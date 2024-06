El Presidente Javier Milei recibió la medalla Hayek por parte de la asociación liberal que lleva el mismo, en la ciudad de Hamburgo, Alemania, y pronunció un discurso frente a cientos de manifestantes.

El discurso de Milei en Alemania

El Presidente se refirió al plan económico que el su Gobierno lleva adelante y destacó que el plan "está funcionando", más allá de las "las trabas y los intentos de desestabilización" de la política opositora, a quienes calificó como"una máquina de impedir todo el tiempo" y se quejó la falta de acompañamiento en los primeros meses de su gestión.

En otro momento de su discurso, Milei volvió a jactarse de los éxitos alcanzados en el plano inflacionario: "Estamos doblegando la inflación", aseguró, y añadió que hay "signos de recuperación" de la actividad económica porque "los socialistas están tan violentos, se les está cayendo la mentira".

Además, el jefe de Estado señaló que: "Estamos aspirando a hacer el país más libre del planeta" con el objetivo de que "eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo".

Los puntos más relevantes de su discurso

-"Argentina tenía un problema de inflación creciente. Argentina, de ser el país más rico en el año 1895, estaba cayendo de manera pronunciada, terminando en el lugar 140 en el ranking, y la inflación cada vez era más alta".

-"Empecé a dar esas batallas titánicas en la televisión, y eso me permitió ir ganando popularidad. Y en un momento, cuando llegó la pandemia, ahí es como que la sociedad empezó a hacer un clic, porque al estar encerrados hubo una revalorización de las ideas de la libertad."

"Estamos doblegando la inflación", aseguró Milei frente a cientos de personas en Alemania

-"Con la llegada de la pandemia, el Covid y las cuarentenas cavernícolas que se impulsaban desde la Organización Mundial de la Salud y a las cuales Argentina adhería fuertemente, hubo toda una reivindicación de las ideas de la libertad y pasaron muchas cosas interesantes."

-"Muchos de mis seguidores eran personas jóvenes. Y esto es muy interesante porque esas personas jóvenes tenían tanta afinidad con lo que yo estaba haciendo".

-"Durante la pandemia, al quedar esos jóvenes encerrados con sus padres y sus abuelos, empezaron a hablarles de mí".

-"Los libros nosotros los presentábamos con el formato como si fuera ir a ver un recital de los Rolling Stones", y por eso en alguna presentación de un libro mío sobre Keynes, la gente grita "¡Keynes, sos ladrón, sos ladrón, sos ladrón!".

-"Cuando uno iba avanzando en esto de la pandemia y con la llegada del gobierno de Alberto títere Fernández, empiezan a implementar todas estas medidas salvajes liberticidas."

-"Nos dimos cuenta de que la única forma de cambiar las cosas era disputar desde adentro y decidimos meternos en política".

-"Primero nos dijeron que no íbamos a poder formar partido, y formamos partido. Después nos dijeron que no íbamos a poder pasar las Paso, que es un mínimo del 2%, y las pasamos".

-"Contra todo pronóstico, terminamos sacando el 17% de los votos y logramos dos bancas para diputados nacionales. Mi compañera de fórmula, Victoria Villarruel, está junto a mí desde ese momento".

-"Como liberal libertario y anarcocapitalista no podía cobrar mi sueldo. Porque ese sueldo está tomado de impuestos que se pagan coactivamente, por lo tanto, para mí representaba una contradicción".

-"Entonces, estaba bien convertirme en topo del sistema, romper el sistema desde adentro, pero no cobrar. Entonces, se le ocurrió a mi hermana la genial idea de sortear la dieta".

-"Descubrimos que había una oportunidad de ir por algo más grande y nos involucramos en la carrera electoral. Creo que ya es historia conocida. Llegamos al balotaje, ganamos la segunda vuelta con una amplia diferencia y nos encontramos con una economía básicamente destruida".

Milei aseguró que ya se ven signos de recuperación económica

-"Nosotros nunca lloramos ni lamentamos de lo que heredamos, porque las condiciones por las cuales un liberal libertario con las características que yo tengo iba a ser presidente era obvio que no iba a encajar en El Edén".

-"Cuando llegamos, nos encontramos con la inflación mayorista corriendo a un ritmo anual del 17.000% y nos encontramos con un déficit fiscal de 15 puntos del PBI".

-"Nosotros decidimos emprender un ajuste. Hoy les digo que a seis meses de haber asumido, hemos hecho el ajuste fiscal más grande de la historia argentina. Hemos ajustado 15 puntos del PBI."

-"Estamos doblegando la inflación. Frente a otros casos de estabilización, nosotros no tuvimos que ir a la hiperinflación previa para que se licuen los salarios reales, no expropiamos, no se violentó el derecho de propiedad, no hicimos controles de precios, ni directos ni inducidos, y tampoco fijamos el tipo de cambio".

-"Obviamente, esto no iba a ser libre de costos, pero nosotros se lo dijimos siempre en la cara a la gente. Les dijimos que no hay plata, que iba a ser duro, que el inicio iba a ser complicado, pero que si lo hacíamos, iban a empezar a dar buenos resultados".

-"La verdad es que la respuesta está siendo mucho más rápida de lo que imaginábamos. Si bien el primer trimestre fue muy duro, la caída fue menos severa de lo que fue en el peor momento del 2002, que fue del 16%. La forma en la cual diseñamos el programa hizo que fuera menos de la mitad de esa caída."

-"Se empieza a ver en los primeros indicadores que tienen que ver con los meses de abril y mayo es que empieza a haber recuperación."

-"De hecho, los índices de difusión, que miden la cantidad de sectores que están empujando positivamente, ya han pasado hace dos meses el 50%. Y ya van dos meses seguidos, donde el indicador líder, que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está recuperándose."

-"El motivo por el cual los socialistas están tan violentos es porque está funcionando y se les está cayendo la mentira".

-"No solo es que la política no nos acompañó en estos primeros meses de gestión porque no nos votó ninguna ley, sino que fue una máquina de impedir todo el tiempo. Desde el primer momento intentaron hacer un golpe de Estado".

- "A pesar de todas las trabas, todos los intentos de desestabilización, todos los ataques que hemos recibido, estamos saliendo adelante, estamos siendo exitosos en controlar la inflación, está la actividad recuperándose".

-"Las ideas son tan fuertes, que aún frente a toda la casta política, la parte más decadente de la política argentina, que ha tratado de impedir y que ha llevado a distintos gobiernos a lo largo de la historia, les estamos ganando gracias a las ideas de la libertad".

-"Ya está por salir lo que se llama la Ley de Bases. Para que se den una idea, la reforma estructural más grande que se hizo en Argentina fue en la década de los '90, en el gobierno de Menem. Y esa Ley de Bases, que ha sido mutilada en parte por la política, así como está hoy, es cinco veces más grande que la reforma de Menem."

- "Pero no solo nosotros tenemos estas 800 reformas estructurales ya en la mesa, sino que además tenemos 3200 más por hacer".

-"Por lo tanto, no es que estemos aspirando a la libertad económica de Irlanda, sino que estamos aspirando a hacer el país más libre del planeta, y que eso sea una fuente de prosperidad para todos los argentinos y un excelente ejemplo para el mundo. Y para que sepan que las ideas de libertad funcionan".