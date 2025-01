El auto Hyundai HB20 existe desde 2012 y si bien desde entonces se produce en Brasil, su llegada a la Argentina se vio frustrada a lo largo de todos estos años por diferentes motivos.

Las trabas a las importaciones y la balanza comercial negativa que podría tener Hyundai con el país vecino son algunas de las explicaciones relacionadas a los avatares económicos de Argentina, pero también, por la demanda en su país de origen, donde las unidades producidas eran para abastecer al mercado interno, donde fue el vehículo más vendido.

Desarrollado íntegramente en y para nuestra región, las siglas HB hacen referencia a Hyundai Brasil, y el número 20 identifica al segmento de los compactos, donde antiguamente la marca surcoreana tuvo al i20.

Disponible tanto con carrocería sedán como hatchback, en una primera etapa en nuestro país se ofrecerá únicamente con la silueta de cinco puertas y una sola motorización, pese a que existen dos más: en iProfesional ya lo manejamos y en esta nota te contamos lo mejor y lo peor de este modelo que quiere replicar el éxito que tiene desde hace años en el país vecino, también en la Argentina.

Hyundai HB20, un auto con encanto sobrio

Con un estilo que atrae por la simpleza de sus líneas y los destellos de modernidad que imprime la tecnología led en los faros delanteros y traseros, la carrocería de este hatchback mide poco más de 4 metros de largo y 2,53 metros de distancia entre ejes, cotas similares a las del Peugeot 208, uno de sus principales rivales.

Las butacas delanteras son confortables, aunque no se destacan por ofrecer gran sujeción, y la posición de manejo es óptima gracias a la doble regulación del volante y el ajuste en altura del asiento.

El auto de Hyundai es simple pero con detello de modernidad.

Atrás el espacio es acotado para más de dos adultos, pese a que cuenta con tres cinturones de seguridad y misma cantidad de apoyacabezas, fundamentalmente porque el falso túnel de la transmisión limita la permanencia de un tercer pasajero en la plaza central.

Con 300 litros de capacidad, el baúl del HB20 es apenas 10 litros menos al de la mayoría de los modelos de su clase, y lamentablemente, al igual que ellos, debajo del piso aloja una rueda de auxilio de uso temporal.

La calidad general de este modelo es más que aceptable. Si bien en este segmento el panel de a bordo de todos los modelos está construido con plásticos duros, el nivel de terminaciones y encastres del HB20 son dignos de destacar. El aislamiento acústico de la cabina es correcto, pero al sobrepasar 120 km/h hay ciertas filtraciones de viento.

El Hyundai tiene buena capacidad interior y buena calidad.

A nivel estético, puertas adentro es muy agradable. Dispone de un volante con apliques metálicos que le imprimen cierta distinción, además del revestimiento de cuero en la selectora de cambios y los panales de las puertas.

El tablero de instrumentos es 100% digital (un tanto complejo de leer) y la central multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas permite espejar dispositivos móviles de manera inalámbrica. Entre otros "amenities", el hatch de Hyundai ofrece en esta versión tope de gama llave de presencia con sistema de arranque a distancia por botón, climatizador automático, tapizados de cuero y cargador inductivo para teléfonos celulares, entre otros ítems.

¿Cuánto combustible gasta el Hyundai HB20?

En Brasil este modelo está disponible con tres motores nafteros: un 1.0 aspirado de 80 CV, otro 1.0 turbo de tres cilindros y 120 caballos, y uno 1.6 aspirado (con cadena de distribución) de 123 CV y 160 Nm de torque, este último el elegido inicialmente para el mercado argentino, disponible con caja manual o automática de seis velocidades, con la particularidad (inédito en el segmento) de ofrecer levas en el volante.

El espacio trasero del HB20 es justo y tiene buena calidad.

Con esta transmisión con convertidor de par, el conjunto mecánico responde de manera adecuada y sin evidenciar respuestas inesperadas en el ámbito urbano. Al salir a la ruta eso tampoco cambia demasiado, a excepción de cuando el conductor requiere más reacción del vehículo y acelera intempestivamente, mostrando cierta pereza para pasar de marchas.

Así las cosas, las prestaciones obtenidas en el Hyundai HB20 son más correctas para un vehículo de su clase. Alcanza una velocidad máxima de 194 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, mientras que pasar de 80 a 120 km/h (situación típica de un sobrepaso en ruta) demandó 7,4 segundos.

Ahora bien, en términos de rendimiento, en ciudad puede recorrer unos escasos 8,2 kilómetros por cada litro de combustible, pero en ruta saca su mejor nota, pudiendo alcanzar los 20 y 13,5 km/l circulando a 90 y 120 km/h, respectivamente, para promediar unos 13,9 kilómetros por litro.

El baúl del auto de Hyundai es de 300 litros.

En líneas generales, el andar de este auto es confortable. Tiene un buen despeje del piso y pese a que las suspensiones tienden a ser firmes (se advierte cierta aspereza en algunos badenes o lomos de burro), esa condición le aporta mayor aplomo a su compacta carrocería para circular a altas velocidades.

Un aspecto a destacar del HB20 es la asistencia eléctrica de la dirección, ideal para maniobrar en espacios reducidos. También está aprobada la respuesta de los frenos, ya que por ejemplo, para detenerse por completo desde los 100 km/h, el hatch de Hyundai necesitó de poco más de 40 metros, sin perder la línea.

El auto de Hyundai tiene una pantalla flotante.

Precio y competidores del auto barato

Más allá del producto en sí, sin dudas la clave es el posicionamiento que Hyundai optó para el HB20 en el mercado argentino, con una política de precios agresiva, por debajo de sus competidores.

La gama arranca en $21.900.000 (Comfort Plus MT), $24.050.000 la misma opción, pero con caja automática (Comfort Plus AT), mientras que la tope de gama utilizada para esta nota (Platinum Safety). En tanto, la variante tope de gama, Platinum Safety que manejamos, cuesta 27.900.000 pesos.

Para contextualizarlo con las versiones correspondientes (por equipamiento) de cada modelo con el cual compite, el Hyundai HB20 es más barato que el Chevrolet Onix Plus 1.0T AT Premier de 116 CV ($28.710.900), también que el Peugeot 208 GT 1.0 T200 AT de 120 CV ($31.980.000) y el Toyota Yaris S con motor 1.5 CVT de 107 CV ($28.133.000). El más caro del segmento es el Volkswagen Polo Highline 1.0 170 TSI AT de 101 CV, a 34.056.000 pesos

Solo es más caro que el Renault Sandero Intens 1.6 CVT de 115 CV, cuyo valor es de $26.730.000, pero está menos equipado. A propósito de eso, cabe destacar que el compacto de Hyundai ofrece una de las mejores dotaciones de seguridad de su clase, incluyendo de serie seis airbags y ofreciendo en esta opción "full" ayudas de la conducción (ADAS) como alerta y frenado autónomo, y asistentes de punto ciego y mantenimiento de carril.

¿Alcanzará en Argentina el mismo éxito comercial que en Brasil? Seguramente con la relación precio-equipamiento tenga todo para hacerlo, aunque resultará clave la disponibilidad de unidades para el mercado argentino si la demanda acompaña.