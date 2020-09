El precio de los cigarrillos aumenta un 8%: cuáles son los nuevos valores

Desde este martes, los cigarrillos tendrán un aumento del 8% debido a impuestos programado para cada inicio de trimestre. Cómo quedarán los precios

A partir de este martes, British American Tobacco Argentina implementará una actualización en el precio de sus cigarrillos del 8% promedio. La medida se debe a un aumento de impuestos programado para cada inicio de trimestre y la suba de costos.

De acuerdo a lo informado por la empresa fabricante, estos serán los precios que deberán respetar los comerciantes minoristas:

Lucky Strike Box 20: $152,

Lucky Strike Convertible Box 20: $146

Lucky Strike Silver KS 20: $140.

Rothmans KS 20: $115

Rothmans Click KS 20: $125

Rothmans 43/70 100´ S 20: $140.

La compañía recordó que la normativa legal vigente "prohíbe que los precios oficiales de venta al público de los cigarrillos, publicados por las empresas tabacaleras, sean alterados en las etapas de comercialización subsiguientes".

Además, reiteró el fuerte impacto que provoca el comercio ilegal y, especialmente, el perjuicio fiscal generado por el incumplimiento impositivo de algunas tabacaleras que, desde 2016, logran renovar medidas cautelares vendiendo así sus cigarrillos a un valor artificialmente bajo, generando una competencia desleal para todo el mercado.

Se trata del cuarto aumento en el año

Massalin Particulares incrementó el 7%

El martes 1 de septiembre fue el turno de la empresa fabricante Massalin Particulares. Desde ese día, los cigarrillos son un 7% más caros. La medida se debe a un aumento de impuestos programado para cada inicio de trimestre. Se trata del cuarto incremento en lo que va del año, y el próximo será el 1 de diciembre.

De acuerdo a lo informado por la empresa, desde ese martes cada paquete de 10 cigarrillos tiene un precio mínimo de 77 pesos.

Se trata de un aumento que varía según la inflación. De esta manera, desde el 1 de septiembre del año pasado los cigarrillos tuvieron un aumento del 42 por ciento.

¿Cuánto tiempo tarda el cigarrillo en generar adicción?

Ya no hay dudas de que fumar genera dependencia y adicción. Los fumadores, en mayor o menor medida, necesitan el consumo de tabaco. De hecho, si bien la abstinencia no es igual a las que producen otras drogas, hay síntomas que indican que las personas que fuman tienen cierto nivel de abstinencia cuando no fuman.

Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarda el cuerpo en sentir esa adicción? O bien, ¿cuánto tarda el cigarrillo en generar esa dependencia?

Un estudio publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública ha estudiado a grupos de personas que fuman y ha tratado de responder esta pregunta.

Los autores de la investigación indican que "siempre se ha pensado que la dependencia de la nicotina, que se caracteriza por tolerancia, ansia de fumar y síntomas de abstinencia cuando no se fuma, se produce poco a poco y después de un largo consumo cotidiano de cigarrillos de un mínimo de media caja".

Esta creencia se ha basado en el hecho de que algunos adultos, cuyos niveles de absorción y metabolismo de la nicotina no difieren de los de otros fumadores, no desarrollan dependencia pese a que fuman hasta un máximo de cinco cigarrillos diarios. Sin embargo, los especialistas indicaron que "es hora de reexaminar esta creencia".

Los adolescentes estudiados formaron parte de un grupo de 681 estudiantes de séptimo grado entre las edades de 12 y 13 años. Es importante tener en cuenta que el período de seguimiento fue de un año y la información sobre el consumo de tabaco se obtuvo mediante tres entrevistas confidenciales con cada estudiante durante ese período.

El tabaquismo puede producir distintos tipos de dependencia según la persona

Los investigadores explicaron que el período de latencia hasta la aparición de síntomas de dependencia se calculó a partir del momento en que el estudiante empezaba a fumar con una frecuencia mínima de una vez al mes.

¿Qué concluyeron?

A través del análisis de este grupo de personas, los expertos encontraron "que 22% de los 95 sujetos que habían empezado a fumar esporádicamente notificaron algún síntoma de dependencia de la nicotina a las cuatro semanas de haber empezado a fumar una vez al mes". Uno o más síntomas fueron notificados por 60 de estos individuos (63%), de los cuales 62% habían notificado el primer síntoma antes de empezar a fumar diariamente o habían empezado a fumar diariamente solamente después de haber tenido el primer síntoma.

Los hallazgos condujeron a los investigadores, todos de la Universidad de Massachusetts, a la conclusión de que los primeros síntomas de dependencia de la nicotina pueden aparecer a los pocos días o semanas de iniciado el consumo ocasional. Los expertos encontraron que incluso aparecieron esas manifestaciones antes del consumo diario.

Según explicaron los profesionales que llevaron adelante el estudio, es la primera vez que se obtienen datos de estas características.

Para explicar el hecho de que algunas personas no se vuelven adictos a pesar de que fuman a diario, los investigadores indicaron que podría haber tres tipos de fumadores.