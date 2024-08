Desde hace ya varios años, las alianzas automotrices vienen abriéndose camino a nivel mundial, incluso entre más de dos compañías. Estas uniones estratégicas no sólo responden a la optimización de recursos y tecnologías, sino que, además, en algunos casos sirven como mecanismo de defensa ante el avance y crecimiento de sus rivales.

En la actualidad podemos citar varios casos, pero quizás los más emblemáticos sean los de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi o el nuevo Grupo Stellantis que hoy engloba a marcas como Peugeot, Citroën, DS, Jeep, Fiat, Dogde, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Opel y RAM.

En 2019, Ford y Volkswagen anunciaron -con el ambicioso "Proyecto Cyclone"- una alianza enfocada en el segmento de los vehículos utilitarios que contemplaba, entre otras cosas, desarrollar y fabricar las futuras generaciones de las camionetas Ranger y Amarok en una misma línea de montaje. Y si bien Argentina estuvo a punto de albergar ese desafío, ese convenio entre ambas compañías avanzó a nivel global, pero en nuestro país tomó caminos diferente.

Mientras Ford comenzó a producir en Pacheco la nueva generación de Ranger a fines de 2023, Volkswagen se limitó actualizar levemente a la Amarok nacional (fabricada a metros de la factoría bonaerense de la marca del óvalo) que acaba de lanzar en nuestro país como "Model Year 2024", pero que nada tiene que ver con la nueva generación global de este modelo que se produce en Sudáfrica. Enfrentamos los dos productos para ver en qué se parecen y en qué se diferencian después de la trastienda que podría haberlas llevado a un origen en común.

Volkswagen Amarok vs Ford Ranger: radiografia de dos camionetas exitosas

Pese a que la Amarok recientemente lanzada en nuestro país es apenas un restyling, indudablemente seguirá siendo (por lo que representa) una de las mejores pick-ups del segmento junto con Toyota Hilux y Ford Ranger.

Y a propósito de esta última, que está montada sobre una nueva plataforma que contempló muchísimos cambios en la arquitectura de la carrocería, hay que destacar que tomó prestada una receta que consagró a la Amarok como la "chata" más confortable del segmento: hablamos de las suspensiones, que tienen los amortiguadores ubicados por fuera del chasis para garantizar mayor estabilidad.

En el subjetivo plano estético, si bien la Ranger es completamente nueva, su estilo no sufrió un cambio tan radical como en otros aspectos. La Amarok nacional, en tanto, desilusionó al público en general porque se esperaba mayor esmero en esta reformulación, con un producto final que muestra muchas similitudes con la Saveiro, pero a diferencia de la pick-up compacta agrega una tira de led sobre la parrilla frontal (tal como ocurre con el SUV Taos) aportándole cierta cuota de modernidad.

Sin embargo, puertas adentro es donde se advierte el mayor contraste entre ambas. Siempre hablando de las versiones más equipadas, Ford Ranger es un festival tecnológico con instrumental 100% digital y una enorme pantalla multimedia tipo tablet (de 12 pulgadas), en tanto que Amarok apenas actualizó el display digital del tablero e incorporó una nueva central multimedia de 9".

Para contrarrestar las propias limitaciones de un rediseño que no permite realizar grandes cambios estructurales y tecnológicos, Volkswagen estrena en la Amarok nacional una singular brújula ubicada sobre el panel de a bordo, denominada "Safer Tag", cuyo display digital brinda información sobre las nuevas asistencias a la conducción que sumó esta camioneta, tales como el alerta cambio de carril, colisión frontal y peatones, monitoreo de tráfico e indicación límite de velocidad máxima.

No obstante, en el rubro seguridad la renovada chata de Volkswagen queda por debajo de la de Ford, que ofrece una bolsa de aire más (7 vs 6 airbags), además de otras ADAS como mantenimiento de carril (el de VW sólo avisa de manera visual y sonora y este corrige la dirección), control automático de luces altas, control de velocidad crucero adaptativo con Stop & Go, asistente de frenado en reversa, asistente de dirección evasiva y detector de fatiga.

Volkswagen Amarok vs Ford Ranger: gama, mecánicas y precios

Durante el reciente lanzamiento de la Amarok 2024, los directivos de Volkswagen anunciaron que habrá diez versiones pero de momento sólo comunicaron el equipamiento y precios de cinco de ellas, que van desde los $38.046.500 hasta los 66.193.000 pesos.

Por su parte, la pick-up del óvalo ostenta actualmente de un portfolio de ocho variantes, que cotizan entre 37.600.000 y 71.127.000 pesos: en este escenario, la tope de gama de Volkswagen es sustancialmente más barata que la de Ford.

Ranger se ofrece con tres tipos de motores: el 2.0 Diesel que en su variante turbo entrega 170 CV y 405 Nm (41,3 kgm) de torque y en la biturbo ofrece 210 CV y 500 Nm (51 kgm) de par máximo, pero la frutilla del postre es el nuevo V6 3.0 turbodiésel de 250 CV y 600 Nm (61,1 kgm) que si bien queda 8 caballos por debajo de la Amarok V6 la supera en torque, siendo la nueva referencia del segmento en ese rubro. Dependiendo de las versión, Ranger se ofrece con tracción 4x2 y 4x4, ademas de caja manual de seis marchas o automática 10 velocidades.

Amarok, en tanto, mantiene el motor 2.0 turbodiésel de 140 CV asociado a una caja manual de seis marchas y tracción 4x2 para la versión de entrada de gama, mientras que el resto de las opciones disponibles se sirven del imbatible V6 3.0 turbodiésel de 258 CV de potencia, asociado con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción 4x4 4Motion, que sigue siendo el más potente del segmento.

Fuera del asfalto ambas han demostrado robustez y confiabilidad en el uso extremo. Sin embargo, la pick-up del óvalo saca ventaja en las opciones tope de gama V6 con caja automática.

Mientras que el sistema 4x4 de Amarok es integral permanente con diferencial Torsen central, la nueva generación de Ranger estrenó un nuevo sistema 4WD inteligente con caja de transferencia que incluye las opciones 4x2 (2H), 4x4 alta (4H), 4x4 baja (4L) y 4x4 Automática (4A), además de incorporar bloqueo electrónico de diferencial trasero.

De momento Volkswagen no tiene planes de ofrecer la Amarok II global (made in Sudáfrica) en nuestro país. Y apelando a la frase futbolera "equipo que gana no te toca", con esta sutil renovación intentará estirar el ciclo de vida del modelo fabricado en Pacheco por un tiempo, aunque habrá que ver hasta cuándo...

Sucede que Ranger podría agregar nuevas versiones y motorizaciones en el mediano plazo y se sabe que Toyota trabaja en la nueva generación de Hilux para fines de 2025 o inicios de 2026, con una nueva mecánica híbrida y varios cambios. La mesa está servida.