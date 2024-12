En medio del lanzamiento del Renault Kwid, el auto más barato del mercado, cuya preventa será lanzada el 5 de diciembre a un precio de $17.900.000, desde la marca dieron a conocer la política de precios para el mes de diciembre, después que algunas compañías anunciaron una baja de los 0km por efecto de la eliminación del impuesto PAIS.

Desde la automotriz anticiparon que la mayoría de los 0km se mantendrá con los mismos valores de noviembre, de modo que no habrá subas pero tampoco rebajas.

Por otro lado, confirmaron que acompañarán el último mes del año con financiamientos y descuentos en algunos modelos, una acción que llevan adelante desde hace tiempo y que da buenos resultados, con tasa 0 en los créditos que ofrecen.

De esta manera, Renault es otra de las automotrices que confirma cómo cerrará el 2024, después que Ford y Toyota bajaron los precios de los 0km tras los cambios impositivos.

Cuánto salen los 0km de Renault

A partir de la confirmación de cómo quedan los valores de los autos, según algunos modelos, los 0km de Renault arrancan desde los siguientes precios:

Desde ahora el Kwid se presenta como el más económico, con un precio de $17.900.000

se presenta como el más económico, con un precio de $17.900.000 Luego se ubica la gama de Logan, Sandero y Stepway, fabricados en Córdoba. Estos modelos arrancan en $24.400.000; $24.720.000; y 27.270.000 pesos.

fabricados en Córdoba. Estos modelos arrancan en $24.400.000; $24.720.000; y 27.270.000 pesos. En el caso de los SUV, Kardian , el más nuevo, arranca en $28.090.000, y el Duster desde $31.100.000. El Koleos , que es más grande, sale $41.830.000

, el más nuevo, arranca en $28.090.000, y el desde $31.100.000. El , que es más grande, sale $41.830.000 Alaskan, la camioneta mediana, sale desde $35.570.000, y Oroch desde $31.620.000.

Sobre esta decisión de mantener los valores, Pablo Sibilla, presidente de la marca, dijo: "A ninguno nos gusta perder, somos bichos competitivos y nos gusta ganar, pero en Renault no vamos a participar en las guerras de precios que están impulsando otras marcas. En diciembre no bajamos los precios, pero tampoco los aumentamos", aclaró.

Luego dijo que "Algunas rebajas de precios de nuestros competidores no son reales: después el auto en el concesionario no lo encontrás o te lo prometen para enero, pero ya con otro valor. De todos modos, no vemos un escenario donde en 2025 haya un regreso de los sobreprecios, sino todo lo contrario. Nuestro foco es cuidar la rentabilidad del negocio. Así como el presidente Milei dice que el déficit cero no se negocia, para nosotros la rentabilidad tampoco se discute. Sin rentabilidad no hay Proyecto Niágara ni otros proyectos a mediano y largo plazo".

Para 2025, la marca anunció que tendrá 10 lanzamientos de nuevos modelos, al tiempo que seguirán con la inversión que llevan adelante en Córdoba, donde fabricarán la nueva camioneta Niágara.