qué vehículo les gustaría tener, el 70% respondió que una camioneta, "es un vehículo aspiracional y tenemos el producto que requieren".

A la travesía se sumaron 30 unidades 4x4 propias o cedidas por el concesionario, superando los 90 asistentes que vivieron una experiencia de manejo diferente sobre terrenos complicados para poner a prueba la pickup y la templanza de los conductores que, además, disfrutaron de los paisajes neuquinos.

La hoja de ruta cubrió 89 kilómetros, desde el Mirador del Lago de la Represa Hidroeléctrica El Chocón, sobre el río Limay, en las provincias de Neuquén y Río Negro, siguiendo por un camino de montaña hacia el Cañadón del Cocodrilo y posterior regreso a la base de El Chocón, de la Villa El Chocón.

Durante la travesía se realizaron cinco detenciones donde los pilotos explicaron cómo enfrentar cada siguiente tramo ya fuera sobre arena, piedras, vados, tierra, caminos angostísimos, inclinaciones y pendientes, entre los ejercicios propuestos y donde las camionetas al movilizarse iban separadas de a 25 metros entre sí y con una velocidad controlada.

La respuesta de los asistentes fue muy positiva. Así, Leandro Rodríguez, cliente Frontier que tiene una empresa de servicios petroleros y participó de la travesía, resaltó que "Este año me compré una camioneta y quise experimentar el máximo potencial porque, a veces, uno la subutiliza. En nuestra actividad nos encontramos con bajadas grandes o subidas con un grado de dificultad como las que hemos hecho hasta ahora en este recorrido y aún, teniendo el vehículo con todas las condiciones para superarlo, no lo pasás, porque no sabés usarlo. La experiencia fue ideal, comprobé qué es la Frontier y la repetiría. Ahora, estoy más contento que tengo una camioneta que anda muy bien por todos los terrenos".

En ese mismo sentido Cristian y su hijo Gonzalo, clientes de la marca con una Nissan Frontier S 4x4 y con una empresa de servicios para el sector petrolero, destacaron que en el rubro los vehículos andan por lugares muy complicados, pero no esperaba ese recorrido sobre una geografía que fue más difícil. "Fue hermoso, recomiendo hacer el Desafío a quien tenga una Frontier, aprendés de tu vehículo y compartis".

La gama de Nissan Frontier

"La Nissan Frontier tiene 10 versiones y de serie trae equipamiento muy completo como la velocidad crucero, seis airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, gran capacidad de carga, estos, entre otros diferenciales como las dos versiones más deportivas off-road de una gama media, la X-GEAR con su reciente restyling y la línea tope de gama la Pro 4X que, además, incorpora un bloqueo mecánico diferencial junto con el paquete mecánico off-road, todo esto es destacado para los clientes y futuros clientes", comentó Vallejo.

La gama de camionetas Nissan Frontier está conformada por 10 versiones.

Para Matías Palma, Instructor profesional y Organizador del Programa Desafío Frontier "en esta zona muy petrolera aprovechamos este tipo de terreno y que las personas conozcan las bondades de la Frontier. Estos vehículos tienen mucha tecnología y es muy importante saber utilizarla como el control de descenso en pendientes o todo lo que tiene que ver con el sistema de suspensión multi link, la doble tracción, una doble baja, bloqueo de diferencia, entonces, se pudieron utilizar todas las herramientas del vehículo para hacer este tipo de actividades mucho más seguras".

Aportó que los vehículos que se usaron en la dura travesía no sufrieron daños porque, "están preparados para un uso intensivo, no para un uso dañino y, muchas veces, porque no sabemos usarlo, dañamos el vehículo. Acompañar a las personas a que aprendan a usar todos los asistentes, que vean los beneficios de los sistemas que ofrece la Frontier desde el inicio de gama y puedan pasar los obstáculos, les permite ver las diferencias de esta pickup".