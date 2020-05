La fabricante de neumáticos Fate dejó sin efecto una rebaja salarial tras recibir ayuda del Gobierno

La empresa pagará el 100% de los sueldos de abril y mayo con parte de los fondos oficiales. Hoy retoma su actividad después de un fuerte conflicto

La fabricante de neumáticos Fate acordó el pago del 100% del salario neto de abril y mayo, con la ayuda del salario complementario previsto en el programa oficial de asistencia al trabajo y la producción (ATP) que el Gobierno efectivizará este viernes. De esa manera, la empresa revisará la quita efectuada sobre los sueldos de la segunda quincena del mes pasado y se comprometió a mantener dicho esquema en función de la continuidad de los subsidios estatales.

Sin actividad desde el 20 de marzo por la cuarentena, la principal productora de cubiertas retomó este jueves sus tareas en forma reducida en su planta de San Fernando, donde emplea a 1.600 operarios. La firma perteneciente a Javier Madanes Quintanilla llegó a un arreglo con el sindicato del neumático Sutna después de un fuerte conflicto que incluyó protestas en las puertas de la fábrica y frente al Ministerio de Trabajo, en rechazo a la reducción de un 25% de los sueldos.

"Después de días de mucha tensión, la paga al 50% de la segunda quincena de abril, la permanencia en las puertas de fábrica, manifestación frente al Ministerio de Trabajo, y horas y horas de teleconferencias, se llegó a un acuerdo que garantiza la paga de los descuentos adeudados de la quincena pasada, y el pago al 100% de todos los sueldos, incluso, por supuesto, de aquellos compañeros que no sean convocados a causa de que la producción se retomara en forma reducida", señaló el Sutna en un comunicado.

El acuerdo establece que "una vez efectivizada la ayuda economica del gobierno (denominado asi el beneficio conformado por el "sueldo complementario" del 50" del haber neto que integra el programa ATP) se integraria en forma completa el salario netro de abril, garantizando la empresa el pago de cualquier diferencia en menos que pudiera haber respecto a cualquier trabajador. En caso de haber una diferencia en mas, será destinado a compensar en la parte que corresponde el salario neto de la quincena siguiente".

Fate es la mayor fabricante de cubiertas en el país, con 1.600 operarios en su plantilla

El compromiso de la empresa

La empresa se comprometió además a abonar a los trabajadores suspendidos una suma no remunerativa igual a la que cada trabajador hubiese percibido en condiciones normales de prestacion de laborales, incluyendo los adicionales propios de regimen de jornada y fin de semana, la que se integrará con el aporte del Poder Ejecutivo, abonando el empleador la diferencia faltante. El monto fue acordado en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo, según el entendimiento, la firma "abonará en concepto de contribucion con destino a la obra social del 9% del salario correpsondientes y del 2% de la cuota sindical porcentajes determinados sin ninguna disminución por el efecto no remunerativo pactado en la asignación (importa de asignación no remunerativa dividido por 0,81)". "Se acuerda el pago de asignaciones no remunerativas en forma detallada en los parradaos anteriores por abril y mayo", señala el acta.

Si bien la compañía todavía no recibió los subsidios, el Gobierno se comprometió a pagarlos este viernes. De cara al futuro, Fate se comprometió a mantener la continuidad del esquema de pago en iguales terminos en junio, en caso de que se efectivice un segundo pago del ATP. La AFIP abrió en las últimas horas la inscripción para otorgar el beneficio para los salarios de mayo, con requisitos más blandos al tomar la facturación de abril y calcular la ayuda sobre la base de la remuneración percibida en marzo.

Las tensiones en la industria también responden a la preocupación de los trabajadores por el riesgo de contagio. En ese sentido, el sindicato del neumático hizo hincapié en la necesidad de garantizar las medidas de seguridad y prevención ante la pandemia, y la verificación de que se han instalado puestos de alcohol en gel, doble medición de temperatura al ingreso con control al bajar de los micros y cámara infrarroja detectora de temperatura, sala de aislamiento, alfombra higienizante.

En ese marco, la empresa presentó un protoloco de seguridad a la cartera laboral y señaló que duplicó la cantidad de micros para mejorar el distanciamiento y que el ingreso y egreso se realizaría sin que se tenga contacto entre el personal de ambos turnos, mientras que el gremio insistió en el control efectivo de las medidas de prevención por parte de los representantes sindicales en el inicio de las actividades.

El acuerdo con Fate se suma a los ya firmados con las competidoras Pirelli y Bridegestone para pagar al 100% los salarios en la industria del neumático. La fabricante italiana arrancó su producción hace dos semanas con personal reducido y la compañía japonesa lo hizo el jueves pasado, luego de acordar un protocolo de seguridad con el Sutna. En conjunto, las dos empresas emplean a unos 2.000 operarios.