El costo de mantenimiento de los autos y camionetas ya se asemeja a los gastos más caros de un hogar. Calculamos una pick up con la recién llegada Amarok

La ecuación de mantener un auto o invertir el dinero en otro bien o "gustito" es cada vez más frecuente. Por un lado, tomando como referencia una camioneta base, sale lo mismo, en mantenimiento, que un alquiler de un departamento de 2 ambientes en Palermo, mientras que la full sale como un tres ambientes.

Otro cálculo aún más profundo: puede salir como pagar un crédito hipotecario. En el banco Ciudad, por un crédito de $70 millones a 20 años, la cuota inicial es de $482.000, lo mismo que mantener una camioneta base.

Haciendo otros cálculos más "livianos", con el gasto en una camioneta full mensual, se paga la mitad de un pasaje a Miami, es decir, con el ahorro de dos meses se puede comprar el ticket.

Así, mucha gente evalúa si seguir teniendo un vehículo o recurir a otros sistemas de movilidad para evitar los gastos fijos. Y como referencia tomamos cuánto sale por mes mantener porla nueva camioneta Volkswagen Amarok, para quienes la usan para la vida cotidiana, considerando el gasto en patente, seguro, service, combustible, cochera y algún lavado.

Camioneta Volkswagen Amarok base: hasta $490.000 por mes

Volkswagen acaba de lanzar la Amarok 2025, una renovación profunda de la camioneta que cambió la estética, sumó algunos asistentes de seguridad y mantiene lo más preciado: el motor V6 de 258 CV y el confort interior.

Con la edición 2025, y más allá de los cambios y las diferencias que suma, lo cierto es que, los precios de las tres medianas más vendidas del país (Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok), siguen siendo similares, con sus versiones base que arrancan en $37 millones, que son las cabina doble más accesibles, mientras que las full están por encima de los $70 millones, con la diferencia que Volkswagen aprovechó el lanzamiento de la nueva edición para tener la tope de gama en un agresivo precio de $66 millones.

La nueva camioneta Volkswagen Amarok ya se vende en el mercado.

De esta manera, la versión de entrada de gama de la nueva Amarok sigue siendo la Trendline manual 4x2, a un precio de 37.598.500 pesos.

Está equipada con el motor 2.0 L Turbodiésel 4 cilindros en línea de 140 CV, con caja manual de 6 velocidades y tracción trasera 4x2. Tiene llantas de aleación ligera Korama de 16", faros delanteros con tecnología "VW LED". Los asientos son tapizados de cuero sintético, tiene sistema de control crucero y sensores de estacionamiento traseros.

Entre los costos fijos que se deben contemplar para mantener un vehículo se encuentran patente y seguro, los cuales no se puede eludir, además del service, que también es necesario para mantener la garantía en caso de que haya algún desperfecto en el 0km.

En cuanto al costo para mantener esta camioneta, el valor de la patente es de $1.879.925 al año, según cálculos de la DNRPA, para una persona que la declara para uso personal (las camionetas pagan menos patente si es laboral). Es decir, si bien el pago es en 5 cuotas, por mes se tendrán que ahorrar unos $ 156.660 para completar el año.

En el caso del seguro, tomando como parámetro un tercero completo, que es uno de los más buscados, el valor mensual es de $95.500 de acuerdo al promedio de diferentes aseguradoras. A esto se debe sumar el service del vehículo, que es una forma de mantener la garantía por si sucede algo durante su uso. Para esta versión, la marca lo establece en $288.600 a los 10.000 km.

Otro de los gastos fijos que más golpean al bolsillo de la gente es el combustible. En este caso, considerando un diésel premium, con un uso anual de 15.000 kilómetros (unos 40 diarios), que generalmente es un recorrido bastante limitado si se usa para trabajo, por mes se necesitarán unos $147.600 para circular.

Con estos gastos, más cochera y lavados, el gasto será el siguiente:

Patente: $156.660

Seguro: $95.500

Service: $ 24.050 ($288.600 prorrateado)

Combustible: $144.600

Cochera: $60.000

Lavado: $10.000

De esta manera, el costo mensual calculado para la camioneta Amarok base, o cualquiera similar de un valor promedio de $37.000.000, será de hasta $490.810 por mes.

En cuanto a los gastos que se pueden achicar, se podrán reducir eligiendo un seguro más barato, como uno de Responsabilidad Civil que sale en promedio $33.000; sin pagar cochera o lavando uno mismo la camioneta. También hay gente que no hace el service oficial, pero no es recomendable, lo mismo que usar un diésel común, no es bueno para estos motores.

Mantener una camioneta Volkswagen Amarok full: hasta $761.000

En el caso de elegir la Amarok full, con este lanzamiento de la edición 2025, la Extreme y nueva Hero V6 tienen un precio de 66.193.000 pesos.

Estas camionetas cuentan con el motor 3.0 TDI V6 de 258 CV, caja automática ZF de 8 velocidades y tracción total 4Motion. Son las más atractivas, con llantas de aleación diamantadas de 20" llamadas "Aconcagua", barra deportiva con logotipo "Extreme" en color carrocería y estribos laterales planos de aluminio, stickers laterales decorativos con grabado "Extreme", protector de baja de carga "Bedliner" con grabado "Amarok".

La Hero, es una edición única bitono que suma el nuevo color llamado "Gris Salvia", con llantas "Aconcagua" de 20" oscurecidas sumado a las carcasas de los espejos exteriores, manijas de puerta y la barra deportiva trasera, todas pintadas de negro profundo, contrastan este nuevo color de manera perfecta. También se presentan oscurecidos los logotipos traseros "Amarok" y "V6" y stickers laterales decorativos con grabado "Extreme".

En cuanto a los gastos mensuales, se elevan por el valor inicial de la misma. Comenzando por la patente, el valor anual llega a $3.309.650, es decir, $275.804 por mes. A esto se debe sumar el seguro, que por un tercero completo tiene un costo de 220.000 pesos.

El service también se incrementa en este modelo, ya que según la marca tiene un valor de 306.760 pesos.

En el caso del combustible, la Amarok V6 tiene un mayor consumo por su motor más grande. En este caso, el gasto promedio es de 11,5L entre ruta y ciudad, es decir, se necesitarán $188.600 al mes para recorrer al año unos 15.000 km, teniendo en cuenta que es clave usar combustible premium.

De esta manera, mantener una Amarok full, implica desembolsar por mes, como mínimo, el siguiente monto:

Patente: $275.804

Seguro: $220.000

Service: $ 25.563 ($306.760 prorrateado)

Combustible: $188.600

Cochera: $60.000

Lavado: $10.000

De esta manera, el costo mensual par mantener una Amarok full, o cualquiera de un precio similar, será de hasta $761.967, el cual se podrá ajustar apelando a la rebaja en seguro, especialmente, o sin cochera, como se calculó para la base.

Los precios, tan elevados, hace que la gente piense en qué quiere invertir sus ahorros, y si bien se espera que la venta de autos crezca en 2025 un 10%, hay dudas por el futuro inmediato.